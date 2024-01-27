27 Ocak Cumartesi İZMİR elektrik kesintisi: İZMİR ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 27.01.2024 - 02:34

Güncelleme: 27.01.2024 - 02:34

İZMİR ilinde 27 Ocak Cumartesi günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında İZMİR ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte İZMİR ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

İZMİR KONAK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-01-27 2024-01-27 01:00:00.000-2024-01-27 01:30:00.000 saatleri arasında ETİLER; 1264. SK., 1266. SK., 1268. SK., ANAFARTALAR, BOZKURT, MÜRSELPAŞA BLV. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-27 2024-01-27 01:00:00.000-2024-01-27 01:30:00.000 saatleri arasında GÜNEŞ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-27 2024-01-27 01:00:00.000-2024-01-27 01:30:00.000 saatleri arasında GÜNEŞ MH.; 826. SK., 919. SK., 919/1. SK., 920. SK., 921. SK., 922. SK., 924. SK., 925. SK., ANAFARTALAR, EŞREFPAŞA CD., 826. SK., 921. SK., EŞREFPAŞA CD., 826. SK., 921. SK., EŞREFPAŞA CD. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-27 2024-01-27 01:00:00.000-2024-01-27 01:30:00.000 saatleri arasında GÜZELYURT; , 927. SK., ANAFARTALAR, EŞREFPAŞA CD., EŞREFPAŞA CD., EŞREFPAŞA CD. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-27 2024-01-27 01:00:00.000-2024-01-27 01:30:00.000 saatleri arasında GÜZELYURT MH.; 920. SK., 922. SK., 923. SK., 926. SK., 937. SK., EŞREFPAŞA, HAVRA SK. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-27 2024-01-27 01:00:00.000-2024-01-27 01:30:00.000 saatleri arasında KESTELLİ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-27 2024-01-27 01:00:00.000-2024-01-27 01:30:00.000 saatleri arasında KESTELLİ MH.; 919. SK., 924. SK., 930. SK., 957. SK., 958. SK., 959. SK., ANAFARTALAR, DR. FAİK MUHİTTİN ADAM CD., EŞREFPAŞA CD., KESTELLİ, KESTELLİ CD., 834. SK., 924. SK., EŞREFPAŞA CD., KESTELLİ CD., 834. SK., 924. SK., EŞREFPAŞA CD., KESTELLİ CD. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-27 2024-01-27 01:00:00.000-2024-01-27 01:30:00.000 saatleri arasında KONAK; ANAFARTALAR CD., ANAFARTALAR CD., MİLLİ KÜTÜPHANE CD., ANAFARTALAR CD., MİLLİ KÜTÜPHANE CD. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-27 2024-01-27 01:00:00.000-2024-01-27 01:30:00.000 saatleri arasında KONAK MH.; 442. SK., KESTELLİ, 846. SK., 848. SK., 846. SK., 848. SK. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-27 2024-01-27 01:00:00.000-2024-01-27 01:30:00.000 saatleri arasında MİMAR SİNAN MH.; MÜRSELPAŞA BLV. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-27 2024-01-27 01:00:00.000-2024-01-27 01:30:00.000 saatleri arasında NAMAZGAH MH.; 939. SK., EŞREFPAŞA CD. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-27 2024-01-27 01:00:00.000-2024-01-27 01:30:00.000 saatleri arasında OĞUZLAR MH.; 1260. SK., 1261. SK., BOZKURT CD., EMRE ÖZDESTAN SK. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-27 2024-01-27 01:00:00.000-2024-01-27 01:30:00.000 saatleri arasında UĞUR; KESTELLİ elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-27 2024-01-27 01:00:00.000-2024-01-27 01:30:00.000 saatleri arasında YENİGÜN; , ANAFARTALAR CD. