26 Ocak Cuma İZMİR KARABAĞLAR elektrik kesintisi: KARABAĞLAR ilçesinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 26.01.2024 - 01:12

Güncelleme: 26.01.2024 - 01:12

İZMİR KARABAĞLAR ilçesinde 26 Ocak Cuma günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında KARABAĞLAR ilçesi mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte KARABAĞLAR mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

2024-01-26 2024-01-26 09:00:00.000-2024-01-26 13:00:00.000 saatleri arasında BOZYAKA; elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-26 2024-01-26 09:00:00.000-2024-01-26 13:00:00.000 saatleri arasında BOZYAKA MH.; 3054. SK., 3058. SK., ESKİİZMİR elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-26 2024-01-26 09:00:00.000-2024-01-26 13:00:00.000 saatleri arasında GÜLYAKA; SAİM ÇIKRIKÇI CD. elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-26 2024-01-26 09:00:00.000-2024-01-26 13:00:00.000 saatleri arasında GÜLYAKA MH.; 3021/1. SK., 3033. SK., ESKİ İZMİR CD. elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-26 2024-01-26 09:00:00.000-2024-01-26 13:00:00.000 saatleri arasında KAZIM KARABEKİR MH.; 9002/1. SK., 9002/11. SK., 9002/2. SK., 9002/3. SK., 9002/4. SK., 9022. SK., 9184/1. SK., 9184/2. SK., SAİM ÇIKRIKÇI CD. elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-26 2024-01-26 09:00:00.000-2024-01-26 13:00:00.000 saatleri arasında BASIN SİTESİ MH.; 149. SK., 159. SK., 168. SK., 174. SK., 214. SK., 215. SK., İNÖNÜ elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-26 2024-01-26 14:00:00.000-2024-01-26 18:00:00.000 saatleri arasında BASIN SİTESİ; POLAT CD. elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-26 2024-01-26 14:00:00.000-2024-01-26 18:00:00.000 saatleri arasında BASIN SİTESİ MH.; 177/5. SK. elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-26 2024-01-26 14:00:00.000-2024-01-26 18:00:00.000 saatleri arasında VATAN; elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-26 2024-01-26 14:00:00.000-2024-01-26 18:00:00.000 saatleri arasında VATAN MH.; 9073. SK., 9075. SK., 9101. SK., 9103. SK., 9132. SK., 9134. SK., 9136. SK., 9138. SK., 9140. SK., 9153. SK., FARUK AKAR KARASU CD., POLAT elektrik kesintisi yaşancaktır