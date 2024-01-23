23 Ocak Salı SAKARYA ARİFİYE elektrik kesintisi: ARİFİYE ilçesinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?
SAKARYA ARİFİYE ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler ve sokaklar vatandaşların gündeminde. ARİFİYE'de 23 Ocak Salı günü elektrik kesintisi olacak mahalleler ve sokaklar BEDAŞ tarafından tek tek açıkladı. İşte ARİFİYE mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…
SAKARYA ARİFİYE ilçesinde 23 Ocak Salı günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında ARİFİYE ilçesi mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, BEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de BEDAŞ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte ARİFİYE mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…
ARİFİYE ilçesinde 23 Ocak Salı 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HANLI MERKEZ, HANLIKÖY mahallelerinde AYDIN, AYDIN SK., ÇIM, ÇİM SK., HALIS TOPRAK, HALİS TOPRAK, HALİS TOPRAK CD., HANLI MEZARLIĞI İÇİ YOLU, KİBAR, LİMON SK., MERKEZ CD., NERGIZ, NERGİS SK., NISAN, ÖREN SK., PAMUK SK., PARK, PARK SK., SANAYİ, ŞİFA SK., TÜTÜN, TÜTÜN SK., ZEYBEK sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
ARİFİYE ilçesinde 23 Ocak Salı 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HANLI MERKEZ, HANLIKÖY mahallelerinde 22 SK., 22. SK., 54 SK., 54. SK., AYVALIK, BONCUK, GÜNAY, IHLAMUR, İSTASYON CD., KARACA SK., KUTLU, OĞUZ SK., PARS SK., REYHAN, REYHAN SK., ZAKKUM SK., ZEYBEK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
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