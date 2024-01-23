23 Ocak Salı MANİSA ALAŞEHİR elektrik kesintisi: ALAŞEHİR ilçesinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 23.01.2024 - 00:35

Güncelleme: 23.01.2024 - 00:35

MANİSA ALAŞEHİR ilçesinde 23 Ocak Salı günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında ALAŞEHİR ilçesi mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte ALAŞEHİR mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

2024-01-23 2024-01-23 09:00:00.000-2024-01-23 15:00:00.000 saatleri arasında YEŞİLYURT; , GAZİLER, HÜRRİYET, İSİMSİZ88, İSİMSİZ89, İSİMSİZ92, İSİMSİZ93, SOĞUKKUYU, yeşilyurt bağarası sokak elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-23 2024-01-23 09:00:00.000-2024-01-23 15:00:00.000 saatleri arasında YEŞİLYURT MH.; BAĞLARBAŞI, G.O.PAŞA, GÖLBAŞI, KAHRAMANLAR, KANARYA, KARANFİL, KONAKLAR, YEŞİL ÇİMEN elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-23 2024-01-23 12:00:00.000-2024-01-23 18:00:00.000 saatleri arasında YEŞİLYURT; elektrik kesintisi yaşancaktır