Erdoğan eğitimin başlayacağını duyurmuştu...'Kaygılıyız...'

21 Ekim 2020 Çarşamba, 15:38

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 2 Kasım’da ortaokul 5. Sınıf öğrencileri ve lise 9. Sınıf öğrencilerinin yüz yüze eğitime başlayacağını duyurdu.

Eğitim sen Genel Başkanı Aydoğan konuyla ilgili “Yüz yüze eğitim de ve uzaktan eğitimde yaşanan sorunlar ve eşitsizlikler sürüyor. Yaşanılan sorunlara rağmen öğretmenlere, öğrencilere ve velilerimize rağmen bir süreç ısrarla devam ettiriliyor.

Alınan kararlardan doğrudan etkilenen kesimlerin karar süreçlerine dahil etmeden bilgiyi şeffaf olarak paylaşmadan alınan her karar bizim için tartışmalı. Sorularımız ve kaygılarımız da devam ediyor” dedi.

Feray Aytekin Aydoğan, şu sorulara yanıt istedi:

-2 kasımdaki verilerin var olan verilerden daha düşük olacağı tahminleri neye dayanıyor? Vaka sayısı nedir?

-Tanı koyulan ya da temaslı olan öğrenci ve eğitim emekçilerine ücretsiz test yapılacak mı?

-Okullarda vakalar yaşandığında tek tek okullar kapatılıyor bu bir çözüm mü?

- Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) belirttiği oranın altına vaka sayılarını düşürmek için hangi önlemler alındı?

- MEB ve Sağlık Bakanlığı arasında tanı konan veya yakın temaslıların bilgisinin paylaşıldığı karantina sürelerinin takip edildiği veri akışının işlendiği bir sistem oluşturuldu mu?