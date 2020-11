24. İstanbul Tiyatro Festivali her şeye rağmen başlıyor: Her yer sahne seyirci her yerde!

14 Kasım 2020 Cumartesi, 02:00

Festivalin onur ödülleri Ivo van Hove, Geyvan Mcmillen ve Işıl Kasapoğlu’na verilecek.

İstanbul Tiyatro Festivali Direktörü Leman Yılmaz, pandemi döneminde festival hazırlamanın zorlukları yanında yaptıklarını anlattı: “Mart ayının ortasından bu yana evlerde çalışıyoruz. Operasyon ise tümüyle iletişime dayalı bir çalışma, sanatçı ve topluluklarla Zoom üzerinden bir araya geldik. Festival programını düşünürken de üç farklı senaryo çalıştık. Her türlü duruma karşı hazırlıklı olmanın yollarını oluşturduk. Yine de pandemi konusunda alınan kararlar ile programda değişikliklere gitmek gerekiyor. Her an her şeye hazır olmak çok önemli” diyor.

‘UMUDU KAYBETMEYELİM’

Festival, çevrimiçi ve fiziksel olmak üzere iki ayrı platform için hazırlandı. Ama sadece iki canlı gösteri yer alıyor.

Yılmaz, “Canlı gösteriler, tüm dünyada aynı anda izlenebilecek gösteriler olması açısından dikkat çekiyor. Yine çevrimiçi programımızda da uluslararası yapımlar yer alıyor. Bir diğer önemli nokta ise yerli yapımların festival programında ön planda olması. Pandemi döneminde kültür sanat alanının ve özellikle bağımsız olarak çalışan sanatçı ve toplulukların yaşadığı zorlukları hepimiz biliyoruz. Yerli yapımların festivalde yeni projeleriyle yer alması, festival olarak da bizim mekân ve prodüksiyon desteği ve çok büyük rakamlar olmasa da bilet gelirlerinden verdiğimiz destek en azından bu sistemin kendini döndürebilmesini sağlamak açısından çok önemli. Ama her şeyden önce de bu karanlık ve bilinmezliklerle dolu dönemde umudumuzu kaybetmemenin önemli olduğunu düşünüyorum” diyor.

ÜCRETSİZ ETKİNLİKLER

Yılmaz, festivalde nasıl sürprizler olacak sorusuna “Çevrimiçi programda özellikle bu platform için tasarlanmış oyunlarımız ve etkinliklerimiz tüm Türkiye’den ve dünyadan izlenebilecek. Ayrıca yine çevrimiçi programda yer alan ve ücretsiz olarak herkesin erişimine açık çok yönlü bir eğitim programımız da olacak. Seyirciyle ilk kez buluşacak oyunlarımız var. Uzun yıllardan sonra ilk kez festival programında açık havada düzenlenecek açılış etkinliğimiz yer alıyor. Fransız topluluk her türlü olumsuzluğa rağmen şu anda burada ve hazır” yanıtını veriyor.

Festivalin fiziki performansları Covid-19 önlemleri altında DasDas, Fişekhane, Moda Sahnesi, Zorlu PSM, Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi, Babylon, Yapı Kredi bomontiada, Caddebostan Kültür Merkezi, Surp Vortvots Vorodman Kilisesi gibi mekânlarda yapılacak. Festival programındaki çevrimiçi performanslar ise 14 Kasım-1 Aralık tarihleri arasında, festival süresince online.iksv.org adresinde izlenebilecek.

‘SANATA SAHİP ÇIKALIM’

Pandemi sonrası zor durumda olan tiyatro sektörüne destek olmak için Ortak Yapım ve Fringe Festival gibi tiyatroyla ilgili çalışmalara sponsor olan ENKA Sanat, İstanbul Tiyatro Festivali’nde de “Yerli Yapımlar Gösteri Sponsorluğu”nu üstlendi. ENKA Sanat Direktörü Gül Mimaroğlu, İKSV ile işbirliği hakkında şunları söyledi: “İKSV ile bugüne dek tiyatro ve müzik festivallerinin yanı sıra Tasarım Bienali’nden Venedik Bienali’ne, özel gösterimlere kadar çok sayıda projede birlikte olduk. Bugün de pandemi nedeniyle zor bir süreçten geçen sanatçılara destek olmak ve sanatın izleyiciyle her koşulda buluşmasını sağlamak üzere yan yanayız. İstanbul Tiyatro Festivali kapsamında hem dijital hem de fiziksel ortamda sunulan, 23 değerli yerli yapımın gösteri sponsoru olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Tüm tiyatroseverleri, kadınları odağına alan bu festivalde, Ayça Bingöl’ün yorumuyla sahnelenen ve Yıldız Kenter’in anısına ithaf edilen ‘Ben Anadolu’ başta olmak üzere tüm yapımları izleyerek bizlerle birlikte olmaya, sanata sahip çıkmaya davet ediyoruz.”