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-27 2024-01-27 01:00:00.000-2024-01-27 01:30:00.000 saatleri arasında YENİGÜN MH.; 1312. SK., ANAFARTALAR elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-27 2024-01-27 01:00:00.000-2024-01-27 01:30:00.000 saatleri arasında ALTINTAŞ; , 352. SK., , 352. SK. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-27 2024-01-27 01:00:00.000-2024-01-27 01:30:00.000 saatleri arasında ALTINTAŞ MH.; 348. SK., 349. SK., 369. SK., HALİL RIFATPAŞA, 348. SK., 349. SK., 369. SK., HALİL RIFATPAŞA elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-27 2024-01-27 01:00:00.000-2024-01-27 01:30:00.000 saatleri arasında BARBAROS; 350. SK., 351. SK., 353. SK., İSİMSİZ1, 350. SK., 351. SK., 353. SK., İSİMSİZ1 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-27 2024-01-27 01:00:00.000-2024-01-27 01:30:00.000 saatleri arasında BARBAROS MH.; 345. SK., 348. SK., 349. SK., HALİL RIFAT PAŞA CD., 345. SK., 348. SK., 349. SK., HALİL RIFAT PAŞA CD. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-27 2024-01-27 01:00:00.000-2024-01-27 01:30:00.000 saatleri arasında GÜNGÖR MH.; 349. SK., 350. SK., 376. SK., 377. SK., 378. SK., 379. SK., 380. SK., HALİL RIFAT PAŞA CD., 349. SK., 350. SK., 376. SK., 377. SK., 378. SK., 379. SK., 380. SK., HALİL RIFAT PAŞA CD. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-27 2024-01-27 01:00:00.000-2024-01-27 01:30:00.000 saatleri arasında KAHRAMAN MESCİT MH.; 841. SK., 841. SK. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-27 2024-01-27 01:00:00.000-2024-01-27 01:30:00.000 saatleri arasında MECİDİYE MH.; HALİL RIFAT PAŞA CD., HALİL RIFAT PAŞA CD. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-27 2024-01-27 01:00:00.000-2024-01-27 01:30:00.000 saatleri arasında SAKARYA; , elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-27 2024-01-27 01:00:00.000-2024-01-27 01:30:00.000 saatleri arasında SAKARYA MH.; 822. SK., 825. SK., 826. SK., EŞREFPAŞA, EŞREFPAŞA 1.ÇIKMAZI, EŞREFPAŞA CD., TARIK SARI, 822. SK., 825. SK., 826. SK., EŞREFPAŞA, EŞREFPAŞA 1.ÇIKMAZI, EŞREFPAŞA CD., TARIK SARI elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-27 2024-01-27 01:00:00.000-2024-01-27 01:30:00.000 saatleri arasında ŞEHİT NEDİM TUĞALTAY; 840. SK., 843. SK., 840. SK., 843. SK. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-27 2024-01-27 01:00:00.000-2024-01-27 01:30:00.000 saatleri arasında ŞEHİT NEDİM TUĞALTAY MH.; 841. SK., EŞREFPAŞA CD., 841. SK., EŞREFPAŞA CD. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-27 2024-01-27 01:00:00.000-2024-01-27 01:30:00.000 saatleri arasında TAN; 774. SK., EŞREFPAŞA, KESTELLİ, 774. SK., EŞREFPAŞA, KESTELLİ elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-27 2024-01-27 01:00:00.000-2024-01-27 01:30:00.000 saatleri arasında TAN MH.; 838. SK., 840. SK., 838. SK., 840. SK. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-27 2024-01-27 01:00:00.000-2024-01-27 01:30:00.000 saatleri arasında TUZCU; , 742. SK., , 742. SK. