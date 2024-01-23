23 Ocak Salı İZMİR BUCA elektrik kesintisi: BUCA ilçesinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 23.01.2024 - 00:34

Güncelleme: 23.01.2024 - 00:34

İZMİR BUCA ilçesinde 23 Ocak Salı günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında BUCA ilçesi mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte BUCA mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

2024-01-23 2024-01-23 09:00:00.000-2024-01-23 15:00:00.000 saatleri arasında ZAFER; elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-23 2024-01-23 09:00:00.000-2024-01-23 15:00:00.000 saatleri arasında ZAFER MH.; 2302, 2309. SK., 2315, 2320. SK., 2325. SK. elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-23 2024-01-23 09:00:00.000-2024-01-23 09:30:00.000 saatleri arasında ÇAĞDAŞ; elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-23 2024-01-23 09:00:00.000-2024-01-23 09:30:00.000 saatleri arasında ÇAĞDAŞ MH.; 1196. SK., 1197. SK., 1198. SK., 1199. SK., ALİ ŞİR NEVAİ CD., ÇOCUK PARKI İÇİ YOLU, YAVUZ SULTAN SELİM CD. elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-23 2024-01-23 09:30:00.000-2024-01-23 10:00:00.000 saatleri arasında CUMHURİYET; elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-23 2024-01-23 09:30:00.000-2024-01-23 10:00:00.000 saatleri arasında CUMHURİYET MH.; YAVUZ SULTAN SELİM CD. elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-23 2024-01-23 10:00:00.000-2024-01-23 10:30:00.000 saatleri arasında ÇAĞDAŞ; elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-23 2024-01-23 10:00:00.000-2024-01-23 10:30:00.000 saatleri arasında ÇAĞDAŞ MH.; 1111. SK., 1196. SK., 1281. SK., 1282. SK., 1283. SK. elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-23 2024-01-23 10:30:00.000-2024-01-23 11:00:00.000 saatleri arasında ÇAĞDAŞ; , elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-23 2024-01-23 11:00:00.000-2024-01-23 11:30:00.000 saatleri arasında ÇAĞDAŞ MH.; ALİ ŞİR NEVAİ CD. elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-23 2024-01-23 11:00:00.000-2024-01-23 11:30:00.000 saatleri arasında KARANFİL; elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-23 2024-01-23 11:00:00.000-2024-01-23 11:30:00.000 saatleri arasında KARANFİL MH.; 1106. SK., 1107. SK., 1108. SK., 1110. SK., 1111. SK., ALİ ŞİR NEVAİ CD. elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-23 2024-01-23 11:30:00.000-2024-01-23 12:00:00.000 saatleri arasında ADATEPE MH.; 28/1. SK., 28/4. SK., ÖZBEKİSTAN CD., YAVUZ SULTAN SELİM elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-23 2024-01-23 11:30:00.000-2024-01-23 12:00:00.000 saatleri arasında GAZİLER; ÖZBEKİSTAN CD. elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-23 2024-01-23 11:30:00.000-2024-01-23 12:00:00.000 saatleri arasında KARANFİL; elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-23 2024-01-23 11:30:00.000-2024-01-23 12:00:00.000 saatleri arasında KARANFİL MH.; 1106. SK., 1107. SK., 1108. SK., 1109. SK., 1110. SK. elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-23 2024-01-23 13:00:00.000-2024-01-23 17:00:00.000 saatleri arasında ADATEPE; İSİMSİZ1, YAHYA KEMAL BEYATLI CD. elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-23 2024-01-23 13:00:00.000-2024-01-23 17:00:00.000 saatleri arasında ADATEPE MH.; 3/10. SK., 3/11. SK., 3/13. SK., 3/15. SK., 3/16. SK., 3/17. SK., 3/18. SK., 3/7. SK., 3/8. SK., 3/9. SK., YAHYA KEMAL BEYATLI elektrik kesintisi yaşancaktır