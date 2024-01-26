26 Ocak Cuma İZMİR BORNOVA elektrik kesintisi: BORNOVA ilçesinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 26.01.2024 - 01:12

Güncelleme: 26.01.2024 - 01:12

İZMİR BORNOVA ilçesinde 26 Ocak Cuma günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında BORNOVA ilçesi mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte BORNOVA mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

2024-01-26 2024-01-26 02:00:00.000-2024-01-26 03:00:00.000 saatleri arasında BİRLİK; 4237. SK. elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-26 2024-01-26 02:00:00.000-2024-01-26 03:00:00.000 saatleri arasında BİRLİK MH.; 4202/2. SK., 4207. SK., 4208. SK., 4208/1. SK., 4209. SK., 4255. SK., 4261. SK., 4271. SK., FAZIL PAŞA elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-26 2024-01-26 02:00:00.000-2024-01-26 03:00:00.000 saatleri arasında KOŞUKAVAK; , 4233. SK., 4235. SK., KAMİL TUNCA BLV., ZİYA PAŞA elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-26 2024-01-26 02:00:00.000-2024-01-26 03:00:00.000 saatleri arasında KOŞUKAVAK MH.; 4186. SK., 4190. SK., 4192. SK., 4194. SK., 4196. SK., 4198. SK., 4200. SK., 4200/1. SK., 4202. SK., 4202/1. SK., 4202/2. SK., 4204. SK., 4207. SK., 4209. SK., 4237. SK., 4247. SK., 4249. SK., 4251. SK., 4253. SK., 4255. SK., 4257. SK., 4259. SK., 4269. SK., FAZIL PAŞA CD. elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-26 2024-01-26 02:00:00.000-2024-01-26 03:00:00.000 saatleri arasında MERİÇ; , İSİMSİZ30, , 5748. SK., elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-26 2024-01-26 02:00:00.000-2024-01-26 03:00:00.000 saatleri arasında MERİÇ MH.; 5619. SK., 5620. SK., 5648/1, 5649. SK., 5656. SK., 5656/4. SK., 5657. SK., 5658. SK., 5659. SK., 5660. SK., 5661. SK., 5662. SK., 5663. SK., 5665. SK., 5666. SK., 5667. SK., FAZIL PAŞA, FAZIL PAŞA CD., KEMALPAŞA CD., SANAT, İZMİR BB ÇOCUK TRAFİK EĞİTİM PARKI İÇİ YOLU, KEMALPAŞA CD., SANAT elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-26 2024-01-26 02:00:00.000-2024-01-26 03:00:00.000 saatleri arasında TUNA; , 5529. SK., 5532. SK., 5533. SK., 5534. SK., 5547. SK., 5549. SK., 5550. SK., 5551. SK., 5552. SK., 5553. SK., 5554. SK., 5555. SK., 5556. SK., 5627. SK., 5627/1. SK., 5627/2. SK., 5629. SK., 5630. SK., 5631. SK., 5631/1. SK., 5632. SK., 5633. SK., 5634. SK., 5635. SK., 5636/1. SK., 5637. SK., 5638. SK., 5639. SK., 5650. SK., 5651. SK., 5652. SK., 5653. SK., 5654. SK., 5655. SK., 5655/1. SK., 5656. SK., FAZIL PAŞA, SANAT, , 5500. SK., 5500/1. SK., 5500/2. SK., 5500/3. SK., 5501. SK., 5502. SK., 5502/1. SK., 5503. SK., 5504. SK., 5505. SK., 5506. SK., 5507. SK., 5508. SK., 5509. SK., 5510. SK., 5511. SK., 5511/1. SK., 5512. SK., 5513. SK., 5514. SK., 5515. SK., 5516. SK., 5517. SK., 5518. SK., 5522. SK., 5524. SK., 5526. SK., 5529. SK., 5530. SK., 5531. SK., 5531/1. SK., 5533. SK., 5534. SK., 5615. SK., 5617. SK., 5627. SK., 5627/2. SK., 5627/3. SK., 5638. SK., 5639. SK., 5639/1. SK., GAZİ MUSTAFA KEMAL PARK İÇİ YOLU, SANAT, YAVUZ SELİM, ZİYA PAŞA CD., 5500. SK., 5500/2. SK., 5601/2. SK., FATİH, SANAT CD., YAVUZ SELİM elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-26 2024-01-26 02:00:00.000-2024-01-26 03:00:00.000 saatleri arasında GAZİ OSMAN PAŞA; KAMİL TUNCA BLV., , KAMİL TUNCA BLV. elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-26 2024-01-26 02:00:00.000-2024-01-26 03:00:00.000 saatleri arasında GAZİ OSMAN PAŞA MH.; 5412. SK., 5419. SK., 5424. SK., 5425. SK., 5427. SK., 5428. SK., 5429. SK., YAVUZ SELİM, 5401. SK., 5401/1. SK., 5401/2. SK., 5402. SK., 5403. SK., 5404. SK., 5413. SK., 5413/1. SK., 5414. SK., 5415. SK., 5417. SK., 5417/1. SK., 5418. SK., 5419. SK., 5420. SK., 5421. SK., 5422. SK., 5423. SK., 5424. SK., 5425. SK., FATİH, REFİK TULGA, YAVUZ SELİM elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-26 2024-01-26 02:00:00.000-2024-01-26 03:00:00.000 saatleri arasında ÇAMKULE; , İSİMSİZ25 elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-26 2024-01-26 02:00:00.000-2024-01-26 03:00:00.000 saatleri arasında ÇAMKULE MH.; 2510. SK., 2511. SK., 2590. SK., 2591. SK., 4691. SK., 4693. SK., 4695. SK., 4697. SK., 4699. SK., 4701. SK., 4701/1. SK., 4702. SK., 4703. SK., 4704. SK., 4706. SK., 4707. SK., 4708. SK., 4709. SK., 4710. SK., 4712. SK., 4713. SK., 4713/1. SK., 4713/2 SK., 4713/3. SK., 4713/4. SK., 4713/5. SK., 4713/6. SK., 4713/7. SK., 4713/8. SK., 4713/9. SK., 4714. SK., 4716. SK., 4718. SK., 4720. SK., 4722. SK., 4724. SK., 4726. SK., 4728. SK., 4730. SK., 4730/1. SK., 4730/2. SK., ADEM YAVUZ CD., FEVZİ PAŞA CD. elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-26 2024-01-26 02:00:00.000-2024-01-26 03:00:00.000 saatleri arasında BARBAROS; elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-26 2024-01-26 02:00:00.000-2024-01-26 03:00:00.000 saatleri arasında BARBAROS MH.; 5301. SK., REFİK TULGA elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-26 2024-01-26 09:00:00.000-2024-01-26 17:00:00.000 saatleri arasında YEŞİLOVA; 4053. SK., 4076. SK. elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-26 2024-01-26 09:00:00.000-2024-01-26 17:00:00.000 saatleri arasında YEŞİLOVA MH.; 4039/4. SK., 4041. SK., 4041/1. SK., 4041/2. SK., 4049. SK., 4049/3. SK., 4049/4. SK., 4051. SK., 4051/1. SK., 4055. SK., 4057. SK., 4059. SK., 4078. SK., 4079. SK., 4088. SK. elektrik kesintisi yaşancaktır