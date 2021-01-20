250 yıllık ayakkabı markası Birkenstock satılıyor
Kökleri 250 yıla dayanan ayakkabı ve terlik üreticisi Birkenstock'un satışı için CVC Capital Partners ile görüşme halinde olduğu ifade edildi. Satışın borçlar dahil 4 milyar avro civarında gerçekleşebileceği belirtiliyor.
Almanya merkezli terlik üreticisi Birkenstock, satış için CVC Capital Partners ile görüşüyor.
Financial Times'ın haberine göre özel sermaye fonu CVC Capital, 250 yıllık markanın sahibi aileyle görüşmelerde ilerleme sağladı. Kaynaklar olası bir anlaşmanın Birkenstock'u 4 milyar avroda değerleyebileceğini belirtti. Kaynaklara göre nihai karar henüz verilmedi, görüşmelerin anlaşmayla sonuçlanmama ihtimali de bulunuyor.
Birkenstock 1960'larda ürettiği terliklerle tanınsa da markanın tarihi 1774 yılına kadar gidiyor. NTV'nin aktardığına göre, 1990 ve 2000’de Kate Moss ve Heidi Klum gibi ünlülerle birlikte marka küresel bir ivme kazandı. Birkenstock Eylül 2019’da biten mali yılda 23,8 milyon çift terlik/ayakkabı satışı gerçekleştirdi, yüzde 11 yıllık artışla 721,5 milyon euro hasılat elde etti. Net kar bu dönemde yıllık yüzde 40 artış ile 129 milyon euro gerçekleşti.
Almanya Görlitz fabrikalarında üretim yapan şirketin bünyesinde 3 bin 800 kişi çalışıyor.
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