23 suç duyurusuna karşın öldürülen Ayşe Tuba’yı koruyamayanlara koruma

13 Ocak 2021 Çarşamba, 06:00

Eskişehir’de Emniyet ve savcılığa yaptığı 23 suç duyurusuna karşın korunamayan ve boşandığı erkek tarafından katledilen Ayşe Tuba Arslan’ın ölümünde ihmali olduğu belirtilen Emniyet ve Eskişehir Şiddeti Önleme ve İzleme Merkezi yetkilileri ile hâkimlere ilişkin inceleme ve soruşturmaların tümü “kusurlarının bulunmadığı” gerekçesiyle kapatıldı. Tuba’nın katledilmesine ilişkin hiçbir devlet görevlisine yaptırım uygulanmamasına tepki gösteren CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, “Bir yıl önceden ‘geliyorum’ diyen bu cinayete göz yuman devlet görevlileri hakkında hiçbir yaptırım yok. Ayşe Tuba’yı koruyamayan devlet, bu kararlarıyla onu mezarında bir kez daha öldürdü” dedi.

Çakırözer, Arslan’ın ölümünü Meclis’e taşımış, ihmali bulunanların tespit edilerek cezalandırılması çağrısı yapmış, Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) da ihmali görülen kamu görevlilerinin tespiti amacıyla inceleme izni vermişti.

SORUMLU KİMSE YOK

Arslan’ı öldüren Yalçın Özalpay, yargılama sonucu ömür boyu hapse mahkûm edilirken, Arslan’ın katledilmesinde ihmali bulunan yetkililere ilişkin inceleme ve soruşturmalar da tamamlandı. Bu incelemelerde hiçbir devlet görevlisine yaptırım uygulanmadı.

HİÇ KİMSENİN KUSURU YOKMUŞ

HSK, Tuba Arslan’ın babası Serdar Arslan’a 4 Ocak’ta gönderdiği yazı ile uzaklaştırma kararlarını defalarca ihlal etmesine karşın Özalpay hakkında hiçbir etkin ve caydırıcı tedbir kararı almayan aile mahkemesi hâkimi hakkında “kovuşturmaya gerek olmadığı” kararı verildiğini ve soruşturma dosyasının kapatıldığını bildirdi.

Arslan’ın, koruma kararlarına karşın sokak ortasında saldırıya uğramasında polisin ihmal ve kusuruna ilişkin Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen inceleme sonucunda da “Emniyet birimlerinin bir kusuru olmadığı ve soruşturmaya yer olmadığı” kararı verildi.

AVUKATLAR BELGELEDİ

Eskişehirli 7 kadın avukat da Arslan’ın 23 suç duyurusuna karşın neden korunamadığını belgeleyen 56 sayfalık bir rapor hazırladı. Rapora göre aile mahkemesi, uzaklaştırma kararlarına uymayan saldırgan hakkında etkili tedbirleri seçmedi, şiddeti önleme amaçlı GPS donanımı, elektronik kelepçe ya da zorunlu hapis cezasından hiçbirini uygulamadı. Arslan’a yönelik sistematik şiddet görmezden gelindi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bildirim yapılmasına karşın bakanlık avukatları davaları takip etmedi.

SALDIRGANIN MERHAMETİNE TESLİM

CHP’li Utku Çakırözer, 23 suç duyurusu ile tedbir kararlarının ihlal edilmesine karşın caydırıcı ve etkili yaptırım uygulanmadığını vurgulayarak “Hâkim ve savcılar saldırganın ölüm tehditleri karşısında çok pasif kalıyor ve Ayşe Tuba’yı saldırganın merhametine teslim ediyor. Hâkimler bir tek başvuruda dahi farklı davranmış olsalar bugün Ayşe Tuba yaşıyor olacaktı” dedi.

HSK’nin Ayşe Tuba’yı katil ile uzlaşmaya yönlendiren hâkim ve savcıları, bakanlığın Ayşe Tuba’nın korunması için hiçbir işlem yapmayan ŞÖNİM uzmanlarını, Emniyet’in ise polisi koruduğunu kaydeden Çakırözer, “Bir yıl önceden ‘geliyorum’ diyen bu cinayete göz yuman devlet görevlileri hakkında hiçbir yaptırım yok” dedi.