26 Ocak Cuma İZMİR BAYINDIR elektrik kesintisi: BAYINDIR ilçesinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 26.01.2024 - 01:12

Güncelleme: 26.01.2024 - 01:12

İZMİR BAYINDIR ilçesinde 26 Ocak Cuma günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında BAYINDIR ilçesi mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte BAYINDIR mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

2024-01-26 2024-01-26 09:00:00.000-2024-01-26 16:00:00.000 saatleri arasında YAKACIK; İSİMSİZ35, İSİMSİZ36, İSİMSİZ37, İSİMSİZ38, İSİMSİZ39, İSİMSİZ4, İSİMSİZ40, İSİMSİZ41, İSİMSİZ42, İSİMSİZ43, İSİMSİZ44, İSİMSİZ45, İSİMSİZ46, İSİMSİZ47, İSİMSİZ5, İSİMSİZ56, İSİMSİZ6, İSİMSİZ7, İSİMSİZ8, İSİMSİZ9, YAKACIK, , İSİMSİZ1, İSİMSİZ10, İSİMSİZ11, İSİMSİZ13, İSİMSİZ14, İSİMSİZ15, İSİMSİZ17, İSİMSİZ18, İSİMSİZ19, İSİMSİZ2, İSİMSİZ20, İSİMSİZ21, İSİMSİZ22, İSİMSİZ23, İSİMSİZ25, İSİMSİZ26, İSİMSİZ27, İSİMSİZ29, İSİMSİZ3, İSİMSİZ32, İSİMSİZ33 elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-26 2024-01-26 09:00:00.000-2024-01-26 16:00:00.000 saatleri arasında YAKACIK MH.; BAYINDIR YOLU, YAKACIK KÖYÜ İÇ YOLU, YAKACIK YOLU, YÜKSEL elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-26 2024-01-26 09:00:00.000-2024-01-26 16:00:00.000 saatleri arasında YUSUFLU; , İSİMSİZ1, İSİMSİZ10, İSİMSİZ100, İSİMSİZ107, İSİMSİZ11, İSİMSİZ12, İSİMSİZ13, İSİMSİZ14, İSİMSİZ15, İSİMSİZ16, İSİMSİZ18, İSİMSİZ20, İSİMSİZ21, İSİMSİZ22, İSİMSİZ23, İSİMSİZ25, İSİMSİZ26, İSİMSİZ28, İSİMSİZ29, İSİMSİZ30, İSİMSİZ31, İSİMSİZ33, İSİMSİZ34, İSİMSİZ35, İSİMSİZ36, İSİMSİZ37, İSİMSİZ38, İSİMSİZ39, İSİMSİZ4, İSİMSİZ40, İSİMSİZ41, İSİMSİZ42, İSİMSİZ43, İSİMSİZ44, İSİMSİZ45, İSİMSİZ46, İSİMSİZ47, İSİMSİZ48, İSİMSİZ49, İSİMSİZ50, İSİMSİZ51, İSİMSİZ52, İSİMSİZ53, İSİMSİZ54, İSİMSİZ55, İSİMSİZ56, İSİMSİZ57, İSİMSİZ58, İSİMSİZ59, İSİMSİZ6, İSİMSİZ60, İSİMSİZ61, İSİMSİZ62, İSİMSİZ64, İSİMSİZ8, İSİMSİZ9, YUSUFLU elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-26 2024-01-26 09:00:00.000-2024-01-26 16:00:00.000 saatleri arasında YUSUFLU MH.; BAYINDIR YOLU, CİN KULESİ, CİN KULESİ KÜME EVLERİ, YUSUFLU KÖYÜ, YUSUFLU KÖYÜ İÇ YOLU elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-26 2024-01-26 09:00:00.000-2024-01-26 16:00:00.000 saatleri arasında BURUNCUK; , İSİMSİZ19, İSİMSİZ31, İSİMSİZ34, İSİMSİZ5, İSİMSİZ55 elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-26 2024-01-26 09:00:00.000-2024-01-26 16:00:00.000 saatleri arasında BURUNCUK MH.; BURUNCUK KÖYÜ İÇ YOLU, BURUNCUK YOLU elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-26 2024-01-26 09:00:00.000-2024-01-26 16:00:00.000 saatleri arasında FATİH; , İSİMSİZ103, İSİMSİZ105, İSİMSİZ59 elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-26 2024-01-26 09:30:00.000-2024-01-26 16:30:00.000 saatleri arasında SÖĞÜTÖREN; , İSİMSİZ2, İSİMSİZ5, İSİMSİZ6 elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-26 2024-01-26 09:30:00.000-2024-01-26 16:30:00.000 saatleri arasında SÖĞÜTÖREN MH.; SÖĞÜTÖREN KÖYÜ İÇ YOLU elektrik kesintisi yaşancaktır