26 helikoptere bin lira ayıran OGM, küme düşen basketbol takımına 40 milyon lira harcamış

06 Ağustos 2021 Cuma, 13:49

Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı Orman Genel Müdürlüğü’nün (OGM) günlerdir devam eden yangılara karşı aldığı önlemler tartışma konusu.

BirGün'ün haberine göre daha önce 26 helikopter alımı için bin lira bütçe ayırdığı ortaya çıkan kurum. OGM Ormanspor adıyla mücadele eden basketbol takımlarına 40 milyon TL civarında bütçe ayırmış.

Geçen sezon Basketbol Süper Ligi’nde mücadele eden erkek basketbol takımı harcanan yüksek paralara rağmen 30 maçta sadece 7 galibiyet almış ve ligi son sırada tamamlayarak küme düşmüştü. OGM’nin başarısızlığa rağmen bu sezon da basketbol takımlarına benzer bir bütçe ayırmayı düşünüyor.

4’ü ABD’li olmak üzere birçok yabancı ve maliyetli oyuncuya kontrat veren Ormanspor, geçen sezon Basketbol Süper Ligi’nde (BSL) yarı final oynayan Beşiktaş’ın neredeyse dört katı bir bütçeye sahip.

Kamu kuruluşlarının yüksek bütçelerle spor kulüpleri kurması eleştirilirken 1971 yılında kurulan OGM Ormanspor yıllardır üst seviye basketbol liglerinde yer alıyor. Takımı destekleyen herhangi bir taraftar kitlesi de mevcut değil.

Ayrıca OGM Eskişehir Bölge Müdürlüğü bünyesindeki Eskişehir Ormanspor Hentbol Takımı, geçen sezon şampiyon olarak Erkekler Hentbol Süper Ligi'ne yükseldi.

Geçen sezon 1 milyon lira bütçesi olan takımın en üst ligdeki bütçesinin 3 milyon lira olması bekleniyor. Takım başarılı olmasına karşın geçen sezon oyunculara sigorta yapılmaması ve bedelsiz sözleşmeler yapılması hentbol dünyasının en çok konuştuğu konular arasında yer almıştı.