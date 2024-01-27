27 Ocak Cumartesi İstanbul elektrik kesintisi: İstanbul ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 27.01.2024 - 02:31

Güncelleme: 27.01.2024 - 02:31

İstanbul ilinde 27 Ocak Cumartesi günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında İstanbul ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, BEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de BEDAŞ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte İstanbul ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

İSTANBUL EYÜPSULTAN ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-EMNiYETTEPE mah 10.LALE, 2.KARANFİL, BARBAROS HAYRETTİN PAŞA, DERGAH, DURUSU, ECZANE, FETİH, KAZIM KARABEKİR, KUŞKONMAZ, MEHTAP, NECATİ MOLDER, NEŞE, PETEK, SARIGÜL, SARNIÇ, SIĞINAK, TOPÇULAR YOKUŞU sk bölgelerinde 27/01/2024 09:30:00 - 27/01/2024 16:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-MİMAR SİNAN mah CENDERE YOLU sk // SARIYER ilce MERKEZ-AYAZAĞA mah KEMERBURGAZ sk bölgelerinde 27/01/2024 10:00:00 - 27/01/2024 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL FATİH ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-HOBYAR mah AŞİREFENDİ, HANIMELİ, HOCA KASIM KÖPRÜSÜ, HOCAHANI, KÖPRÜCÜ sk / SURURİ mah HOCAHANI, MACUNCU, RÜSTEMPAŞA sk / TAYA HATUN mah MAHMUTPAŞA YOKUŞU, ÇARKÇILAR sk bölgelerinde 27/01/2024 00:00:00 - 27/01/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SARIYER ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-USKUMRUKÖY mah AYVACIK sk bölgelerinde 27/01/2024 00:00:00 - 27/01/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-REŞİTPAŞA mah ESKİ BÜYÜKDERE sk bölgelerinde 27/01/2024 09:00:00 - 27/01/2024 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah ARABA YOLU, AVCILAR, BAYRAMOĞLU, ELMALIK, ERTUĞRULGAZİ , IHLAMUR AĞACI, KATİP, KÖŞKLER YANI, SABIR, YAZLIK ÇIKMAZI, YELKEN sk / KİREÇBURNU mah ARABAYOLU, DALYAN ÇIKMAZI, KÖŞKLER YANI sk bölgelerinde 27/01/2024 11:00:00 - 27/01/2024 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-KİREÇBURNU mah AKAY ÇIKMAZI, AKINCILAR, ARABAYOLU, DEREM ÇIKMAZI, KAYACI ÇIKMAZI, KÖŞKLER YANI, PİLOT CENGİZ TOPEL ÇIKMAZI, SERİN ÇIKMAZI, TARİHİ ÇEŞME ÇIKMAZI, YÜZBAŞI CENGİZ TOPEL sk / TARABYA mah 25 EVLER, AKINCILAR, ARABAYOLU, GÜMÜŞ, NAZARLIK sk bölgelerinde 27/01/2024 12:00:00 - 27/01/2024 15:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SİLİVRİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-YENİ mah AKÖREN sk bölgelerinde 27/01/2024 09:00:00 - 27/01/2024 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-GÜMÜŞYAKA mah ALDENİZ, ALGÜR, CAHİT ARF, ERGEÇ, ESİNTİ, FATİH, GÖLYAKA, GÖRENEK, GÜLCAN, HİKMET, KAHTA, KONURALP, MEDENİYET, MUSA, NİKSAR, YEGANE, ZİLE, ŞEHİT ABDURRAHMAN AY sk bölgelerinde 27/01/2024 09:00:00 - 27/01/2024 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-FEVZİPAŞA mah ACIBADEM, BEHİÇ sk / İSMETPAŞA mah DOKTORLAR, NEVİN sk bölgelerinde 27/01/2024 09:00:00 - 27/01/2024 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-FEVZİPAŞA mah ACIBADEM, BEHİÇ sk / İSMETPAŞA mah DOKTORLAR, NEVİN sk bölgelerinde 27/01/2024 13:00:00 - 27/01/2024 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ŞİŞLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-BOZKURT mah BARUTHANE, BİLEZİKÇİ, DERE 2, DOLAPDERE, ERGENEKON, EŞREF EFENDİ, POYRAZ, SEYMEN sk / CUMHURİYET mah ERGENEKON, SAKSI sk / ERGENEKON mah DOLAPDERE, HALASKARGAZİ, KAYA HATUN, POYRAZ, YUNUSBEY sk / ESKİŞEHİR mah DOLAPDERE sk bölgelerinde 27/01/2024 09:00:00 - 27/01/2024 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL KAĞITHANE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-TALATPAŞA mah ACARSOY, ADAGÜLÜ, ALAKOÇ, DAMLAPINAR, ERDEM, GÜLBAŞAK, GÜLDİBİ, GÜLDİKEN, GÜNBAŞI, GÜNBEYLİ, GÜNYÜZÜ, HANIMELİ, KESKİNGİL, KONUKLU, OKTAY, SARIBUĞDAY, SARIBUĞDAY