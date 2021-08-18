25 yaşında, yılda 515 bin dolar kazanıyor: Püf noktasını açıkladı
Sahil Mehta sadece 25 yaşında ve tam zamanlı olarak Berkeley, California'daki Golden Gate Sotheby's'de bir emlakçı için yönetici asistanı olarak çalışıyor.
Satışların yönetilmesine ve kapatılmasına yardımcı olan Mehta, boş zamanlarında, 30 yaşındaki ağabeyi Suyash ile birlikte küçük bir yönetim şirketi işletiyor.
Berkeley civarında, dördü üniversite öğrencisi ve ailelere kiraladıkları ve biri Airbnb olarak işlettikleri 9,4 milyon dolar değerinde beş mülkleri var.
Günlük işinde kazandığı komisyonlar, kira geliri ile birleştiğinde, yılda yaklaşık 515 bin dolar kazanıyor.
350 bin doları Sotheby's'den alan Mehta, kazanımının geri kalanını kira gelirinden ve Airbnb'den elde ediyor. Kaç evin satılmasına yardım ettiğine ve dalgalanan Airbnb gelirine bağlı olarak daha da fazla kazanabiliyor.
“Çok esnek olduğunu bildiğim bu kariyere düştüm" diyen Mheta, CNBC'ye verdiği demeçte, "İçime koyduğum şeyi çıkarabilirim. Ve yaptığım her şey... yüzde 110 emek vermeye çalışıyorum" dedi.
Mehta ayrıca, "Bugün bulunduğum yere ulaşmak için neredeyse hiçbir şey yapmadığım birkaç kötü an yaşadım. Şu anda bulunduğum konum için kendimi çok şanslı hissediyorum" diye konuştu.
PARASINI NASIL BÜTÇELİYOR?
İşte Mehta'nın Temmuz 2021 itibariyle aylık kişisel harcamaları:
Tasarruf: 10 bin dolar
Ulaşım: Araba ödemesi, şehir dışındayken kiralaması ve sigortası için bin 745 dolar.
Bireysel emeklilik hesabı: Bin 500 dolar
Yemek: Dışarıda yemek ve market alışverişi için 700 dolar. Mehta yemeklerinin çoğunu dışarıda yer.
Seyahat: 460 dolar
İsteğe bağlı: Bağışlar ve alışveriş için 310 dolar
Abonelikler ve üyelikler: Equinox spor salonu üyeliği ve Spotify için 198 dolar
Telefon: 70 dolar
Mehta, sahip olduğu binalardan hangisinin odasında yer varsa birkaç ayda bir oda değiştirmeden ve kira ödemeden orada yaşıyor.
Para kazanırken nelere dikkat ettiğini anlatan Merhta, şunları kaydetti:
"Amaç mümkün olduğunca çok tasarruf etmektir, ancak bazen mülk yönetimi ve mülk iyileştirme ile birlikte gelen doğal masraflar nedeniyle bu çok az olur."
Video Haberler
- Afgan gazeteci: İki defa kırbaçlandım
- 10 metre yürümemek için canlarını tehlikeye atıyorlar
- Çamaşır makinesinin arkasında saklanırken yakalandı
- Kadıköy'de tehlikeli yolculuk kameraya yansıdı
- Antalya'da korku dolu anlar! Yürekler ağza geldi
- Doğal güzelliğiyle dikkat çeken Eymir Gölü'nde kirlilik
- Damperi açılan kamyon PTS direğine böyle çarptı
- Afgan gazetecinin sözleri canlı yayına damga vurdu!
- Başkent'te şaşkınlık veren olay
- Karayolunda ölümü hiçe saydı! O anlar kamerada
En Çok Okunan Haberler
- Fırat Tanış'tan 'Cüppeli' tepkisi
- Sedat Peker'in iddiası: AKP-FETÖ mahrem görüşme yapıyor!
- Son seçim anketinde dikkat çeken detay
- Uyuşturucu ve silahlarla yakalanan isim hakkında karar
- Kredi kartlarında büyük değişim kararı
- 'MİT de devreye girdi'
- Erdoğan gidince ne olacak?
- Sert düşüş! Bu pazar seçim olsa tüm dengeler değişecek!
- Taliban basın toplantısı düzenledi
- Aktürkoğlu sessizliğini bozdu