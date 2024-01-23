23 Ocak Salı İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE elektrik kesintisi: BÜYÜKÇEKMECE ilçesinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?
İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler ve sokaklar vatandaşların gündeminde. BÜYÜKÇEKMECE'de 23 Ocak Salı günü elektrik kesintisi olacak mahalleler ve sokaklar BEDAŞ tarafından tek tek açıkladı. İşte BÜYÜKÇEKMECE mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…
İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilçesinde 23 Ocak Salı günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında BÜYÜKÇEKMECE ilçesi mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, BEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de BEDAŞ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte BÜYÜKÇEKMECE mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…
İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-SİNANOBA mah BAŞAR, DİDEM, ERDEM 1, ERTEKİN, HAYIRLI, KOŞU, MUSTAFA KEMAL, OĞUZTÜRK, ÜNLÜSOY sk bölgelerinde 23/01/2024 01:00:00 - 23/01/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
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