ÇIKMAZI, SEMAVER, SEMAVİ, SİNCAP, TOKDEMİR, YAVUZTÜRK, YAYLIM, YAŞAYANLAR, YEŞİLAY, ÇELEBİ, ÖZTOPRAK, İŞBİLİR, ŞAHİN sk bölgelerinde 27/01/2024 00:00:00 - 27/01/2024 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-ORTAMAHALLE mah AKEL, ATABEY, MALTEPE sk bölgelerinde 27/01/2024 13:00:00 - 27/01/2024 20:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAĞCILAR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-YAVUZ SELİM mah 991. sk bölgelerinde 27/01/2024 08:00:00 - 27/01/2024 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-YAVUZ SELİM mah 1001., 1003., 1005., 992., 995., 996., 998. sk bölgelerinde 27/01/2024 08:00:00 - 27/01/2024 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-15 TEMMUZ mah 1390., 1392., 1475., İSTİKLAL sk bölgelerinde 27/01/2024 09:00:00 - 27/01/2024 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-15 TEMMUZ mah 1389., 1390., 1391., 1395., 1415. sk bölgelerinde 27/01/2024 09:00:00 - 27/01/2024 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-YENİBOSNA MERKEZ mah SEDİR sk bölgelerinde 27/01/2024 09:00:00 - 27/01/2024 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce -BAHÇELİEVLER mah sk bölgelerinde 27/01/2024 09:00:00 - 27/01/2024 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-YENİBOSNA MERKEZ mah SEDİR sk bölgelerinde 27/01/2024 09:00:00 - 27/01/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah AMİRAL NECDET URAN, GÜLTER HANIM, RADYUM sk bölgelerinde 27/01/2024 10:00:00 - 27/01/2024 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL GÜNGÖREN ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-MERKEZ mah CÖMERTTÜRK, RASİM PAŞA, ZEYNEP KAMİL sk bölgelerinde 27/01/2024 09:00:00 - 27/01/2024 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL GÜNGÖREN ilce -MEHMET NESİH ÖZMEN mah sk bölgelerinde 27/01/2024 13:00:00 - 27/01/2024 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ESENLER ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-BİRLİK mah 842., 846., KARAOĞLANOĞLU sk bölgelerinde 27/01/2024 09:30:00 - 27/01/2024 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-BİRLİK mah 846., 847., KARAOĞLANOĞLU sk bölgelerinde 27/01/2024 09:30:00 - 27/01/2024 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-BİRLİK mah 842., 846., KARAOĞLANOĞLU sk bölgelerinde 27/01/2024 09:30:00 - 27/01/2024 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-BİRLİK mah 845., 848., 848/1. ÇIKMAZ, KARAOĞLANOĞLU, ŞEHİT VEDAT ÇAĞLAR sk bölgelerinde 27/01/2024 09:30:00 - 27/01/2024 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-BARIŞ mah ALİ ÇEBİ sk bölgelerinde 27/01/2024 09:00:00 - 27/01/2024 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-BARIŞ mah AKDENİZ, ALİ ÇEBİ, CAHİT SITKI TARANCI, EGEMENLİK, FUZULİ, KIBRIS, KIR, KORU, LEYLA, MENEKŞE, NEHİR, SAKARYA, SAMSUN, ZAFER, İZMİR sk bölgelerinde 27/01/2024 09:00:00 - 27/01/2024 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ESENYURT ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-AŞIK VEYSEL mah KIZILIRMAK, TALATPAŞA sk bölgelerinde 27/01/2024 00:00:00 - 27/01/2024 04:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAHÇEŞEHİR 1. KISIM mah 2801. sk bölgelerinde 27/01/2024 02:00:00 - 27/01/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-AKÇABURGAZ mah 3002., 3005., 3006., 3008., 3037., 3054., 3056., 319. sk bölgelerinde 27/01/2024 09:00:00 - 27/01/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ESENYURT ilce -AKÇABURGAZ mah sk bölgelerinde 27/01/2024 09:00:00 - 27/01/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-AŞIK VEYSEL mah ENVERPAŞA, MENEKŞE, MERİÇ, SÜLEYMAN DEMİREL sk bölgelerinde 27/01/2024 09:00:00 - 27/01/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-AŞIK VEYSEL mah RESNELİ NİYAZİ sk bölgelerinde 27/01/2024 09:00:00 - 27/01/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.