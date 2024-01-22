22 Ocak Pazartesi MANİSA KÖPRÜBAŞI elektrik kesintisi: KÖPRÜBAŞI ilçesinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 22.01.2024 - 00:21

Güncelleme: 22.01.2024 - 00:21

MANİSA KÖPRÜBAŞI ilçesinde 22 Ocak Pazartesi günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında KÖPRÜBAŞI ilçesi mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte KÖPRÜBAŞI mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

2024-01-22 2024-01-22 10:00:00.000-2024-01-22 12:00:00.000 saatleri arasında CICIKLI; , İSİMSİZ1, İSİMSİZ10, İSİMSİZ11, İSİMSİZ13, İSİMSİZ14, İSİMSİZ15, İSİMSİZ2, İSİMSİZ29, İSİMSİZ31, İSİMSİZ5, İSİMSİZ6 elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-22 2024-01-22 10:00:00.000-2024-01-22 12:00:00.000 saatleri arasında CICIKLI MH.; CICIKLI KÖYÜ İÇ YOLU, CICIKLI KÖYÜ YOLU elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-22 2024-01-22 10:00:00.000-2024-01-22 12:00:00.000 saatleri arasında KURTLAR; elektrik kesintisi yaşancaktır