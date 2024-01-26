26 Ocak Cuma MANİSA ŞEHZADELER elektrik kesintisi: ŞEHZADELER ilçesinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?
MANİSA ŞEHZADELER ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler ve sokaklar vatandaşların gündeminde. ŞEHZADELER'de 26 Ocak Cuma günü elektrik kesintisi olacak mahalleler ve sokaklar GDZ ELEKTRİK tarafından tek tek açıkladı. İşte ŞEHZADELER mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…
MANİSA ŞEHZADELER ilçesinde 26 Ocak Cuma günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında ŞEHZADELER ilçesi mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte ŞEHZADELER mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…
2024-01-26 2024-01-26 09:00:00.000-2024-01-26 15:00:00.000 saatleri arasında GÜZELKÖY; , GÜZELKÖY, İSİMSİZ24, İSİMSİZ25, İSİMSİZ26, İSİMSİZ27, İSİMSİZ28, İSİMSİZ29, İSİMSİZ32, İSİMSİZ33, İSİMSİZ34, İSİMSİZ35, İSİMSİZ82, İSİMSİZ84, İSİMSİZ85, İSİMSİZ86, İSİMSİZ88, İSİMSİZ89, İSİMSİZ91 elektrik kesintisi yaşancaktır
2024-01-26 2024-01-26 09:00:00.000-2024-01-26 15:00:00.000 saatleri arasında VEZİROĞLU; , 1, İSİMSİZ5 elektrik kesintisi yaşancaktır
2024-01-26 2024-01-26 09:00:00.000-2024-01-26 15:00:00.000 saatleri arasında VEZİROĞLU MH.; SAKALLI YOLU elektrik kesintisi yaşancaktır
2024-01-26 2024-01-26 09:00:00.000-2024-01-26 15:00:00.000 saatleri arasında KARAAĞAÇLI; , HACI ARTUNÇ, mera sk, OKUL, STAD elektrik kesintisi yaşancaktır
2024-01-26 2024-01-26 09:00:00.000-2024-01-26 15:00:00.000 saatleri arasında KARAAĞAÇLI MH.; MEHMET AKİF ERSOY elektrik kesintisi yaşancaktır
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