263 madenci anıldı

03 Mart 2021 Çarşamba, 16:58

Kozlu Müessese Müdürlüğü'ne bağlı Kuyu başında düzenlenen anma törenine, Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, Kozlu Belediye Başkanı Ali Bektaş, TTK Genel Müdürü Kazım Eroğlu, Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil ile işçiler katıldı.

Yaşamını yitiren işçiler için yapılan saygı duruşuyla başlayan törende konuşan, GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil, “Burada, bundan tam 29 yıl önce büyük bir grizu faciası yaşadık. 263 arkadaşımızı kaybettik. Tüm maden şehitlerimizi bir kez daha rahmet, sevgi ve saygıyla anıyoruz. Havzada 173 yıldır kömür üretiyoruz. Yerli ve milli kaynakların hak ettiği şekilde değerlendirilmesi ithalattan ülkemizi kurtaracaktır. Türkiye'nin kömür ihtiyacı var. Kömür de burada var. TTK'nın üretimi arttırması iççin işçi açıklarının giderilmesi gerekiyor” dedi.

TTK Genel Müdürü Kazım Eroğlu “3 Mart 1992'de ben burada 6 yıllık mühendistim. En son cenazeyi 5 yıl sonra aldığımda da işletme müdürüydüm. Bu travmayı yaşamış bir insan olarak cümleleri bir araya getirmek benim için çok zor” diye konuştu.

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz ise Soma maden kazasında yaşamını yitiren maden işçilerinin ailelerine tanınan hakların 263 maden işçisinin yakınlarına da tanınması gerektiğini ifade etti