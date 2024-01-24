24 Ocak Çarşamba İZMİR BERGAMA elektrik kesintisi: BERGAMA ilçesinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?
İZMİR BERGAMA ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler ve sokaklar vatandaşların gündeminde. BERGAMA'de 24 Ocak Çarşamba günü elektrik kesintisi olacak mahalleler ve sokaklar GDZ ELEKTRİK tarafından tek tek açıkladı. İşte BERGAMA mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…
İZMİR BERGAMA ilçesinde 24 Ocak Çarşamba günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında BERGAMA ilçesi mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte BERGAMA mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…
2024-01-24 2024-01-24 09:00:00.000-2024-01-24 13:00:00.000 saatleri arasında BOZKÖY; , İSİMSİZ22, İSİMSİZ5, İSİMSİZ6, İSİMSİZ7 elektrik kesintisi yaşancaktır
2024-01-24 2024-01-24 09:00:00.000-2024-01-24 13:00:00.000 saatleri arasında BOZKÖY MH.; BOZKÖY KÖYÜ İÇ YOLU, İZMİR-AYVALIK YOLU elektrik kesintisi yaşancaktır
2024-01-24 2024-01-24 09:00:00.000-2024-01-24 13:00:00.000 saatleri arasında CEVAPLI; elektrik kesintisi yaşancaktır
2024-01-24 2024-01-24 09:00:00.000-2024-01-24 13:00:00.000 saatleri arasında CEVAPLI MH.; CEVAPLI KÖYÜ İÇ YOLU elektrik kesintisi yaşancaktır
2024-01-24 2024-01-24 09:00:00.000-2024-01-24 13:00:00.000 saatleri arasında EĞRİGÖL; , EĞRİGÖL KÖYÜ İÇ YOLU, İSİMSİZ1, İSİMSİZ2, İSİMSİZ3, İSİMSİZ4, İZMİR-AYVALIK YOLU elektrik kesintisi yaşancaktır
2024-01-24 2024-01-24 09:00:00.000-2024-01-24 13:00:00.000 saatleri arasında FATİH; , İSİMSİZ149 elektrik kesintisi yaşancaktır
2024-01-24 2024-01-24 09:00:00.000-2024-01-24 13:00:00.000 saatleri arasında FATİH MH.; 351/1 elektrik kesintisi yaşancaktır
2024-01-24 2024-01-24 09:00:00.000-2024-01-24 13:00:00.000 saatleri arasında KARAHIDIRLI; , İSİMSİZ12, İSİMSİZ28, İSİMSİZ29, İSİMSİZ30, İSİMSİZ32, İSİMSİZ33, İSİMSİZ35, İSİMSİZ36, İSİMSİZ37, İSİMSİZ38, İSİMSİZ39, İSİMSİZ40, İSİMSİZ41, İSİMSİZ42 elektrik kesintisi yaşancaktır
2024-01-24 2024-01-24 09:00:00.000-2024-01-24 13:00:00.000 saatleri arasında KARAHIDIRLI MH.; CEVAPLI KÖYÜ İÇ YOLU, KARAHIDIRLI KÖYÜ İÇ YOLU, KÖY İÇİ YOL elektrik kesintisi yaşancaktır
2024-01-24 2024-01-24 09:00:00.000-2024-01-24 13:00:00.000 saatleri arasında KOYUNELİ; İSİMSİZ5 elektrik kesintisi yaşancaktır
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