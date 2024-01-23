23 Ocak Salı İSTANBUL BAYRAMPAŞA elektrik kesintisi: BAYRAMPAŞA ilçesinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?
İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler ve sokaklar vatandaşların gündeminde. BAYRAMPAŞA'de 23 Ocak Salı günü elektrik kesintisi olacak mahalleler ve sokaklar BEDAŞ tarafından tek tek açıkladı. İşte BAYRAMPAŞA mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…
İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilçesinde 23 Ocak Salı günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında BAYRAMPAŞA ilçesi mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, BEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de BEDAŞ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte BAYRAMPAŞA mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…
İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-ORTAMAHALLE mah AKEL, ATABEY, MALTEPE sk bölgelerinde 23/01/2024 00:00:00 - 23/01/2024 07:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-ALTINTEPSİ mah TEKİN sk bölgelerinde 23/01/2024 00:00:00 - 23/01/2024 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce -ALTINTEPSİ mah sk bölgelerinde 23/01/2024 00:00:00 - 23/01/2024 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
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