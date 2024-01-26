26 Ocak Cuma İZMİR ÇİĞLİ elektrik kesintisi: ÇİĞLİ ilçesinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?
İZMİR ÇİĞLİ ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler ve sokaklar vatandaşların gündeminde. ÇİĞLİ'de 26 Ocak Cuma günü elektrik kesintisi olacak mahalleler ve sokaklar GDZ ELEKTRİK tarafından tek tek açıkladı. İşte ÇİĞLİ mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…
İZMİR ÇİĞLİ ilçesinde 26 Ocak Cuma günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında ÇİĞLİ ilçesi mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte ÇİĞLİ mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…
2024-01-26 2024-01-26 09:00:00.000-2024-01-26 11:00:00.000 saatleri arasında ŞİRİNTEPE; , 8129/4, İSİMSİZ6, MALTEPE CD. elektrik kesintisi yaşancaktır
2024-01-26 2024-01-26 09:00:00.000-2024-01-26 11:00:00.000 saatleri arasında ŞİRİNTEPE MH.; 8130/3. SK. elektrik kesintisi yaşancaktır
En Çok Okunan Haberler
-
- Soylu’ya gol atan karar
- Merkez Bankası yılın ilk faiz kararını açıkladı
- Bahçelerinde servet bulan çiftin mutluluğu kısa sürdü
- Malatya'da korkutan deprem!
- Demir çelik devi üretimi durdurdu
- Elif Şafak’tan intihal kararına yanıt geldi!
- Bağımsız aday olduğunu açıkladı!
- Buket Aydın, Şahan Gökbakar ve eşini hedef aldı!
- Silifke'de sürpriz hasat: Tanesi 2,5 liradan satılıyor
- Bakanlara emekli maaşı talimatı