27 Ocak Cumartesi DÜZCE GÜMÜŞOVA elektrik kesintisi: GÜMÜŞOVA ilçesinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 27.01.2024 - 02:39

Güncelleme: 27.01.2024 - 02:39

DÜZCE GÜMÜŞOVA ilçesinde 27 Ocak Cumartesi günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında GÜMÜŞOVA ilçesi mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, BEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de BEDAŞ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte GÜMÜŞOVA mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

GÜMÜŞOVA ilçesinde 27 Ocak Cumartesi 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: N KENDISI mahallelerinde YILDIZTEPE sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.