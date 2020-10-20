22 yıl özel sektörde çalıştıktan sonra köyüne dönerek tavukçuluğa başladı

20 Ekim 2020 Salı, 21:03

Ankara’da 22 yıl özel sektörde çalışan 38 yaşındaki 2 çocuk annesi Melek Çakır, köyüne dönmeye karar verdi. Tunceli’nin Hozat İlçesine bağlı Sarısaltık Köyüne yerleşen Çakır, hayvancılıkla uğraşmaya başladı. Evi olmadığı için 700 tavukla birlikte köyde kurduğu çadırda yaşayan Çakır, kadın girişimcilerin desteklenmesi çağrısında bulundu.

İŞ KURMA HAYALİ

Kendi işini kurma hayali olduğunu söyleyen Melek Çakır, “22 yıl Ankara’da özel sektörde çalıştım. Daha sonra babam hastalandı ve yanıma geldi. 4 yıl tedavi süreci oldu. Ardından hem babam temiz havadan faydalansın hem de ben bir iş kurayım diye çıktık memleketimize geldik. Şuan tavukçuluk yapıyorum. Kendi çabalarımla başladım bu işe. Ama bir yerden sonra tıkandım. Tarım Bakanlığı'nın istemiş olduğu şeyler çok fazla. Tavuklara numara ve barkod almam gerekiyor. Ama bunun için maddi kaynağa ihtiyacım var” dedi.

GÜNLÜK 250 YUMURTA

Kadın girişimcilerin daha fazla desteklenmesi gerektiğini söyleyen Çakır, “Şuan 350 tavuğum, 350 de civcivim var. Günlük 250 tane yumurta alıyorum. Bunu yoldan geçenlere ve eşe dosta satabiliyorum. İlerleyebilmem için bunlar yeterli değil. İlerlemek istemiyorum. Bir kadın olarak geldim ve burada mücadele ediyorum. Büyüklerimizden destek bekliyorum” şeklinde konuştu.

TAVUKLARLA BİRLİKTE YAŞIYOR

Tesis yetersizliği nedeniyle tavuklarına çadır kuran Çakır, “Tavuklarıma bir çadır kurdum. Kışın ne kadar sağlıklı olacak bilmiyorum. Kendimiz de burada bir çadırda kalıyoruz. Çünkü tavukların başında her an beklemeniz gerekiyor. Boş bırakamıyorsunuz. Yabani hayvanlar var. Şimdi soğuklar başladı, bu çadır kışın ne kadar yeterli olacak bilmiyorum” dedi.

TAVUKLAR ÇADIRDA TELEF OLDU

Kanser tedavisi gören baba Hasan Kahraman ise, “En zor meslek hayvancılıktır. Bu işe başladığımızda 300 tane tavuğumuz telef oldu. Tavuklarımız şuan iyi ama kış geldiğinde ne olacak bilmiyoruz. Bu çadır mevsime dayanıklı bir çadır mı bilmiyoruz” şeklinde konuştu.

(Yeni Tunceli)