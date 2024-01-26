26 Ocak Cuma MANİSA SOMA elektrik kesintisi: SOMA ilçesinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 26.01.2024 - 01:13

Güncelleme: 26.01.2024 - 01:13

MANİSA SOMA ilçesinde 26 Ocak Cuma günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında SOMA ilçesi mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte SOMA mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

2024-01-26 2024-01-26 08:00:00.000-2024-01-26 09:00:00.000 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-26 2024-01-26 08:00:00.000-2024-01-26 09:00:00.000 saatleri arasında CUMA; , AKPINAR, ARA SK, ARA SK., AYDOĞANHOŞER SK., Derviş Sk., İSİMSİZ10, İSİMSİZ11, İSİMSİZ12, İSİMSİZ13, İSİMSİZ14, İSİMSİZ16, İSİMSİZ17, İSİMSİZ18, İSİMSİZ19, İSİMSİZ20, İSİMSİZ22, İSİMSİZ23, İSİMSİZ31, İSİMSİZ33, İSİMSİZ34, İSİMSİZ35, İSİMSİZ38, İSİMSİZ39, İSİMSİZ6, İSİMSİZ7, KAZIM KARABEKİR, NAMIK KEMAL CD., SEBZECİLER SK., Şahan, Şahan Sk. elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-26 2024-01-26 08:00:00.000-2024-01-26 09:00:00.000 saatleri arasında CUMA MH.; ALEYNA, ALİ YÖRÜK, ATLI, AYDIN SK., BALCI OĞLU, BAYRAMOĞLU SK., BENLİ SK, BİLGE, BÜLBÜL SK., CAMİ SK., CEMALETTİN CANDARLI, CEMALETTİN ÇANDARLI CD., CENGİZ, CEZAEVİ, ÇAKIR EFE SK., DAR, DİLEK SK., DUYGULU SK., FEVZİ ÇAKMAK, GAZHANE SK., GÖKTAŞLI SK., HAL SK., HAMAM SK., HATİPOĞLU SK., HAZNEDAR ÇK., IŞIKLAR SK., KALENDER, KANARYA, KARCILAR SK., KAYALIK, KAYISI, KURŞUNLU SK., MEHTAP, MİMAR SK., MORDOĞAN SK., MUSTAFA SK., MUZAFFER TEZCAN, MÜGE SK., MÜRVER, OZAN, OZAN SK., ÖZEN SK., ÖZGE SK., SERGEN SK., SUFİ, TEPE SK., TURNA, UZAY SK., ÜMİT SK., ÜNSAL, ÜSTÜN SK., YASSI TEPE SK., YEMİŞCİLER SK., YENİ CAMİ SK., YETKİN, YILDIRIM BEYAZIT, YURDUSEVEN SK., ZİYA GÖKALP, ZİYA GÖKALP CD elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-26 2024-01-26 08:00:00.000-2024-01-26 09:00:00.000 saatleri arasında CUMHURİYET; , EMİR SK., GÖKŞEN, İSİMSİZ25, İSİMSİZ27, İSİMSİZ42, MİMOZA, Ömür Sk., SERHAT SK., SUNDA ÜN, Yavuz Selim Cad., Yavuz selim cad. elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-26 2024-01-26 08:00:00.000-2024-01-26 09:00:00.000 saatleri arasında CUMHURİYET MH.; AĞAR, AKDOĞAN, ALİ EMRİ, ATMACA SK., AVCI SK., BAHATTİN METİN, BAYRAKTAR SK., BORA SK., CUMHUR SK., ÇELEBİ, DİDEM SK., EMEK SK., GENERAL EMİN SEZGİN, GONCA, GÜLBEY SK., GÜRKÖK SK., İLBEY, KÜTAHYA, MADENCİ SK., MENEKŞE, NİYAZİ ERAKINCI, OĞUZ SK., ÖĞRETMEN M. REŞAT ÇINARLI SK., SAĞLAM SK., SOMA KAMYON GARAJI İÇ YOLU, SOMAK, TELLİ, UYGUR SK., YAVUZ SELİM, ZAMBAK SK. elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-26 2024-01-26 08:00:00.000-2024-01-26 09:00:00.000 saatleri arasında HÜRRİYET; , AYDOĞDU, Hüseyin Özkılınç