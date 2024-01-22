22 Ocak Pazartesi KOCAELİ DİLOVASI elektrik kesintisi: DİLOVASI ilçesinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 22.01.2024 - 00:27

Güncelleme: 22.01.2024 - 00:27

KOCAELİ DİLOVASI ilçesinde 22 Ocak Pazartesi günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında DİLOVASI ilçesi mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, BEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de BEDAŞ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte DİLOVASI mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

DİLOVASI ilçesinde 22 Ocak Pazartesi 12:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇERKEŞLİ, DEMIRCILEROSB, MIMAR SINAN, MİMAR SİNAN mahallelerinde 540/2. SK., 561. SK., 562. SK., AKPINAR SK., ÇERKEŞLİ CD., DENEME SK., ELMACIK DERE YOLU SK., İSTİKLAL, İSTİKLAL CD, MANASTIR TEPE SK, UZUNTARLA SK, VALILER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DİLOVASI ilçesinde 22 Ocak Pazartesi 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: 17 AĞUSTOS, CUMHURIYET, CUMHURİYET, ŞİRİNYALI, YUKARI HEREKE mahallelerinde ADIL, ADIM SK, AGAÇ, AHVAL, AHVAL SK, AKINCILAR SK., AKİDE SK, ALAMET, ALAMET SK, AREFE SK, ARIF, ASLAN SK., ASLIM SK., AYVALI SK., BAHÇECİ SK., BAYRAK, BEKTAŞ SK., BEYLERBEYI, BEYLERBEYİ SK, BEYZADE SK., BOLLUK, BOLLUK SK., BUGDAY, BUHARA SK, CANLI SK., CIVAN, ÇAMLICA SK., ÇARSI, ÇIMENLIK, ÇİMENLİ, ÇİMENLİK SK., ÇOBANÇUKURU, DALGIÇ SK., DEFNE SK., DOLUNAY SK., EMİNE SK., ERMİŞ SK., ESMA SK, FATİH SULTAN MEHMET CD., GAMZE SK, GAZEL SK, GÖNLÜM SK., HATİP SK, HAYA SK, HAYAL, HAYAL SK., HAYRETTİN SK., HEREKE YOLU SK, HİLALLER SK., HİZMET SK., HUZURLU SK., İMSAK SK, İPEK SK., İPLİKÇİ SK., KADIM, KADİFE SK., KAHVECILER, KAHVECİLER SK., KAMERLİ SK., KATMER, KATMER SK, KAVACIK SK., KINA SK., KÖŞK SK., KUM SK., KUMRULU SK., KUŞKONMAZ SK., KÜÇÜK KONAK, MAZLUM SK., MESKEN, MOLLA OSMAN SK., NARİN SK., NEHIRLI, NEHİRLİ SK., NERGİZLER SK., ORKİDEM SK., ORTANCA SK., ÖĞÜT SK., ÖNDERİM SK., PINARLI SK., POYRAZ SK., RADAR CD., RÜZGAR SK., SALKIMLI, SALKIMLI SK., SENTÜRK, SEVGİ SK., SEYRANTEPE SK., TAŞKIRAN SK., TUFAN DEDE SK., TURAN SK., ÜLKÜ SK., VOLKANLAR SK., YAYLALI, YEDİTEPE SK., YILGINTEPE SK., YOKUŞYOLU SK., ZAFERLİ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DİLOVASI ilçesinde 22 Ocak Pazartesi 11:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇERKESLI, ÇERKEŞLİ, TAVŞANCIL mahallelerinde ÇERKESLI, KAŞARHANE SK., MENEKŞE KOÇAK SK, MENEKŞE KOÇAK SK., NUH ÇİMENTO, TAVŞANCIL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.