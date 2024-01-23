23 Ocak Salı İZMİR BERGAMA elektrik kesintisi: BERGAMA ilçesinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 23.01.2024 - 00:34

Güncelleme: 23.01.2024 - 00:34

İZMİR BERGAMA ilçesinde 23 Ocak Salı günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında BERGAMA ilçesi mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte BERGAMA mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

2024-01-23 2024-01-23 09:00:00.000-2024-01-23 15:00:00.000 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-23 2024-01-23 09:00:00.000-2024-01-23 15:00:00.000 saatleri arasında ZEYTİNDAĞ; , İSİMSİZ223 elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-23 2024-01-23 09:30:00.000-2024-01-23 15:30:00.000 saatleri arasında ÇAMKÖY; elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-23 2024-01-23 09:30:00.000-2024-01-23 15:30:00.000 saatleri arasında OVACIK; İSİMSİZ8, İZMİR-ÇANAKKALE YOLU, OVACIK KÖYÜ İÇ YOLU elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-23 2024-01-23 09:30:00.000-2024-01-23 15:30:00.000 saatleri arasında SAĞANCI; elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-23 2024-01-23 10:00:00.000-2024-01-23 16:00:00.000 saatleri arasında İNCECİKLER; , İSİMSİZ10, İSİMSİZ11, İSİMSİZ12, İSİMSİZ13, İSİMSİZ15, İSİMSİZ16, İSİMSİZ36, İSİMSİZ5, İSİMSİZ56, İSİMSİZ60, İSİMSİZ61, İSİMSİZ62, İSİMSİZ64, İSİMSİZ8, İSİMSİZ9 elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-23 2024-01-23 10:00:00.000-2024-01-23 16:00:00.000 saatleri arasında İNCECİKLER MH.; İNCECİKLER KÖYÜ İÇ YOLU, KOZAK BERGAMA YOLU elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-23 2024-01-23 10:00:00.000-2024-01-23 16:00:00.000 saatleri arasında KAPIKAYA; , İSİMSİZ1, İSİMSİZ23 elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-23 2024-01-23 10:00:00.000-2024-01-23 16:00:00.000 saatleri arasında KAPIKAYA MH.; KAPIKAYA KÖYÜ İÇ YOLU, KOZAK BERGAMA YOLU elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-23 2024-01-23 10:00:00.000-2024-01-23 16:00:00.000 saatleri arasında YERLİTAHTACI; , İSİMSİZ1, İSİMSİZ4, İSİMSİZ5 elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-23 2024-01-23 10:00:00.000-2024-01-23 16:00:00.000 saatleri arasında YERLİTAHTACI MH.; ÇAVUŞALİ, KOZAK BERGAMA YOLU elektrik kesintisi yaşancaktır