26 Ocak Cuma SAKARYA elektrik kesintisi: SAKARYA ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 26.01.2024 - 01:18

Güncelleme: 26.01.2024 - 01:18

SAKARYA ilinde 26 Ocak Cuma günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında SAKARYA ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte SAKARYA ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

SAKARYA ERENLER ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ERENLER ilçesinde 26 Ocak Cuma 09:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BEKİRPAŞA, BÜYÜKESENCE, ÇAYKISLA, ÇAYKIŞLA, EPÇELLER, HOROZLAR, KOZLUK, NAKIŞLAR, SARICALAR, SEYHKÖY, ŞEYHKÖY mahallelerinde 111 NOLU, 111 NOLU CD., 114. SK., 15 NOLU, 15 NOLU CD., 16 NOLU, 16 NOLU CD., 17 NOLU, 17 NOLU CD., 17. CD., 18 NOLU CD., 19 NOLU CD., 20 NOLU CD., 21 NOLU, 21 NOLU CD., 31 NOLU, 31 NOLU CD., 31. CD., 395 NOLU SK., 396 NOLU SK., 398 NOLU SK., 399 NOLU SK., 83. SK., 84 NOLU, 84. SK., 86 NOLU, 86 NOLU SK., 98 NOLU, 99 NOLU SK., ADAPAZARI DÜZCE YOLU, ANADOLU OTOYOLU, ÇAYKISLA, ÇAYKISLA CD., ÇAYKIŞLA CD., D-100 YAN YOL, HOROZLAR, HOROZLAR CD., KADIKÖY, KADIKÖY CD., SARICALAR, SARICALAR CD., SEYHKÖY, SEYHKÖY CD., SÖGÜT, SÖĞÜT, SÖĞÜT CD., ŞEYHKÖY CD., ZAFER CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ERENLER ilçesinde 26 Ocak Cuma 16:45-18:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ERENLER, TABAKHANE, TUAPSALAR, YENİ mahallelerinde 1031. SK., 1035. SK., 1059, 1059 SK., 1061, 1061 SK., 1063 SK., 1064 SK., 1065, 1067 SK., 1068, 1068 SK., 1069 SK., 1070. SK., 1071 SK., 1072 SK., 1073, 1073 SK., 1075 SK., 1079 SK., 1081 SK., 1087 SK., 1091, 301 NOLU SK., AKÇA DUBLEKSLER 2 İÇİ YOLU, AŞİYAN EVLERİ İÇİ YOLU, EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ, SAKARYA, SAKARYA CD., YAVUZ SELİM CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA AKYAZI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

AKYAZI ilçesinde 26 Ocak Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: İNÖNÜ, YENI, YENİ mahallelerinde 5007 SK., 5008 SK., 5009, 5009 SK., 5010 SK., 5012 SK., 5031, 5031 SK., 5033 SK., 7030 SK., 7057 SK., ADA CD., KÜÇÜCEK CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKYAZI ilçesinde 26 Ocak Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YENİ, YUNUS EMRE mahallelerinde 4027 SK., 4029 SK., 5001 SK., ADA, KAYMAKÇILAR CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA HENDEK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

HENDEK ilçesinde 26 Ocak Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARADERE mahallelerinde HENDEK KARADERE YOLU, KARADERE SITESI, KIRKTEPE KÖYÜ İÇ YOLU, MERKEZ_103, MERKEZ_114, MERKEZ_166, MERKEZ_264, MERKEZ_27, MERKEZ_284, MERKEZ_304, MERKEZ_332, MERKEZ_89 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

