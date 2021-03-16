"23 Haziran sendromu yeniden hortladı!": Başkanların atama yetkisi meclislere verildi
Danıştay'ın kararıyla belediyelerin iştirakleri olan kuruluşlara yapılacak yönetici atamalarında son sözü belediye meclislerindeki çoğunluk söyleyecek. Böylece Ankara ve İstanbul Büyükşehir belediye meclislerinde çoğunluğu oluşturan Cumhur İttifakı bileşeni partilerin sözkonusu iştiraklere yapılacak atamalardaki kararları belirleyici olacak.
Danıştay, belediyelerin iştiraki olduğu şirketlerdeki belediye tüzel kişiliğindeki temsilcilerinin değiştirilmesi yetkisini belediye başkanlarından alarak belediye meclisine verdi.
Karara göre; belediye başkanları, belediye şirketlerinin yönetimine belediye meclislerinin onayı olmadan yönetici atayamayacak. Böylece AKP ve MHP'nin ağırlıkta olduğu Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde (İBB) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın atama yetkileri sınırlandırılacak.
Oy çokluğuyla alınan kararın gerekçesi önümüzdeki günlerde yayınlanacak.
İYİ Parti Grup Başkanvekili İbrahim Özkan, karara ilişkin sosyal medya paylaşımında "23 Haziran sendromu yeniden hortladı!" diyerek tepki gösterdi.
NE OLMUŞTU?
31 yerel seçimlerinin ardından 15 Mayıs 2019 tarihinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından genelge ile belediyelerin iştiraki olduğu şirketlerde belediye tüzel kişiliğindeki temsilcilerinin değiştirilmesi yetkisinin belediye meclislerine verildiği belirtilmişti. Genelgenin yayınlanmasının ardından belediye başkanlarının şirket yönetimlerine atadığı kişilerin tescil yapılmamaya başlandı.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na Mansur Yavaş’ın seçilmesinin ardından belediyenin büyük oranda hissedarı olduğu BELKO şirketine Kerim Yılmaz atanmıştı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın genelgesini gerekçe gösteren Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü de Yılmaz’ın ticaret sicilinde tescil ve ilanı işlemini yapmadı.
Bunun üzerine Ankara 10 Asliye Ticaret Mahkemesi’ne dava açıldı. Mahkeme, Kerim Yılmaz’ın tescil işleminin yapılmamasını yasaya aykırı buldu. Bunun üzerine Yılmaz, BELKO Genel Müdürü olarak atandı.
Mahkeme’nin verdiği karara itiraz edildi. Bunun üzerine dosya Danıştay’a taşındı.
Video Haberler
- Babacan'ın konuşması sırasında dikkat çeken pankart
- Beyaz TV'nin haberi alay konusu oldu
- Başkent'te akıl olmaz olay
- AKP'li Başkan'a CHP'li isimden olay yanıt
- Arabadaki kadın şiddeti sürücüleri şoke etti
- Taciz iddiası! Anan bacın yok mu? deyip dövdüler
- ABD'de bir ilk! Duygu dolu anlar kameraya yansıdı
- 'Şırdancı Bedo' sosyal medyayı ayağa kaldırdı
- Dikkat! Kanserden kısırlığa birçok hastalığın nedeni
- Toplantıda skandal sözler! İşine son verildi
En Çok Okunan Haberler
- Canlı yayında çocuğunu taciz eden baba gözaltına alındı
- Erdoğan'ın koruma polisi yaşamına son verdi
- Hande Sarıoğlu'nun yeni adresi belli oldu
- İçişleri'nden 81 ile genelge: Yarın gün boyu sürecek
- Korumanın intiharında CHP'den 'Soylu' tepkisi
- Demirtaş AİHM kararını hatırlattı, 'reddi hakim’ istedi
- Ali Koç'tan otomotiv sektöründe rekor yatırım açıklaması
- Ümit Özdağ, yeni partisini ve yol arkadaşlarını açıkladı
- Sahte Elon Musk hesabı yüzünden 560 bin dolar kaybetti
- İkinci el araç alacaklar kötü haber