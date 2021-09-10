'25. İstanbul Tiyatro Festivali' 22 Ekim'de başlayacak
25. İstanbul Tiyatro Festivali, 22 Ekim – 20 Kasım tarihleri arasında gerçekleşecek. Festivalde, yurt dışından ve Türkiye'den toplam 25 tiyatro, performans ve dans gösterisi izleyicilerle buluşacak.
İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenecek 25. İstanbul Tiyatro Festivali, “Bu Zamanda Tiyatro” sloganıyla 22 Ekim’de perdelerini açıyor.
Festivalde, yurt dışından ve Türkiye'den toplam 25 tiyatro, performans ve dans gösterisi olacak. 25 yerli ve uluslararası yapımın bir bölümü çevrim içi gösterimlerle tüm Türkiye'den izlenebilirken bir bölümüyse Alan Kadıköy, Atlas 1948 Sineması, Profilo Kültür Merkezi Batı Ana Sahne, Duru Ataşehir, Moda Sahnesi, Caddebostan Kültür Merkezi, Müze Gazhane, Yapı Kredi Bomontiada ve Zorlu PSM'de fiziksel olarak Kovid-19 önlemleri altında sahnelenecek.
FESTİVAL PROGRAMI
25. İstanbul Tiyatro Festivali, bu yıl fiziki yapımlardan çevrim içi gösterimlere, kulak tiyatrosundan çocuk oyunlarına, beyazperde gösteriminden ücretsiz takip edilebilecek panel, söyleşi ve okuma tiyatrolarına uzanan zengin bir programla bir ay boyunca izleyicilerle buluşacak.
Festivalde 10 yerli yapım, ilk defa İstanbul Tiyatro Festivali'nde sahnelenecek. Kocaeli Şehir Tiyatroları da "Vişne Bahçesi"nin İstanbul prömiyerini festivalde yapacak. Yerli programda bu yıl ayrıca çevrim içi olarak dinlenebilecek üç kulak tiyatrosu yer alıyor.
Hollanda, Fransa ve İtalya'dan büyük övgü toplayan 3 uluslararası prodüksiyonun yanı sıra çevrim içi izlenebilecek 7 yabancı yapımın da bulunduğu festivalde Fransa'dan konuk olan dans gösterisi "Waterfloor", Müze Gazhane'de ücretsiz izlenebilecek.
İngiliz yönetmen Robert Icke'nin imzasını taşıyan "Oedipus" ise Atlas 1948 Sineması perdesinden yapılacak özel bir gösterim ile gerçekleştirilecek.
Video Haberler
- THY uçağındaki o anları yolcu cep telefonuyla kaydetti
- The Matrix: Resurrections filminden ilk fragman geldi
- İYİ Parti o diyaloğun devamını yayınladı
- Anne kızını 4. kattan, yere açılan battaniye böyle attı
- Rusya’da teftişe giden valiyi sarhoş bekçi karşıladı
- ATM ekranlarını kırmıştı... Neden yaptığı ortaya çıktı
- 15 katlı binanın 7'nci katında korku dolu anlar
- Özgürlük sloganları atan kadınlara Taliban kırbacı
- Leopara meydan okuyan kedinin görüntüleri gündem oldu
- MHP'li başkan: Yürüyün lan yürüyün!
En Çok Okunan Haberler
- Erdoğan Bayraktar'dan bir açıklama daha
- AKP'ye yakın anket şirketinden dikkat çeken sonuçlar
- Sanatçı Cihat Tamer, dincilerin hedefinde
- 3 saatlik evli çift kazada hayatını kaybetti
- İBB’den trafiği rahatlatacak uygulama
- Meteoroloji'den 25 saatlik fırtına uyarısı
- Sedat Peker'den yeni iddialar
- Mardin'de sokağa çıkma yasağı
- Kamu kuruluşları için PCR testi kararı
- İlişki sırası cinayetinde tahrik indirimi