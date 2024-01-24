24 Ocak Çarşamba İZMİR SEFERİHİSAR elektrik kesintisi: SEFERİHİSAR ilçesinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 24.01.2024 - 01:55

Güncelleme: 24.01.2024 - 01:55

İZMİR SEFERİHİSAR ilçesinde 24 Ocak Çarşamba günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında SEFERİHİSAR ilçesi mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte SEFERİHİSAR mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

2024-01-24 2024-01-24 10:00:00.000-2024-01-24 16:00:00.000 saatleri arasında HIDIRLIK; , 2101/1, 2106, 2114. SK., 2137/2, 2158, 2184/2, 2184/5, 2186/3, 2186/4, 2186/5, 2188, 2189, 2193, 2196, 2197/2, 2198, 2199, 2202, 2204, 2206, AKARCA, İSİMSİZ10, İSİMSİZ12, İSİMSİZ13, İSİMSİZ14, İSİMSİZ15, İSİMSİZ16, İSİMSİZ17, İSİMSİZ19, İSİMSİZ20, İSİMSİZ21, İSİMSİZ22, İSİMSİZ23, İSİMSİZ24, İSİMSİZ25, İSİMSİZ26, İSİMSİZ29, İSİMSİZ30, İSİMSİZ31, İSİMSİZ33, İSİMSİZ35, İSİMSİZ36, İSİMSİZ38, İSİMSİZ39, İSİMSİZ40, İSİMSİZ41, İSİMSİZ42, İSİMSİZ43, İSİMSİZ44, İSİMSİZ45, İSİMSİZ47, İSİMSİZ58, İSİMSİZ67, KUŞADASI elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-24 2024-01-24 10:00:00.000-2024-01-24 16:00:00.000 saatleri arasında HIDIRLIK MH.; 100/10. SK., 2018 SK., 2018. SK., 2101. SK., 2101/2. SK., 2101/3. SK., 2103. SK., 2103/1. SK., 2106. SK., 2106/1. SK., 2106/2. SK., 2108. SK., 2108/1. SK., 2110. SK., 2112. SK., 2116. SK., 2116/2. SK., 2116/3. SK., 2118. SK., 2118/1. SK., 2120. SK., 2120/1. SK., 2122. SK., 2122/1. SK., 2124. SK., 2124/1. SK., 2124/2. SK., 2128 SK., 2128. SK., 2130. SK., 2130/2. SK., 2132. SK., 2132/1. SK., 2132/2. SK., 2132/3. SK., 2132/5, 2134. SK., 2136. SK., 2138. SK., 2138/1. SK., 2140. SK., 2140/1. SK., 2140/2, 2142. SK., 2144. SK., 2144/1. SK., 2146. SK., 2148. SK., 2150. SK., 2150/1. SK., 2152. SK., 2152/1. SK., 2154. SK., 2156. SK., 2158. SK., 2163. SK., 2163/1. SK., 2163/2. SK., 2163/3. SK., 2163/4. SK., 2163/5. SK., 2164. SK., 2165. SK., 2166. SK., 2167. SK., 2168. SK., 2169. SK., 2170. SK., 2170/1. SK., 2170/2. SK., 2171. SK., 2172. SK., 2172/1. SK., 2183, 2184, 2184/9, 2185, 2186, 2186/1, 2186/2, 2186/8 SK., 2188, 2189, 2189. SK., 2190, 2191, 2192, 2192 SK., 2194 SK., 2199 SK., 2208, AÇELYA SK., ATA CD., ELVAN SK., ITIR SK., İMBAT SK., İSKELE CD., KERVANSARAY CD., MANOLYA SK., MARTI SK., MELİSA SK., MENEKŞE SK., SARDUNYA SK., SEVGİ SK., TUZLA CD., YASEMİN SK., YUSUF YILMAZ CD., ZÜMRÜT SK. elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-24 