24 Ocak Çarşamba SAKARYA SAPANCA elektrik kesintisi: SAPANCA ilçesinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 24.01.2024 - 02:00

Güncelleme: 24.01.2024 - 02:00

SAKARYA SAPANCA ilçesinde 24 Ocak Çarşamba günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında SAPANCA ilçesi mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, BEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de BEDAŞ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte SAPANCA mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

SAPANCA ilçesinde 24 Ocak Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BALKAYA, GAZIPASA, GAZİPAŞA, GÖL, GÜLDIBI, GÜLDİBİ, ISTANBULDERE, İSTANBULDERE, MURADIYE, MURADİYE, NAILIYE, NAİLİYE, YENI, YENİ mahallelerinde ALKENT 1 SİTESİ İÇİ YOLU, ARMA SK., ASLAN, ASLANOGLU, ASLANOGLU CD., ASLANOĞLU CD., BAHİA İÇİ YOLU, BALKAYA, BALKAYA 1, BALKAYA 1/1, BALKAYA SK., BOGAZIÇI, BÜLBÜL SK., ÇAĞLA SİTESİ İÇİ YOLU, ÇAVUSOGLU, ÇAVUŞOĞLU SK., ÇILEK, ÇİLEK SK., DEBA EVLERİ İÇİ YOLU, DEGIRMEN 3, DEĞİRMEN SK., DEREBOYU, DEREBOYU CD., DİLEKLİ CD., DOĞAKENT SİTESİ İÇİ YOLU, ELMA, ELMA SK., EMIL, EMİL SK., ENGİNAR SK., ERENLER, ERENLER CD., ERMIS, FEVZİ ÇAKMAK CD., GAZİPAŞA CD., GİRNE SK., GÜL, GÜL CD., GÜLISTAN, GÜLİSTAN CD., GÜNDOĞDU CD., ISTANBUL DERE, ISTANBUL DERE 1, ISTANBUL DERE 1/1, ISTANBUL DERE 2, ISTANBUL DERE 2/1, İSTANBUL DERE CD., İSTANBULDERE CD., İSTANBULDERE MERKEZ SK., KADIPINAR SK., KAPLAN, KAPLAN-, KAPLAN SK., KAPTAN, KAPTAN SK., KARAAĞAÇ SK., KAYADIBI, KAYADİBİ CD., KIZILCIK SK., KUGU, KUĞU SK., MEYAN SK., MURADIYE, MURADIYE/1, MURADİYE SK., MUSADERE, NAILIYE, NAILIYE/4, NERGİZ SK., ORMAN, ORMAN YOLU, ÖZEN SK., SAKARYA CD., SARAY, SARAY CD., SELVI, SÜLÜN, SÜLÜN SK., VELIOGLU, VELİOĞLU SK., YAPRAK, YAPRAK SK., YEDIGÖZ, YEDIGÖZ CD., YEDIGÖZ/1, YEDİGÖZ CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAPANCA ilçesinde 24 Ocak Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CAMICEDIT, CAMİCEDİT, ÇAYIÇI, ÇAYİÇİ, GAZIPASA, GAZİPAŞA, ILMIYE, İLMİYE, KIRKPINAR HASANPAŞA, KURUÇEŞME, NAILIYE, NAİLİYE, RÜSTEMPASA, RÜSTEMPAŞA, YENI, YENİ mahallelerinde AFAL SK., ARMUTLU SK., AVCILAR SK., BADIR SK., BAKIRLAR SİTESİ İÇİ YOLU, BAŞAR SK., BOĞAZİÇİ CD., CAMİCEDİT CD., CEM SK., ÇİĞDEM KONAKLARI İÇİ YOLU, DAMAT SK., DOGAN SK., FİDAN CD., GONCABAHÇE SK., GÜLLÜ BAHÇE, GÜLLÜ BAHÇE SK., GÜNES, GÜNEŞ SK., GÜR SK., GÜZ, GÜZEL SK., HAVUÇ SK., ILMIYE, IZCI, İLMİYE CD., İZCİ SK., KADI CD., KARADUT SK., KAYNARCA CD., KEMALETTIN SAMI PASA, KEMALETTIN SAMI PASA CD., KEMALETTİN SAMİ PAŞA, KEMALETTİN SAMİ PAŞA CD., KEMALETTİNSAMİ PAŞA CD., KEMER, KEMER CD., KEMER MEZARLIĞI İÇİ YOLU, KÖKNAR CD., KÖSEOĞLU SK., KURTULUS, KURTULUŞ CD., MEDRESE SK., MOLLA GÜRANI, MOLLA GÜRANİ SK., NAILIYE CD., NAİLİYE, NAİLİYE CD., NAİLİYE SK., ÖZKÖSEMEN SK., POLEN CD., ROZET SK., RÜSTEMPAŞA CD., SABRİ BOSTANCI SK., SAİTAĞA CD., SEYFI POLAT, SEYFİ POLAT CD., SULTAN SK., SÜMBÜL SK., ŞEHİT ALBAY GÜNER EKİCİ CD., ŞEHİT ALBAY GÜNER EKİCİ, ŞEHİT ALBAY GÜNER EKİCİ CD., TANTA, TANTA SK., TANTAN, TEMREN, TEMREN CD., ULAŞTIRMA SK., YENİ CAMİİ SK., YİĞİT SK., ZAMBAK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.