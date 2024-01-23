23 Ocak Salı BOLU elektrik kesintisi: BOLU ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 23.01.2024 - 00:37

Güncelleme: 23.01.2024 - 00:37

BOLU ilinde 23 Ocak Salı günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında BOLU ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte BOLU ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

BOLU GÖYNÜK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GÖYNÜK ilçesinde 23 Ocak Salı 10:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ASAGIKOZCAGIZ, AŞAĞIKOZCAĞIZ mahallelerinde ASAGIKOZCAGIZ MAHALLE YOLU, KOZCAGIZ KÖYÜ sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖYNÜK ilçesinde 23 Ocak Salı 10:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KOZDERE, ÖRENCIK MERKEZ, ÖRENCİK mahallelerinde KOZDERE MAHALLE YOLU, ÖRENCIK MERKEZ KÖY YOLU, ÖRENCİK KÖYÜ İÇ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BOLU MUDURNU ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

MUDURNU ilçesinde 23 Ocak Salı 13:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ILICA, KARACASUMANDIRA mahallelerinde KARACASUMANDIRA, KARACASUMANDIRA KÖYÜ YOLU, KARACASUMANDIRA MERKEZ, KARACASUMANDIRA SK., KARAMURAT KÖYÜ ALAÇAM MAH sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MUDURNU ilçesinde 23 Ocak Salı 13:30-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KAYGANA mahallelerinde 50.YIL 1. SK., 50.YIL 2. SK., BEŞKAVAK SK., BOLU, KANARYA, TEVFIK TÜRESIN sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MUDURNU ilçesinde 23 Ocak Salı 10:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: TAŞKESTİ mahallelerinde ADA CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MUDURNU ilçesinde 23 Ocak Salı 10:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BÜYÜKCAMİ, KAYGANA, SEYRANCIK mahallelerinde AHMET HAMACIOĞLU SK., AHMET HAMAMCIOĞLU SK., AK MEHMETLER SK., BAYRAMLAR SK., BELEDİYE CD., BOLU CD., DEMIRCILER, ERKAY SK., FİLİBELİLER SK., GÜL SK., HAMAM SK., HEKİMLER SK., IMARET, İMARET SK., KARAASLAN SK., KARTOPU SK., KURTLAR, KURTLAR SK., SINNEDIBI, SİNNE SK., SİNNEDİBİ SK., SİVRİCEALTI SK., YILDIRIM BEYAZIT sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MUDURNU ilçesinde 23 Ocak Salı 10:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: IDRISLER mahallelerinde IDRISLER MAHALLE YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BOLU MERKEZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

MERKEZ ilçesinde 23 Ocak Salı 10:30-11:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AĞAÇCILAR mahallelerinde AĞAÇÇILAR KÖYÜ, ÇATAK YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 23 Ocak Salı 09:30-10:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALPAĞUT, YAŞAMKENT mahallelerinde 220 SK., 290 SK., 293 SK., ADA 102 SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 23 Ocak Salı 12:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: PASAKÖY, PAŞAKÖY mahallelerinde 2252, 2257, 34, ORTAYOL 2. SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 23 Ocak Salı 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: RÜZGARLAR mahallelerinde ANKARA BOLU YOLU, RÜZGARLAR KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.