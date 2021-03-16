"23 Haziran sendromu yeniden hortladı!": Başkanların atama yetkisi meclislere verildi

16 Mart 2021 Salı, 12:24

Danıştay, belediyelerin iştiraki olduğu şirketlerdeki belediye tüzel kişiliğindeki temsilcilerinin değiştirilmesi yetkisini belediye başkanlarından alarak belediye meclisine verdi.

Karara göre; belediye başkanları, belediye şirketlerinin yönetimine belediye meclislerinin onayı olmadan yönetici atayamayacak. Böylece AKP ve MHP'nin ağırlıkta olduğu Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde (İBB) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın atama yetkileri sınırlandırılacak.

Oy çokluğuyla alınan kararın gerekçesi önümüzdeki günlerde yayınlanacak.

İYİ Parti Grup Başkanvekili İbrahim Özkan, karara ilişkin sosyal medya paylaşımında "23 Haziran sendromu yeniden hortladı!" diyerek tepki gösterdi.

NE OLMUŞTU?

31 yerel seçimlerinin ardından 15 Mayıs 2019 tarihinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından genelge ile belediyelerin iştiraki olduğu şirketlerde belediye tüzel kişiliğindeki temsilcilerinin değiştirilmesi yetkisinin belediye meclislerine verildiği belirtilmişti. Genelgenin yayınlanmasının ardından belediye başkanlarının şirket yönetimlerine atadığı kişilerin tescil yapılmamaya başlandı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na Mansur Yavaş’ın seçilmesinin ardından belediyenin büyük oranda hissedarı olduğu BELKO şirketine Kerim Yılmaz atanmıştı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın genelgesini gerekçe gösteren Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü de Yılmaz’ın ticaret sicilinde tescil ve ilanı işlemini yapmadı.

Bunun üzerine Ankara 10 Asliye Ticaret Mahkemesi’ne dava açıldı. Mahkeme, Kerim Yılmaz’ın tescil işleminin yapılmamasını yasaya aykırı buldu. Bunun üzerine Yılmaz, BELKO Genel Müdürü olarak atandı.

Mahkeme’nin verdiği karara itiraz edildi. Bunun üzerine dosya Danıştay’a taşındı.