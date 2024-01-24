24 Ocak Çarşamba MANİSA YUNUSEMRE elektrik kesintisi: YUNUSEMRE ilçesinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 24.01.2024 - 01:55

Güncelleme: 24.01.2024 - 01:55

MANİSA YUNUSEMRE ilçesinde 24 Ocak Çarşamba günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında YUNUSEMRE ilçesi mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte YUNUSEMRE mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

2024-01-24 2024-01-24 09:00:00.000-2024-01-24 15:00:00.000 saatleri arasında DAVUTLAR; , DAVUTLAR KÖYÜ İÇ YOLU, İSİMSİZ2 elektrik kesintisi yaşancaktır