HENDEK ilçesinde 26 Ocak Cuma 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKTEFEK, ARDIÇBELI, ARDIÇBELİ, DEREBOĞAZI, DEREKÖY, HACIKISLA, HACIKIŞLA, KOCAAHMETLER, KOCATÖNGEL, KURTKÖY, SOGUKSU, SOĞUKSU, UZUNÇARSI, UZUNÇARŞI, YASSIGEÇIT, YASSIGEÇİT, YENİ, YESILYURT, YEŞİLYURT, YÖRÜKLER mahallelerinde 12318, 19 MAYIS, 19 MAYIS CD., 19.05.2001, 2 HAZİRAN, AKTEFEK, AKTEFEK KÖYÜ YOLU, ASAGI/11, ASAGI/15, ASAGI/18, ASAGI/19, ASAGI/21, ASAGI/7, ASAGI/9, ASAGI_12, ASAGI_2, ASAGI_6, AŞAĞI, AŞAĞI SK., AŞAĞI-14, BARAJ, BARAJ/1, CUMHURİYET MEYDAN, ÇAMLIK, ERENLER CD., FATIH, FATIH_1, FATİH CD., GÜNEY TEPE 2, HOCA AHMET YESEVİ CD., İsimsiz85, İsimsiz88, İsimsiz99, KARAKOL, KENDIRLIK, KENDIRLIK_3, KENDİRLİK SK., KOCATÖNGEL, KURUDERE, KURUDERE SK., KURUDERE/1, LALE, M.FEVZI ÇAKMAK, M.FEVZİ ÇAKMAK, MERKEZ, MERKEZ KOCATÖNGEL/1, MERKEZ SK., MERKEZ/3 SK., MERKEZ_105, MERKEZ_122, MERKEZ_157, MERKEZ_181, MERKEZ_19, MERKEZ_215, MERKEZ_247, MERKEZ_270, MERKEZ_29, MERKEZ_29 SK., MERKEZ_307, MERKEZ_309, MERKEZ_321, MERKEZ_49, MERKEZ_55, MERKEZ_6, MERKEZ_83, PREVEZE, REYHAN, REYHAN SK., SARIBAYIR, SIVRITEPE MERKEZ/16, SOGUKSU ASAGI, SOGUKSU ASAGI/1, SOGUKSU ASAGI/10, SOGUKSU ASAGI/11, SOGUKSU ASAGI/6, SOGUKSU YUKARI, SOGUKSU YUKARI/1, SOGUKSU YUKARI/10, SOGUKSU YUKARI/3, SOGUKSU YUKARI/4, SOGUKSU YUKARI/6, SOGUKSU YUKARI/7, SOĞUKSU AŞAĞI, SOĞUKSU AŞAĞI SK., SOĞUKSU YUKARI, SOĞUKSU YUKARI SK., SÜLEYMANIYE, SÜMBÜL, TEPE, TEPE_1, TEPE_11, TEPE_17, TEPE_26, TEPE_9, YASSIGEÇİT KÖYÜ İÇ YOLU, YAVUZ SELIM, YAVUZ SELIM 1, YAVUZ SELİM, YENI, YENI_1, YENI_5, YENI_6, YILDIRIM BEYAZIT CD., YILDIZ sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA TARAKLI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

TARAKLI ilçesinde 26 Ocak Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HACIMURAT, IÇDEDELER, ULUCAMII, ULUCAMİ, YENIDOGAN, YUSUFBEY mahallelerinde 204, AYDIN, AYDIN SK., GEVYA GÖYNÜK YOLU, GÖL PAZARI CD., GÖLPAZARI TARAKLI YOLU, GÜLVEREN YOLU, HUZUR, IÇDEDELER, ÖZEN, TARAKLI TÜRBE YOLU, TÜRBE SK., USLU, USLU SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

TARAKLI ilçesinde 26 Ocak Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ULUCAMII, ULUCAMİ mahallelerinde ANKARA, ANKARA CD., DERE, DERE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

