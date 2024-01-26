26 Ocak Cuma MANİSA SALİHLİ elektrik kesintisi: SALİHLİ ilçesinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 26.01.2024 - 01:13

Güncelleme: 26.01.2024 - 01:13

MANİSA SALİHLİ ilçesinde 26 Ocak Cuma günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında SALİHLİ ilçesi mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte SALİHLİ mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

2024-01-26 2024-01-26 09:00:00.000-2024-01-26 15:00:00.000 saatleri arasında KELİ; , İSİMSİZ17, İSİMSİZ2, İSİMSİZ25, İSİMSİZ32, İSİMSİZ4, İSİMSİZ44, MENDERES (YENİ) elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-26 2024-01-26 09:00:00.000-2024-01-26 15:00:00.000 saatleri arasında KELİ MH.; BENT KÜME EVLERİ SK. elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-26 2024-01-26 09:00:00.000-2024-01-26 15:00:00.000 saatleri arasında YILMAZ; , ÇİĞDEM SK., İSİMSİZ100, İSİMSİZ101, İSİMSİZ102, İSİMSİZ103, İSİMSİZ104, İSİMSİZ105, İSİMSİZ106, İSİMSİZ109, İSİMSİZ12, İSİMSİZ120, İSİMSİZ123, İSİMSİZ127, İSİMSİZ129, İSİMSİZ132, İSİMSİZ135, İSİMSİZ136, İSİMSİZ137, İSİMSİZ138, İSİMSİZ139, İSİMSİZ141, İSİMSİZ143, İSİMSİZ144, İSİMSİZ145, İSİMSİZ146, İSİMSİZ15, İSİMSİZ164, İSİMSİZ17, İSİMSİZ170, İSİMSİZ173, İSİMSİZ176, İSİMSİZ177, İSİMSİZ178, İSİMSİZ179, İSİMSİZ180, İSİMSİZ183, İSİMSİZ186, İSİMSİZ189, İSİMSİZ196, İSİMSİZ198, İSİMSİZ199, İSİMSİZ39, İSİMSİZ4, İSİMSİZ40, İSİMSİZ41, İSİMSİZ44, İSİMSİZ49, İSİMSİZ50, İSİMSİZ51, İSİMSİZ52, İSİMSİZ53, İSİMSİZ54, İSİMSİZ55, İSİMSİZ56, İSİMSİZ57, İSİMSİZ61, İSİMSİZ62, İSİMSİZ63, İSİMSİZ65, İSİMSİZ76, İSİMSİZ78, İSİMSİZ79, İSİMSİZ80, İSİMSİZ82, İSİMSİZ83, İSİMSİZ91, İSİMSİZ92, İSİMSİZ98, İSİMSİZ99, LEYLAK SK., MENDERES (YENİ), MEZARLIK YOLU, URAL SK., YILMAZ elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-26 2024-01-26 09:00:00.000-2024-01-26 15:00:00.000 saatleri arasında YILMAZ MH.; 18. SK., 39, 454. SK., AKIN SK., AKTAŞ SK., ALİ ŞAHİN SK., ALTAY SK., ARAL SK., ATA SK., BAHAR SK., BAHÇELİ SK., BARBAROS SK., BELEDİYE CD., BEYAZIT SK., BİLGE SK., BOZDAĞ SK., ÇAĞLAYAN SK., ÇINAR SK., DERE SK., DİCLE SK., DUMLUPINAR SK., ERGENEKON SK., FEVZİ PAŞA CD., FIRAT SK., GAZİ SK., GEDİZ SK., GÖKTÜRK SK., GÜL SK., HUZUR SK., HÜRRİYET CD., IŞIK SK., KARADUT SK., KARANFİL SK., KARAPINAR YOLU, KARATAŞ SK., KAVAKLI SK., KEBAN SK., KIRCI SK., MEHTAP SK., MELİKŞAH SK., MENEKŞE SK., MUTLU SK., OĞUZ SK., OZAN SK., ÖZTÜRK SK., PAPATYA SK., PINAR SK., SAĞLIK SK., SAPMAZ SK., SİTE SK., SÖĞÜT SK., SÖĞÜT SOK., ŞAFAK SK., ŞENEL SK., ŞÜHEDA, TOROS SK., TUNA CD., UFUK SK., UYGUR SK., YALÇIN SK., YAYLA SK., YENİCE SK., YILMAZ ÇK., ZAMBAK SK. elektrik kesintisi yaşancaktır