2024-01-24 10:00:00.000-2024-01-24 16:00:00.000 saatleri arasında SIĞACIK; , 3221/11, 3221/3, İSİMSİZ56, İSİMSİZ68, İSİMSİZ69, İSİMSİZ70, İSİMSİZ72, İSİMSİZ74, İSİMSİZ75, İSİMSİZ76, İSİMSİZ89, İSİMSİZ92, İSİMSİZ93, İSİMSİZ94, İSİMSİZ95 elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-24 2024-01-24 10:00:00.000-2024-01-24 16:00:00.000 saatleri arasında SIĞACIK MH.; 11. SK., 12. SK., 13. SK., 14. SK., 2. SK., 3. SK., 3221, 3221. SK., 3221/1 SK., 3221/2, 3221/4 SK., 3221/7, 4. SK., 5221, 6. SK., 7. SK., 8. SK., 9. SK., ÇAMLIK CD., DENİZ CD., FEREN SİTESİ, GÜL SK., GÜNEŞ CD., GÜNEŞSOY SİTESİ, KARANFİL SK., MAVİ TEOS SİTESİ, MEHTAP CD., MELİSA SK., ORKİDE SK., SİTE İCİ YOL, SİTE YOLA, SİTE YOLU, SİTELER CD., SÜMBÜL SK., YAKAMOZ CD., YASEMİN SK., ZAMBAK SK. elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-24 2024-01-24 10:00:00.000-2024-01-24 16:00:00.000 saatleri arasında TEPECİK; , 1025/1. SK., 1035, 1044, 1500/1, 1510/1, 1511, 1511/2, 1528, 1532, 1534, 1535, 1536, 1538, 1538/3, 1541, 1544, 1549/6, 1552/6, 1561, 1563, AKARCA, İSİMSİZ10, İSİMSİZ11, İSİMSİZ12, İSİMSİZ13, İSİMSİZ14, İSİMSİZ15, İSİMSİZ28, İSİMSİZ8, İSİMSİZ81, İSİMSİZ82, İSİMSİZ9, KUŞADASI elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-24 2024-01-24 10:00:00.000-2024-01-24 16:00:00.000 saatleri arasında TEPECİK MH.; 1008. SK., 1009. SK., 1010. SK., 1011. SK., 1012. SK., 1013. SK., 1014. SK., 1015. SK., 1016. SK., 1017. SK., 1019. SK., 1020. SK., 1021. SK., 1022. SK., 1023. SK., 1024, 1025. SK., 1025/2. SK., 1026. SK., 1027. SK., 1027/1. SK., 1027/2. SK., 1027/3 SK., 1027/5. SK., 1028. SK., 1029. SK., 1030. SK., 1031. SK., 1031/1. SK., 1032. SK., 1033. SK., 1034, 1034. SK., 1035. SK., 1036. SK., 1037. SK., 1038 SK., 1038. SK., 1040. SK., 1044. SK., 1044/1. SK., 1044/2. SK., 1080, 1501. SK., 1502. SK., 1503. SK., 1504. SK., 1505. SK., 1506 SK., 1506. SK., 1507 SK., 1508. SK., 1510. SK., 1512. SK., 1513. SK., 1515. SK., 1517. SK., 1518. SK., 1521. SK., 1523. SK., 1524. SK., 1527. SK., 1529. SK., 1531. SK., 1536, 1537, 1538/1 SK., 1538/2, 1538/5, 1550. SK., 1550/1. SK., 1550/3. SK., 1550/5, 1551. SK., 1551/1. SK., 1551/2 SK., 1551/3, 1551/3. SK., 1551/4. SK., 1551/5. SK., 1552. SK., 1552/1. SK., 1552/10. SK., 1552/11. SK., 1552/12, 1552/12. SK., 1552/2. SK., 1552/3. SK., 1552/4. SK., 1552/5. SK., 1552/7. SK., 1552/8. SK., 1552/9. SK., 1553 SK., 1563, ÇOCUK PARKI İÇİ YOLU, GÜNEŞLİKENT SİTESİ, İNCİRLİ SK., İZMİRLİLER CD., KEMERKAYA, METEKENT SİTESİ, SİTE İCİ YOL, ZÜMRÜT EVLER elektrik kesintisi yaşancaktır