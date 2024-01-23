23 Ocak Salı İZMİR GÜZELBAHÇE elektrik kesintisi: GÜZELBAHÇE ilçesinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 23.01.2024 - 00:34

Güncelleme: 23.01.2024 - 00:34

İZMİR GÜZELBAHÇE ilçesinde 23 Ocak Salı günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında GÜZELBAHÇE ilçesi mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte GÜZELBAHÇE mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

2024-01-23 2024-01-23 09:00:00.000-2024-01-23 15:00:00.000 saatleri arasında ÇELEBİ; ŞEHİT KEMAL elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-23 2024-01-23 09:00:00.000-2024-01-23 15:00:00.000 saatleri arasında ÇELEBİ MH.; 269. SK., 271. SK., 281. SK., 490. SK., 492. SK., 494. SK. elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-23 2024-01-23 09:00:00.000-2024-01-23 15:00:00.000 saatleri arasında KAHRAMANDERE; , 884. SK., ŞEHİT KEMAL CD. elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-23 2024-01-23 09:00:00.000-2024-01-23 15:00:00.000 saatleri arasında KAHRAMANDERE MH.; 811. SK., 819. SK., 882. SK., 888. SK., ŞEHİT KEMAL elektrik kesintisi yaşancaktır