23 Ocak Salı İSTANBUL EYÜPSULTAN elektrik kesintisi: EYÜPSULTAN ilçesinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 23.01.2024 - 00:33

Güncelleme: 23.01.2024 - 00:33

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilçesinde 23 Ocak Salı günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında EYÜPSULTAN ilçesi mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, BEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de BEDAŞ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte EYÜPSULTAN mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-SİLAHTARAĞA mah GÖÇMENLER sk // GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KARLITEPE mah GÖÇMENLER, SAYAYOLU, ÜÇ ŞEHİTLER YOKUŞU sk / YENİDOĞAN mah GÖÇMENLER, ÇELEBİLER sk bölgelerinde 23/01/2024 08:00:00 - 23/01/2024 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-İSLAMBEY mah EVLİCE BABA TEKKE, GÖZTEPE, ÖRNEK, ÖĞRENCİLER sk // GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KARLITEPE mah GÖZTEPE, KARLI, SAYAYOLU, ÜÇ ŞEHİTLER YOKUŞU, İHSAN ÇIKMAZI sk / YENİDOĞAN mah GÖÇMENLER sk bölgelerinde 23/01/2024 08:00:00 - 23/01/2024 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.