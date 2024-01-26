26 Ocak Cuma SAKARYA ERENLER elektrik kesintisi: ERENLER ilçesinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 26.01.2024 - 01:18

Güncelleme: 26.01.2024 - 01:18

SAKARYA ERENLER ilçesinde 26 Ocak Cuma günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında ERENLER ilçesi mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, BEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de BEDAŞ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte ERENLER mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

ERENLER ilçesinde 26 Ocak Cuma 09:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BEKİRPAŞA, BÜYÜKESENCE, ÇAYKISLA, ÇAYKIŞLA, EPÇELLER, HOROZLAR, KOZLUK, NAKIŞLAR, SARICALAR, SEYHKÖY, ŞEYHKÖY mahallelerinde 111 NOLU, 111 NOLU CD., 114. SK., 15 NOLU, 15 NOLU CD., 16 NOLU, 16 NOLU CD., 17 NOLU, 17 NOLU CD., 17. CD., 18 NOLU CD., 19 NOLU CD., 20 NOLU CD., 21 NOLU, 21 NOLU CD., 31 NOLU, 31 NOLU CD., 31. CD., 395 NOLU SK., 396 NOLU SK., 398 NOLU SK., 399 NOLU SK., 83. SK., 84 NOLU, 84. SK., 86 NOLU, 86 NOLU SK., 98 NOLU, 99 NOLU SK., ADAPAZARI DÜZCE YOLU, ANADOLU OTOYOLU, ÇAYKISLA, ÇAYKISLA CD., ÇAYKIŞLA CD., D-100 YAN YOL, HOROZLAR, HOROZLAR CD., KADIKÖY, KADIKÖY CD., SARICALAR, SARICALAR CD., SEYHKÖY, SEYHKÖY CD., SÖGÜT, SÖĞÜT, SÖĞÜT CD., ŞEYHKÖY CD., ZAFER CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ERENLER ilçesinde 26 Ocak Cuma 16:45-18:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ERENLER, TABAKHANE, TUAPSALAR, YENİ mahallelerinde 1031. SK., 1035. SK., 1059, 1059 SK., 1061, 1061 SK., 1063 SK., 1064 SK., 1065, 1067 SK., 1068, 1068 SK., 1069 SK., 1070. SK., 1071 SK., 1072 SK., 1073, 1073 SK., 1075 SK., 1079 SK., 1081 SK., 1087 SK., 1091, 301 NOLU SK., AKÇA DUBLEKSLER 2 İÇİ YOLU, AŞİYAN EVLERİ İÇİ YOLU, EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ, SAKARYA, SAKARYA CD., YAVUZ SELİM CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.