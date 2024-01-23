23 Ocak Salı İSTANBUL SULTANGAZİ elektrik kesintisi: SULTANGAZİ ilçesinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 23.01.2024 - 00:34

Güncelleme: 23.01.2024 - 00:34

İSTANBUL SULTANGAZİ ilçesinde 23 Ocak Salı günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında SULTANGAZİ ilçesi mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, BEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de BEDAŞ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte SULTANGAZİ mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-50. YIL mah 2005., 2073., 2074., 2075., 2076., 2077., 2078., 2079., 2080., 2085., 2152., 2154., 2155., 2158., 2159., 2161., 2162., 2163., 2164., 2165., B, I, ORHAN GAZİ sk bölgelerinde 23/01/2024 00:05:00 - 23/01/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-UĞUR MUMCU mah 2263., 2271., 2273., 2275., ORHAN GAZİ sk bölgelerinde 23/01/2024 09:00:00 - 23/01/2024 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-50. YIL mah 2195., 2197., 2199., 2226., 2227., 2228., 2229., 2230., 2231., 2236., 2237., 2238., 2239., D, E, F, G, HOCA AHMET YESEVİ sk / UĞUR MUMCU mah 2237., G sk bölgelerinde 23/01/2024 10:00:00 - 23/01/2024 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ESENYURT ilce -ATATÜRK mah sk bölgelerinde 23/01/2024 11:00:00 - 23/01/2024 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.