23 Ocak Salı MANİSA SALİHLİ elektrik kesintisi: SALİHLİ ilçesinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 23.01.2024 - 00:34

Güncelleme: 23.01.2024 - 00:34

MANİSA SALİHLİ ilçesinde 23 Ocak Salı günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında SALİHLİ ilçesi mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte SALİHLİ mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

2024-01-23 2024-01-23 08:30:00.000-2024-01-23 14:30:00.000 saatleri arasında BAŞLIOĞLU; , SUBATAN KÖYÜ İÇ YOLU elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-23 2024-01-23 08:30:00.000-2024-01-23 14:30:00.000 saatleri arasında BAŞLIOĞLU MH.; SUBATANKÖYÜ İÇ YOLU elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-23 2024-01-23 08:30:00.000-2024-01-23 14:30:00.000 saatleri arasında KARAAĞAÇ; elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-23 2024-01-23 08:30:00.000-2024-01-23 14:30:00.000 saatleri arasında ŞİRİNYER; , İSİMSİZ22, SUBATAN KÖYÜ İÇ YOLU, ŞİRİNYER elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-23 2024-01-23 08:30:00.000-2024-01-23 14:30:00.000 saatleri arasında ŞİRİNYER MH.; SUBATAN İÇ YOLU, SUBATAN KÖYÜ elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-23 2024-01-23 09:00:00.000-2024-01-23 16:00:00.000 saatleri arasında YILMAZ; , Demir sok, İSİMSİZ149, İSİMSİZ152, İSİMSİZ153, İSİMSİZ154, İSİMSİZ159, İSİMSİZ161, İSİMSİZ162, İSİMSİZ209, İSİMSİZ213, İSİMSİZ215, İSİMSİZ7, İSİMSİZ70, İSİMSİZ71, İSİMSİZ72, İSİMSİZ74, İSİMSİZ76, İSİMSİZ77, İSİMSİZ8, İSİMSİZ9, İSİMSİZ97, ŞHT.HÜSEYİN ARI, UYGUR elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-23 2024-01-23 09:00:00.000-2024-01-23 16:00:00.000 saatleri arasında YILMAZ MH.; 1 NOLU SK., 2 NOLU SK., 3 NOLU SK., 4 NOLU SK., 5 NOLU SK., BOZKURT SK, ÇAMLICA SK., ÇETİM SK., DAĞLI SK., DEMİR SOK, ERGENEKON SK., GEDİZ SK., GÖKTÜRK SK, GÖKTÜRK SK., HÜRRİYET CD., İsimsiz, KURUTMA KANALI ÜSTÜ SK., ŞEHİT HÜSEYİN ARI CD., YAVUZ SK. elektrik kesintisi yaşancaktır