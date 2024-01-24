24 Ocak Çarşamba İSTANBUL EYÜPSULTAN elektrik kesintisi: EYÜPSULTAN ilçesinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 24.01.2024 - 01:53

Güncelleme: 24.01.2024 - 01:53

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilçesinde 24 Ocak Çarşamba günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında EYÜPSULTAN ilçesi mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, BEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de BEDAŞ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte EYÜPSULTAN mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-GÜZELTEPE mah DİKMEN, GÜZELTEPE sk bölgelerinde 24/01/2024 00:05:00 - 24/01/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce -GÖKTÜRK MERKEZ mah sk / IŞIKLAR mah sk bölgelerinde 24/01/2024 10:00:00 - 24/01/2024 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.