Cad., İSİMSİZ18, İSİMSİZ19, İSİMSİZ21, İSİMSİZ22, İSİMSİZ40, İSİMSİZ41, İSİMSİZ47, İSİMSİZ49, İSİMSİZ56, İSİMSİZ58, İSİMSİZ62, İSİMSİZ66, İSİMSİZ68, İSİMSİZ71, İSİMSİZ74, İSİMSİZ75, İSİMSİZ78, Lalezar Sk., Maden Şehitleri Cad., NAZIM YAVUZ, RÜZGAR SK., SUNDA ÜN elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-26 2024-01-26 08:00:00.000-2024-01-26 09:00:00.000 saatleri arasında HÜRRİYET MH.; ADA SK., ADAK SK., AŞIKLAR, AYAN SK., AYDOĞDU, BOZKURT SK., BUĞDAY SK., BURAK SK., CEZAEVİ, ÇAKIR EFE SK., ÇELTEK SK., ÇINAR, DENİZ SK., Derviş Sk., DERYA SK., DOĞUŞ SK., DORUK SK., EBRU SK., EKİN, EMRAH SK., ERGUVAN, GÜNDOĞAN SK., GÜREL, İPEK, KARATAŞ SK., KARAYEL SK., KAYI, KAYMAKAM SELAMİ TEKER SK., KUZEY SK., KÜTAHYA, MİMAR SK., MUSA EFENDİ, MUSTAFA SK., MUZAFFER TEZCAN, NECATİ AKMAZ SK., ONBAŞIOĞLU SK., ÖĞRETMEN HAYATİ BOZKURT SK., ÖNAL SK., ÖNCÜ SK., PATİKA, PETEK, REYHAN, SEDA SK., SELÇUKLU, SİMGE SK., SİNEM, TARAKÇI SK., TEK LOJMANLARI İÇİ YOLU, TÜRKMEN, ULUS, YAVUZ SELİM, YELİZ SK., YENER SK., YETKİN, YILDIRIM SK. elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-26 2024-01-26 08:00:00.000-2024-01-26 09:00:00.000 saatleri arasında KARAMANLI; fulya, İSİMSİZ8 elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-26 2024-01-26 08:00:00.000-2024-01-26 09:00:00.000 saatleri arasında KARAMANLI MH.; CEMALETTİN ÇANDARLI, ŞEHİT HALUK İNAY CD. elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-26 2024-01-26 08:00:00.000-2024-01-26 09:00:00.000 saatleri arasında KURTULUŞ; , Bülent Ecevit Parkı İçi, İSİMSİZ28, KAZIM KARABEKİR elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-26 2024-01-26 08:00:00.000-2024-01-26 09:00:00.000 saatleri arasında KURTULUŞ MH.; BASIN, FEVZİ ÇAKMAK, GENÇLİK SK., İNKILAP SK., İSTİKLAL, MEVSİM, SELVİLİ SK., ŞEHİTEKMEL ÖZPOLAT SK., TAHSİN BAYKAL SK., YEŞİL TUNA SK., YILDIRIM BEYAZIT elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-26 2024-01-26 08:00:00.000-2024-01-26 09:00:00.000 saatleri arasında SAMSACI; , İSİMSİZ1, İSİMSİZ14, İSİMSİZ15, İSİMSİZ16, İSİMSİZ17, İSİMSİZ18, İSİMSİZ19, İSİMSİZ2, İSİMSİZ20, İSİMSİZ21, İSİMSİZ22, İSİMSİZ23, İSİMSİZ24, İSİMSİZ25, İSİMSİZ35, İSİMSİZ4, ZİYA GÖKALP elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-26 2024-01-26 08:00:00.000-2024-01-26 09:00:00.000 saatleri arasında SAMSACI MH.; ALPASLAN SK., ANIT SK, ANT SK., ARI SL., AYDINLIK SK., CEMALETTİN ÇANDARLI, CEMALETTİN ÇANDARLI CD., CEVHER SK., ÇERKEZ OSMAN, DARKALE SK., DEMİR SK., DERİN SK., DEVECİOĞLU SK., DEVRAN SK., DÜBEK SK., FEVZİ ÇAKMAK, FİLİZ SK., GÖKTAŞLI SK., KARCILAR SK., KARTAL SK., KELEBEK SK., KURŞUNLU ÇIKMAZI SK., KURŞUNLU SK., LALELİ SK., MERAM SK., ÖZVER SK, SÖĞÜTLÜ ÇEŞME SK., SÖĞÜTLÜ SK., SÖÜĞÜTLÜ ÇEŞME CADDESİ, ÜSTÜN SK., VARLIK SK., YANKILIÇ SK., YILDIRAY SK., ZİYA GÖKALP CD elektrik kesintisi yaşancaktır