TARAKLI ilçesinde 26 Ocak Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKSU, ALBALLAR, BEKİRLER, ÇIFTLIK YAYLASI, ÇİFTLİK, DISDEDELER, DIŞDEDELER, GÖKÇESARAY, HACIMAHMUT, HACIMAHMUT MERKEZ, HANYATAK, IÇDEDELER, İÇDEDELER, KASIKÇISEYHLER MERKEZ, KAŞIKÇIŞEYHLER, KEMALLER, KILAVUZLAR YAYLASI, MUSTANLAR MERKEZ, TASYATAK, TAŞYATAK, TUZLA, UGURLU, UĞURLU mahallelerinde ALBALLAR, ALBALLAR KÖYÜ İÇ YOLU, ALBALLAR YAYLASI, ÇAKALLAR SK., ÇIFTLIK MAH. YAYLASI YOLU, ÇİFTLİK, DEDELER YAYLASI, DEMIRCILER, DEMİRCİLER, DISDEDELER YAYLASI, GÖKÇESARAY MERKEZ YAYLASI, GÖKÇESARAY YAYLA EVLERI YOLU, GÜLVEREN, HACIMAHMUT ÇİFTLİK YAYLASI, HACIMAHMUT KÖYÜ YAYLASI, HACIMAHMUT MERKEZ MAH. YAYLASI YOLU, HANYATAK, HANYATAK SK., İÇDEDELER, İÇDEDELER KÖYÜ İÇ YOLU, İÇDEDELER SK., KASIKÇISEYHLER MERKEZ KÖY YOLU, KAŞIKCI ŞEYHLAR YAYLASI, KAŞIKÇIŞEYHLER KÖYÜ YOLU, KEMALLER YAYLASI, KEMIKLER, KEMİKLER SK., KILAVUZLAR YAYLASI YOLU, MADENLER, MAHDUMLAR YAYLASI, MUSTANLAR YAYLASI YOLU, ŞEYHLER YAYLASI, TASYATAK, TAŞYATAK, TAŞYATAK KÖYÜ YOLU, TAŞYATAK SK., TUZLA KÖYÜ İÇ YOLU, UGURLU YAYLASI, UĞURLU KÖYÜ İÇ YOLU, ÜÇERENLER, YANIK YAYLASI, YAYLA, YAYLAALTI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA KOCAALİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KOCAALİ ilçesinde 26 Ocak Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CAFERIYE, CAFERİYE mahallelerinde AKÇAKOCA KARASU YOLU, MERKEZ_3, SAHIL YOLU/1, SAHIL YOLU/2, SAHILYOLU, SAHİL YOLU CD., TATLICAK, TATLICAK/1 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA GEYVE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GEYVE ilçesinde 26 Ocak Cuma 13:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKDOGAN, AKDOĞAN, ALIPLAR, CECELER, ÇINE, ÇİNE, ÇUKURKÖY, DEMIRLER, DEMİRLER, GÜNHOSLAR, GÜNHOŞLAR, HALİDİYE, HISARLIK, HİSARLIK, KARACAÖREN, SAFIBEY, SAFİBEY, SEKIHARMAN, SEKİHARMAN, TAŞOLUK, UMURBEY, YAYLAK mahallelerinde 1552., 1558., 2153., 2157., 2353., 2356., 2361., 2401., 2451., 2453., 2454., 3506., 4202., 4204., 4208., 4212., 4215., 4216., 4356., 4708., 4711., 4712, 4716., 4722., 4727., 4727. SK., AKDOGAN, AKDOĞAN, AKDOĞAN SK., ALIPLAR, ALIPLAR KÖYÜ YOLU, ALIPLAR SK., ARPASLAR, ARPAŞLAR, CECELER, CECELER SK., ÇINE, ÇINE SK., ÇİNE, ÇİNE SK., ÇUKURKÖY, ÇUKURKÖY SK., DEMIRLER, DEMİRLER SK., DURAKLAR, DURAKLAR SK., DURMUŞLAR, GEYVE OSMANELİ YOLU, GÜNDÜZLER, GÜNHOSLAR, GÜNHOŞLAR KÖYÜ İÇ YOLU, HACIÖMERLER, HACIÖMERLER SK., HALIDIYE, HALİDİYE SK., HISARLIK, HİSARLIK SK., İsimsiz102, İsimsiz137, KARACAÖREN, MUZAFFERİYE, SAFIBEY, SAFİBEY, SAFİBEY KÖPRÜSÜ, SAFİBEY KÖYÜ İÇ YOLU, SAFİBEY SK., SEKIHARMAN, SEKIHARMAN SK., SEKİHARMAN SK., TAŞOLUK SK., UMURBEY, UMURBEY SK., UMURBEY/1, UMURBEY_1, YAYLAK, YAYLAK SK., YENI MAHALLE sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEYVE ilçesinde 26 Ocak Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALIFUATPASA, ALİFUATPAŞA, CAMİKEBİR, EPÇELER, ESME, EŞME, TEPECIKLER, TEPECİKLER mahallelerinde 267., 269., 269. SK., 282., 283., 802. SK., 803., 805., 815., 816., 820., ALIGAFFAROKAN, ALİ GAFFAR OKAN CD., ALİFUATPAŞA KÖYÜ İÇ YOLU, ALMAATA, ALMAATA SK., AVŞAR SK., AYDENIZ, AYDENİZ, AYDENİZ SK., AYKUT, BAĞCIOĞLU SK., BEDİR, BEDİR SK., BİŞKEK SK., BOSNA, BOSNA SK., BUHARA SK., ÇIGDEM, ÇİĞDEM SK., DR. OZAN SK., ELBURUNİ SK., ELÇİBEY, ELÇİBEY CD., EŞME SK., FERAH, FERAH SK., G.HAYDAR DOĞAN SK., GAZİ HAYDAR DOĞAN SK., GEYVE DEVLET HASTANESİ, GÜMÜŞ, HAFIZ FUAT ÇELEBI, HAFIZ FUAT ÇELEBİ SK., HARUN RESIT, HARUN REŞİT SK., HIRA, HİCRET SK., HİRA, HİRA SK., ISTANBUL, ISTIKLAL SK., IŞIK, İSTANBUL, İSTİKLAL SK., KARDELEN SK., KAŞGAR, KAŞGAR SK., KAYI, KAYI SK., KINIK, KINIK SK., KONYALI ALIBEY, KONYALI ALIBEY CD., KONYALI ALIBEY ÇIKMAZI SK., KONYALI ALİ BEY CD., KONYALI ALİBEY CD., KONYALI ALİBEY ÇIKMAZI SK., KÖKSAL, KÖKSAL SK., MEHMET AKIF, MEHMET AKİF, MEHMET AKİF SK., MELIHSAH, MELİHŞAH SK., MERCAN SK., MESCİDİ AKSA SK., MESCİD-İ AKSA SK., MEVLANA SK., MOLLA GÜRANI, MOLLA GÜRANİ, MOLLA GÜRANİ SK., MÜFTÜ, MÜFTÜ SK., ORKIDE, ORMAN SK., PAPATYA SK., RAUF DENKTAS, SAADET SK., SARI ALI, SARI ALİ, SARI ALİ SK., SEFA, SEFA SK., TARAKÇI SK., TARIK BİN ZİYAD SK., TEPE SK., TEPECİK SK., UHUD SK., VAHDET SK., VILDAN, VİLDAN, VİLDAN SK., YAVUZ_1, YIMAZ SK., YURT, YURT SK., ZİYA GÖKALP SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA SERDİVAN ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