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-27 2024-01-27 01:00:00.000-2024-01-27 01:30:00.000 saatleri arasında TUZCU MH.; 762. SK., 764. SK., 765. SK., 766. SK., 767. SK., 768. SK., 769. SK., 770. SK., 771. SK., 772. SK., 773. SK., 774. SK., EŞREFPAŞA, 762. SK., 764. SK., 765. SK., 766. SK., 767. SK., 768. SK., 769. SK., 770. SK., 771. SK., 772. SK., 773. SK., 774. SK., EŞREFPAŞA elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-27 2024-01-27 01:00:00.000-2024-01-27 01:30:00.000 saatleri arasında ÜLKÜ MH.; 774. SK., 834. SK., EŞREFPAŞA, EŞREFPAŞA CD., 774. SK., 834. SK., EŞREFPAŞA, EŞREFPAŞA CD. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-27 2024-01-27 01:00:00.000-2024-01-27 01:30:00.000 saatleri arasında YEŞİLTEPE; , elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-27 2024-01-27 03:00:00.000-2024-01-27 03:15:00.000 saatleri arasında ; , elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-27 2024-01-27 03:00:00.000-2024-01-27 03:15:00.000 saatleri arasında ALİ REİS; , 806, 977. SK. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-27 2024-01-27 03:00:00.000-2024-01-27 03:15:00.000 saatleri arasında ALİ REİS MH.; 792. SK., 793. SK., 971. SK., 972. SK., 973. SK., 974. SK., 975. SK., 976. SK., 978. SK., 979. SK., 980. SK., 981. SK., 982. SK., 983. SK., 984. SK., HACI ALİ EFENDİ CD. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-27 2024-01-27 03:00:00.000-2024-01-27 03:15:00.000 saatleri arasında ALTAY; 743. SK., 744. SK., 746. SK., 780. SK., 782. SK., 785. SK., 786. SK., 793. SK. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-27 2024-01-27 03:00:00.000-2024-01-27 03:15:00.000 saatleri arasında ALTAY MH.; 741. SK., 781. SK., 783. SK., 784. SK., 789. SK., 791. SK., 792. SK., HACI ALİ EFENDİ CD. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-27 2024-01-27 03:00:00.000-2024-01-27 03:15:00.000 saatleri arasında BALLIKUYU; , 1011. SK., 1012. SK., 1012/1. SK., 1012/2. SK., 1013. SK., 1051. SK., 1052. SK., 5274. SK., 5275. SK., 5275/1. SK., 5276. SK., 5286. SK., 5287. SK., 5288. SK., 5289. SK., 5292. SK., 5293. SK., 5297. SK., 5298. SK., BALLIKUYU elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-27 2024-01-27 03:00:00.000-2024-01-27 03:15:00.000 saatleri arasında DAYIEMİR; 742. SK., 746. SK. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-27 2024-01-27 03:00:00.000-2024-01-27 03:15:00.000 saatleri arasında DAYIEMİR MH.; 747. SK. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-27 2024-01-27 03:00:00.000-2024-01-27 03:15:00.000 saatleri arasında DOLAPLIKUYU MH.; 741. SK., 742. SK., 743. SK., 744. SK., 745. SK., 746. SK., 747. SK., 748. SK., 749. SK., 750. SK., 751. SK., 755. SK., HACI ALİ EFENDİ CD., RAKIM ELKUTLU elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-27 2024-01-27 03:00:00.000-2024-01-27 03:15:00.000 saatleri arasında ETİLER; , 1264. SK., 1265. SK., BOZKURT, MÜRSELPAŞA BLV. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-27 2024-01-27 03:00:00.000-2024-01-27 03:15:00.000 saatleri arasında İMARİYE MH.; RAKIM ELKUTLU elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-27 2024-01-27 03:00:00.000-2024-01-27 03:15:00.000 saatleri arasında KADİFEKALE; , 1008. SK., 1011. SK., 1015. SK., 5254. SK., 5256. SK., 977. SK., 999. SK., HACI ALİ EFENDİ CD., HACI ALİEFENDİ elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-27 2024-01-27 03:00:00.000-2024-01-27 03:15:00.000 saatleri arasında