27 Ocak Cumartesi İZMİR ALİAĞA elektrik kesintisi: ALİAĞA ilçesinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 27.01.2024 - 02:34

Güncelleme: 27.01.2024 - 02:34

İZMİR ALİAĞA ilçesinde 27 Ocak Cumartesi günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında ALİAĞA ilçesi mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte ALİAĞA mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

2024-01-27 2024-01-27 09:00:00.000-2024-01-27 15:00:00.000 saatleri arasında GÜZELHİSAR; , GÜZELHİSAR TEPE, 17/30, 17/44, GAVURDERE, İSİMSİZ1, İSİMSİZ2, MESCİT SK. elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-27 2024-01-27 09:00:00.000-2024-01-27 15:00:00.000 saatleri arasında GÜZELHİSAR MH.; BALABANPAŞA, BALABANPAŞA SK., ÇAMALTI SK., ÇARŞI SK., ÇAYIR, HAMAM SK., KIBRIS CD., KÖPRÜLÜ 1. SK., KÜLTÜR, KÜLTÜR SK., MERKEZ CD., OLUKLU ÇEŞME SK., SEYHAN SK., TABAKHANE, TABAKHANE SK., TEPE 1. SK. elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-27 2024-01-27 09:00:00.000-2024-01-27 15:00:00.000 saatleri arasında KURTULUŞ; , ÇAMLIK, GÜZELHİSAR elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-27 2024-01-27 09:00:00.000-2024-01-27 15:00:00.000 saatleri arasında KURTULUŞ MH.; 683. SK., 726, 726. SK., 729, 730, 731, 736, 740, 742, 743, 744, 745, 746, GÜN, NENEHATUN elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-27 2024-01-27 09:00:00.000-2024-01-27 15:00:00.000 saatleri arasında KÜLTÜR; elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-27 2024-01-27 09:00:00.000-2024-01-27 15:00:00.000 saatleri arasında YENİ; , 799, 803, 804, 852. SK., 872, 875. SK., 921, 975, GÜZELHİSAR, İSİMSİZ2, İSİMSİZ3, İSİMSİZ34, KIBRIS CD. elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-27 2024-01-27 09:00:00.000-2024-01-27 15:00:00.000 saatleri arasında YENİ MH.; 797. SK., 801. SK., 841, 841. SK., 844. SK., 849. SK., 850, 851, 856. SK., 858, 861, 863. SK., 864, 865, 866, 867, 879, 882, 903, 912/1, 922, 937, NENE HATUN CD. elektrik kesintisi yaşancaktır