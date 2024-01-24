24 Ocak Çarşamba DÜZCE YIĞILCA elektrik kesintisi: YIĞILCA ilçesinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 24.01.2024 - 01:59

Güncelleme: 24.01.2024 - 01:59

DÜZCE YIĞILCA ilçesinde 24 Ocak Çarşamba günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında YIĞILCA ilçesi mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, BEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de BEDAŞ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte YIĞILCA mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

YIĞILCA ilçesinde 24 Ocak Çarşamba 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MERKEZ, YENİYER mahallelerinde YENIYER MERKEZ, YENİYER KÖYÜ İÇ YOLU, YENİYER KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

YIĞILCA ilçesinde 24 Ocak Çarşamba 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BELEN, DOĞANCILAR, HACIYERİ, HOCATMAN mahallelerinde BELEN, HACIYERİ KÖYÜ YOLU, HOCATMAN KÖYÜ YOLU, REDİFLER KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

YIĞILCA ilçesinde 24 Ocak Çarşamba 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HEBELER, KÖSELER, N KENDISI mahallelerinde HEBELER, HEBELER KÖYÜ YOLU, KÖSELER KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.