Rusya'da salgınının başlangıcından bu yana "en yüksek" can kaybı

10 Temmuz 2021 Cumartesi, 14:53

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte Covid-19 vaka sayısı 25 bin 82 artarak 5 milyon 758 bin 300’e yükseldi.

Virüsten iyileşen sayısı günlük 17 bin 750 artışla 5 milyon 182 bin 837'ye çıktı.

Son 24 saatte 752 kişinin yaşamını yitirmesiyle salgının başlamasından bu yana "en yüksek" günlük can kaybına ulaşılan ülkede, toplam ölü sayısı 142 bin 253'e ulaştı.

COVID-19'A KARŞI TEDBİRLER SERTLEŞTİRİLMİŞTİ

Covid-19 durumunun kötüleşmesiyle Rusya'nın birçok bölgesinde Covid-19'a karşı önlemler yeniden uygulamaya konulmuştu.

Tedbirlerin sıkılaştırıldığı Moskova'da tüm restoran, kafe, bar, gece kulüpleri ve diğer eğlence yerlerinin gece saat 23.00’ten sabah saat 06.00’ya kadar müşterilere hizmet vermesi yasaklanmıştı. Vatandaşlar, söz konusu saatlerde uzaktan yemek sipariş edebiliyor.

Moskova'da 22 Haziran'da sadece aşı olan, 6 ay içinde salgını atlatan ve 72 saat içinde Covid-19 testi yaptıran vatandaşların restoran ve kafeleri ziyaret edebilmesi yönünde karar alınmıştı.

Şehirdeki firmalara, çalışanlarının en az yüzde 30'unun uzaktan çalıştırması zorunluluğu devam ederken 65 yaş üstü ve belirli hastalıkları olan vatandaşların uzaktan çalışması kararlaştırılmıştı.