KADİFEKALE MH.; 1000. SK., 1000/1. SK., 1000/2. SK., 1000/3. SK., 1000/4. SK., 1007. SK., 1009. SK., 1010. SK., 1011/1. SK., 1011/2. SK., 1014. SK., 1016. SK., 1017. SK., 5249. SK., 5250. SK., 5251. SK., 5252. SK., 5253. SK., 5257. SK., 5258. SK., 5259. SK., 5260. SK., 5260/1. SK., 5261. SK., 5261/1. SK., 5262. SK., 5263. SK., 5264. SK., 5265. SK., 5270. SK., 5271. SK., 5272. SK., 792. SK., 986. SK., 987. SK., 988. SK., 989. SK., 998. SK., 998/1. SK., 998/2. SK., İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇME SUYU DEPOSU, RAKIM ELKUTLU elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-27 2024-01-27 03:00:00.000-2024-01-27 03:15:00.000 saatleri arasında KOSOVA; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-27 2024-01-27 03:00:00.000-2024-01-27 03:15:00.000 saatleri arasında KOSOVA MH.; 1005. SK., 1011. SK., 1012. SK., 5275/1. SK., 5276. SK., 5276/1. SK., 5277. SK., 5278. SK., 5279. SK., 5280. SK., 5281. SK., 5282. SK., 5283. SK., 5284. SK., 5285. SK., 5304. SK., 5310. SK., 5312. SK., 5312/1. SK., 5338. SK. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-27 2024-01-27 03:00:00.000-2024-01-27 03:15:00.000 saatleri arasında KUBİLAY; , 1030. SK. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-27 2024-01-27 03:00:00.000-2024-01-27 03:15:00.000 saatleri arasında KUBİLAY MH.; 1027. SK., 1028. SK., 1029. SK., 1031. SK., 1035. SK., 975. SK., 976. SK., 977. SK., 981. SK., HACI ALİ EFENDİ CD. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-27 2024-01-27 03:00:00.000-2024-01-27 03:15:00.000 saatleri arasında OĞUZLAR; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-27 2024-01-27 03:00:00.000-2024-01-27 03:15:00.000 saatleri arasında OĞUZLAR MH.; 1258. SK., BOZKURT CD., MÜRSELPAŞA BLV. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-27 2024-01-27 03:00:00.000-2024-01-27 03:15:00.000 saatleri arasında SÜVARİ; , 806 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-27 2024-01-27 03:00:00.000-2024-01-27 03:15:00.000 saatleri arasında SÜVARİ MH.; 744. SK., 746. SK., 785. SK., 786. SK., 801. SK., 802. SK., 803. SK., 805. SK., 807. SK., 808. SK., 809. SK., 810. SK., 811. SK., 812. SK., 813. SK. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-27 2024-01-27 03:00:00.000-2024-01-27 03:15:00.000 saatleri arasında TUZCU; , 742. SK., 746. SK., 778. SK., İSİMSİZ1 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-27 2024-01-27 03:00:00.000-2024-01-27 03:15:00.000 saatleri arasında TUZCU MH.; 743. SK., 768. SK., 776. SK., 777. SK., 779. SK. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-27 2024-01-27 03:00:00.000-2024-01-27 03:15:00.000 saatleri arasında ÜLKÜ; , 743. SK., 746. SK. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-27 2024-01-27 03:00:00.000-2024-01-27 03:15:00.000 saatleri arasında ÜLKÜ MH.; 744. SK., 802. SK., 828. SK., 837. SK. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-27 2024-01-27 03:00:00.000-2024-01-27 03:15:00.000 saatleri arasında YENİ; 805. SK. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-27 2024-01-27 03:00:00.000-2024-01-27 03:15:00.000 saatleri arasında YENİ MH.; 803. SK. