25 yaşında, yılda 515 bin dolar kazanıyor: Püf noktasını açıkladı

18 Ağustos 2021 Çarşamba, 11:40

Satışların yönetilmesine ve kapatılmasına yardımcı olan Mehta, boş zamanlarında, 30 yaşındaki ağabeyi Suyash ile birlikte küçük bir yönetim şirketi işletiyor.

Berkeley civarında, dördü üniversite öğrencisi ve ailelere kiraladıkları ve biri Airbnb olarak işlettikleri 9,4 milyon dolar değerinde beş mülkleri var.

Günlük işinde kazandığı komisyonlar, kira geliri ile birleştiğinde, yılda yaklaşık 515 bin dolar kazanıyor.

350 bin doları Sotheby's'den alan Mehta, kazanımının geri kalanını kira gelirinden ve Airbnb'den elde ediyor. Kaç evin satılmasına yardım ettiğine ve dalgalanan Airbnb gelirine bağlı olarak daha da fazla kazanabiliyor.

“Çok esnek olduğunu bildiğim bu kariyere düştüm" diyen Mheta, CNBC'ye verdiği demeçte, "İçime koyduğum şeyi çıkarabilirim. Ve yaptığım her şey... yüzde 110 emek vermeye çalışıyorum" dedi.

Mehta ayrıca, "Bugün bulunduğum yere ulaşmak için neredeyse hiçbir şey yapmadığım birkaç kötü an yaşadım. Şu anda bulunduğum konum için kendimi çok şanslı hissediyorum" diye konuştu.

PARASINI NASIL BÜTÇELİYOR? İşte Mehta'nın Temmuz 2021 itibariyle aylık kişisel harcamaları: Tasarruf: 10 bin dolar Ulaşım: Araba ödemesi, şehir dışındayken kiralaması ve sigortası için bin 745 dolar. Bireysel emeklilik hesabı: Bin 500 dolar Yemek: Dışarıda yemek ve market alışverişi için 700 dolar. Mehta yemeklerinin çoğunu dışarıda yer. Seyahat: 460 dolar İsteğe bağlı: Bağışlar ve alışveriş için 310 dolar Abonelikler ve üyelikler: Equinox spor salonu üyeliği ve Spotify için 198 dolar Telefon: 70 dolar

Mehta, sahip olduğu binalardan hangisinin odasında yer varsa birkaç ayda bir oda değiştirmeden ve kira ödemeden orada yaşıyor.

Para kazanırken nelere dikkat ettiğini anlatan Merhta, şunları kaydetti:

"Amaç mümkün olduğunca çok tasarruf etmektir, ancak bazen mülk yönetimi ve mülk iyileştirme ile birlikte gelen doğal masraflar nedeniyle bu çok az olur."