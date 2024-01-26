26 Ocak Cuma İZMİR ÇİĞLİ elektrik kesintisi: ÇİĞLİ ilçesinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 26.01.2024 - 01:12

Güncelleme: 26.01.2024 - 01:12

İZMİR ÇİĞLİ ilçesinde 26 Ocak Cuma günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında ÇİĞLİ ilçesi mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte ÇİĞLİ mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

2024-01-26 2024-01-26 09:00:00.000-2024-01-26 11:00:00.000 saatleri arasında ŞİRİNTEPE; , 8129/4, İSİMSİZ6, MALTEPE CD. elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-26 2024-01-26 09:00:00.000-2024-01-26 11:00:00.000 saatleri arasında ŞİRİNTEPE MH.; 8130/3. SK. elektrik kesintisi yaşancaktır