SERDİVAN ilçesinde 26 Ocak Cuma 01:00-03:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BESKÖPRÜ, BEŞKÖPRÜ, KEMALPASA, KEMALPAŞA, OTUZİKİ EVLER mahallelerinde 11. CD., 132. SK., 133. SK., 137. SK., 138., 139. SK., 141. SK., 144. SK., 145. SK., 146., 146. SK., 147. SK., 149. SK., 152. SK., 153., 154. SK., 158. SK., 16. CD., 162. SK., 164. SK., 175., 177., 180., 180. SK., 184. SK., 190., 198., 198. SK., 202. SK., 208. SK., 219. SK., 221. SK., 222. SK., 233., 235. SK., 237., 249. SK., 253. SK., 263., 3124. SK., 3125. SK., 3131. SK., 3132. SK., 6. CD., ATILGAN SK., CİHAN SK., EMRE, EMRE SK., EREN SK., ESENTEPE EVLERİ İÇİ YOLU, GÜLDESTE SK., KANUNI SK., KARTEPE SK., NECIP FAZIL KISAKÜREK, ORMAN YOLU, SAKARYA ÜNİVERSİTESİ, ÜNIVERSITE, YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLA sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA KAYNARCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KAYNARCA ilçesinde 26 Ocak Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HATIPLER, HATİPLER mahallelerinde ÇEVİK SK., HACIKÖY, HACIKÖY CD., HATİPOĞLU SK., KANDIRA CD., KANDIRA KAYNARCA YOLU, KARABOGAZ CD., KARABOĞAZ CD., ÖZER SK., ŞHT.HAMİT YAYLA CD., TEZCAN SK., YAPRAK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KAYNARCA ilçesinde 26 Ocak Cuma 12:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BÜYÜKYANIK, YESILOVA, YEŞİLOVA mahallelerinde 5039, ORDULULAR, ORDULULAR/4, YESILOVA MERKEZ sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KAYNARCA ilçesinde 26 Ocak Cuma 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BÜYÜKYANIK mahallelerinde 5003, 5004, 5005, 5006, 5007, 5008, 5010, BÜYÜKYANIK KÖYÜ İÇ YOLU, BÜYÜKYANIK YENI, YENİ, YENİKÖY SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.