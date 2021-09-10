'25. İstanbul Tiyatro Festivali' 22 Ekim'de başlayacak

10 Eylül 2021 Cuma, 13:11

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenecek 25. İstanbul Tiyatro Festivali, “Bu Zamanda Tiyatro” sloganıyla 22 Ekim’de perdelerini açıyor.

Festivalde, yurt dışından ve Türkiye'den toplam 25 tiyatro, performans ve dans gösterisi olacak. 25 yerli ve uluslararası yapımın bir bölümü çevrim içi gösterimlerle tüm Türkiye'den izlenebilirken bir bölümüyse Alan Kadıköy, Atlas 1948 Sineması, Profilo Kültür Merkezi Batı Ana Sahne, Duru Ataşehir, Moda Sahnesi, Caddebostan Kültür Merkezi, Müze Gazhane, Yapı Kredi Bomontiada ve Zorlu PSM'de fiziksel olarak Kovid-19 önlemleri altında sahnelenecek.

FESTİVAL PROGRAMI

25. İstanbul Tiyatro Festivali, bu yıl fiziki yapımlardan çevrim içi gösterimlere, kulak tiyatrosundan çocuk oyunlarına, beyazperde gösteriminden ücretsiz takip edilebilecek panel, söyleşi ve okuma tiyatrolarına uzanan zengin bir programla bir ay boyunca izleyicilerle buluşacak.

Festivalde 10 yerli yapım, ilk defa İstanbul Tiyatro Festivali'nde sahnelenecek. Kocaeli Şehir Tiyatroları da "Vişne Bahçesi"nin İstanbul prömiyerini festivalde yapacak. Yerli programda bu yıl ayrıca çevrim içi olarak dinlenebilecek üç kulak tiyatrosu yer alıyor.

Hollanda, Fransa ve İtalya'dan büyük övgü toplayan 3 uluslararası prodüksiyonun yanı sıra çevrim içi izlenebilecek 7 yabancı yapımın da bulunduğu festivalde Fransa'dan konuk olan dans gösterisi "Waterfloor", Müze Gazhane'de ücretsiz izlenebilecek.

İngiliz yönetmen Robert Icke'nin imzasını taşıyan "Oedipus" ise Atlas 1948 Sineması perdesinden yapılacak özel bir gösterim ile gerçekleştirilecek.