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-27 2024-01-27 03:00:00.000-2024-01-27 03:15:00.000 saatleri arasında AKDENİZ; , İSİMSİZ39, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-27 2024-01-27 03:00:00.000-2024-01-27 03:15:00.000 saatleri arasında AKDENİZ MH.; 1334, 1337. SK., 1350. SK., ATATÜRK CD., CUMHURİYET BLV., MİMAR KEMALETTİN CD., 1352. SK., HALİT ZİYA BLV., VALİ KAZIM DİRİK CD. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-27 2024-01-27 03:00:00.000-2024-01-27 03:15:00.000 saatleri arasında FATİH; 411. SK., 412. SK., 413. SK., 415. SK., BİRLEŞMİŞ MİLLETLER CD., HALİL RIFATPAŞA elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-27 2024-01-27 03:00:00.000-2024-01-27 03:15:00.000 saatleri arasında FEVZİ PAŞA; 442. SK., 848. SK. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-27 2024-01-27 03:00:00.000-2024-01-27 03:15:00.000 saatleri arasında İSMET KAPTAN MH.; 1385. SK., GAZİ OSMAN PAŞA BLV., ŞEVKET ÖZÇELİK SK., 1360. SK., 1361. SK., 1365. SK., 1369. SK., 1370. SK., FEVZİ PAŞA BLV., GAZİ BLV., 1372. SK., GAZİ OSMAN PAŞA BLV., HÜRRİYET BLV. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-27 2024-01-27 03:00:00.000-2024-01-27 03:15:00.000 saatleri arasında KAHRAMAN MESCİT; 442. SK. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-27 2024-01-27 03:00:00.000-2024-01-27 03:15:00.000 saatleri arasında KAHRAMAN MESCİT MH.; 841. SK., İNÖNÜ SK. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-27 2024-01-27 03:00:00.000-2024-01-27 03:15:00.000 saatleri arasında KONAK; , 451. SK., ANAFARTALAR CD. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-27 2024-01-27 03:00:00.000-2024-01-27 03:15:00.000 saatleri arasında KONAK MH.; 852. SK., 853. SK., 854. SK., 855. SK., 863. SK., 865. SK., 866. SK., 867. SK., CUMHURİYET BLV., DR. FAİK MUHİTTİN ADAM CD., MUSTAFA KEMAL SAHİL BLV., VEYSEL ÇK. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-27 2024-01-27 03:00:00.000-2024-01-27 03:15:00.000 saatleri arasında NAMIK KEMAL; , 413. SK., 424. SK., 426. SK., 427. SK., İNÖNÜ CD. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-27 2024-01-27 03:00:00.000-2024-01-27 03:15:00.000 saatleri arasında NAMIK KEMAL MH.; 420. SK., 421. SK., 422. SK., 423. SK., 425. SK., 428. SK., 429. SK., 430. SK. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-27 2024-01-27 03:00:00.000-2024-01-27 03:15:00.000 saatleri arasında ODUNKAPI; 427. SK., 436. SK., 450. SK., 845. SK. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-27 2024-01-27 03:00:00.000-2024-01-27 03:15:00.000 saatleri arasında ODUNKAPI MH.; 446. SK. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-27 2024-01-27 03:00:00.000-2024-01-27 03:15:00.000 saatleri arasında SÜMER; , 426. SK., 427. SK. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-27 2024-01-27 03:00:00.000-2024-01-27 03:15:00.000 saatleri arasında SÜMER MH.; 413. SK., 448. SK., HALİL RIFATPAŞA elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-27 2024-01-27 03:00:00.000-2024-01-27 03:15:00.000 saatleri arasında TÜRKYILMAZ; 436. SK., 442. SK. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-27 2024-01-27 03:00:00.000-2024-01-27 03:15:00.000 saatleri arasında TÜRKYILMAZ MH.; İSMET İNÖNÜ elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-27 2024-01-27 03:00:00.000-2024-01-27 03:15:00.000 saatleri arasında UĞUR; , 442. SK., 848. SK. