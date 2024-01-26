26 Ocak Cuma DÜZCE ÇİLİMLİ elektrik kesintisi: ÇİLİMLİ ilçesinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 26.01.2024 - 01:17

Güncelleme: 26.01.2024 - 01:17

DÜZCE ÇİLİMLİ ilçesinde 26 Ocak Cuma günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında ÇİLİMLİ ilçesi mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, BEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de BEDAŞ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte ÇİLİMLİ mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

ÇİLİMLİ ilçesinde 26 Ocak Cuma 09:00-10:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARABACI, ISLAHIYE MÜCAVIR, KÖYÜN KENDİSİ mahallelerinde 715., ADAPAZARI BOLU YOLU, ÇİLİMLİ CD., D 100 KARAYOLU, DÖNGELLİ KÖYÜ YOLU, DÜZCE ANKARA YOLU, ISLAHIYE DORÜS sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ÇİLİMLİ ilçesinde 26 Ocak Cuma 10:50-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARABACI, TOPÇULAR mahallelerinde 601., AK SK., CAMİ CD., ÇILIMLI, ÇILIMLI KUZEY, ÇİLİMLİ GÜNEY CD., ÇİLİMLİ KUZEY CD., ÇOCUK PARKI İÇİ YOLU, ELMALI, ELMALI SK., OKUL CD., PARK İÇİ YOLU, YILDIZ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.