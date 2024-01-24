24 Ocak Çarşamba İZMİR ALİAĞA elektrik kesintisi: ALİAĞA ilçesinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 24.01.2024 - 01:54

Güncelleme: 24.01.2024 - 01:54

İZMİR ALİAĞA ilçesinde 24 Ocak Çarşamba günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında ALİAĞA ilçesi mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte ALİAĞA mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

2024-01-24 2024-01-24 10:00:00.000-2024-01-24 13:00:00.000 saatleri arasında BOZKÖY; elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-24 2024-01-24 10:00:00.000-2024-01-24 13:00:00.000 saatleri arasında ÇAKMAKLI; , elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-24 2024-01-24 10:00:00.000-2024-01-24 13:00:00.000 saatleri arasında HOROZGEDİĞİ; , elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-24 2024-01-24 10:00:00.000-2024-01-24 13:00:00.000 saatleri arasında SAMURLU; , 24/10, 24/13, 24/16, DERE, İSİMSİZ3, SAMURLU YOLU, , İSİMSİZ4 elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-24 2024-01-24 10:00:00.000-2024-01-24 13:00:00.000 saatleri arasında SAMURLU MH.; CENNET SK., CUMHURİYET 1. SK., ÇAMLIK 1. SK., ESER SK., KÖYİÇİ SK., MAZITEPE SK., MAZİTEPE SK., YAREN SK. elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-24 2024-01-24 10:00:00.000-2024-01-24 13:00:00.000 saatleri arasında SİTELER; , elektrik kesintisi yaşancaktır