238 gündür adil yargılanma talebiyle ölüm orucunda olan Ebru Timtik, yaşamını yitirdi
238 gündür Avukat Aytaç Ünsal ile birlikte adil yargılanma talebi için ölüm orucuna başlayan Avukat Ebru Timtik yaşamını yitirdi.
Halkın Hukuk Bürosu (HHB), adil yargılanma talebiyle ölüm orucuna başlayan ve son günlerde hayati tehlikesi artan Ebru Timtik'in sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı. Başta, "Ebru Timtik'in nabzı durdu. Doktorların kalp masajı yaptıklarının bilgisini aldık" diyen HHB, daha sonra yaptığı açıklamada Timtik'in yaşamını yitirdiğini bildirdi.
Timtik'in yaşamını yitirmesi üzerine HHB'den yapılan açıklamada, "Adil yargılanma talebiyle 238 gündür Ölüm orucunda olan büro avukatımız Ebru Timtik şehit düştü! Tüm meslektaşlarımızı ve halkımızı Bakırköy Dr. Sadi Konuk Hastanesi önüne çağırıyoruz" denildi.
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