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-27 2024-01-27 03:00:00.000-2024-01-27 03:15:00.000 saatleri arasında YEŞİLTEPE; , HALİL RIFAT PAŞA CD. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-27 2024-01-27 03:00:00.000-2024-01-27 03:15:00.000 saatleri arasında YEŞİLTEPE MH.; BİRLEŞMİŞ MİLLETLER CD. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-27 2024-01-27 03:00:00.000-2024-01-27 03:15:00.000 saatleri arasında YILDIZ; 436. SK., 845. SK. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-27 2024-01-27 03:00:00.000-2024-01-27 03:15:00.000 saatleri arasında YILDIZ MH.; 437. SK., 438. SK., 439. SK., 440. SK., 441. SK., 442. SK. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-27 2024-01-27 03:00:00.000-2024-01-27 03:15:00.000 saatleri arasında İSMET KAPTAN; , , 1362. SK., 1364. SK. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-27 2024-01-27 09:00:00.000-2024-01-27 14:00:00.000 saatleri arasında OĞUZLAR MH.; 1260. SK., 1261. SK., BOZKURT CD., EMRE ÖZDESTAN SK. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-27 2024-01-27 09:00:00.000-2024-01-27 14:00:00.000 saatleri arasında ETİLER; 1264. SK., 1266. SK., 1268. SK., ANAFARTALAR, BOZKURT, MÜRSELPAŞA BLV. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-27 2024-01-27 09:00:00.000-2024-01-27 14:00:00.000 saatleri arasında MİMAR SİNAN MH.; MÜRSELPAŞA BLV. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR KARABURUN ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-01-27 2024-01-27 01:00:00.000-2024-01-27 02:00:00.000 saatleri arasında ANBARSEKİ; , İSİMSİZ1, İSİMSİZ10, İSİMSİZ12, İSİMSİZ13, İSİMSİZ14, İSİMSİZ142, İSİMSİZ144, İSİMSİZ15, İSİMSİZ17, İSİMSİZ19, İSİMSİZ2, İSİMSİZ20, İSİMSİZ21, İSİMSİZ22, İSİMSİZ23, İSİMSİZ28, İSİMSİZ29, İSİMSİZ3, İSİMSİZ5, İSİMSİZ6, İSİMSİZ7, İSİMSİZ8, İSİMSİZ9, SASKO elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-27 2024-01-27 01:00:00.000-2024-01-27 02:00:00.000 saatleri arasında ANBARSEKİ MH.; 3178, AMBARSEKİ KÖYÜ İÇ YOLU, AMBARSEKİ YOLU, ANBARSEKİ, ESENDERE, ESENDERE YOLU, KARABURUN elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-27 2024-01-27 01:00:00.000-2024-01-27 02:00:00.000 saatleri arasında İNECİK; , İSİMSİZ1, İSİMSİZ10, İSİMSİZ11, İSİMSİZ12, İSİMSİZ13, İSİMSİZ14, İSİMSİZ2, İSİMSİZ25, İSİMSİZ26, İSİMSİZ27, İSİMSİZ3, İSİMSİZ4, İSİMSİZ5, İSİMSİZ6, İSİMSİZ7, İSİMSİZ9, KAYAPINAR KÜME EVLER, KAYNARPINAR KÜME EVLER elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-27 2024-01-27 01:00:00.000-2024-01-27 02:00:00.000 saatleri arasında İNECİK MH.; KARABURUN YOLU, KAYNARPINAR elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-27 2024-01-27 01:00:00.000-2024-01-27 02:00:00.000 saatleri arasında İSKELE; , 2111, 2115, 2148, 2180, 2207, 2214, 2224, 2230, 2235, 2236, 2241, 2247, 2250, 2259, 2266, 2274, 2279, 2292, 2297, 2298, 2298. SK., 2302, AKVARYUM SİTESİ SK., AZMAK CD., BURGAZ, DEĞİRMEN, İSİMSİZ10, İSİMSİZ12, İSİMSİZ13, İSİMSİZ14, İSİMSİZ17, İSİMSİZ19, İSİMSİZ2, İSİMSİZ20, İSİMSİZ22, İSİMSİZ23, İSİMSİZ24, İSİMSİZ26, İSİMSİZ28, İSİMSİZ29, İSİMSİZ3, İSİMSİZ30, İSİMSİZ32, İSİMSİZ34, İSİMSİZ35, İSİMSİZ36, İSİMSİZ38, İSİMSİZ39, İSİMSİZ4, İSİMSİZ40, İSİMSİZ41, İSİMSİZ42, İSİMSİZ43, İSİMSİZ44, İSİMSİZ46, İSİMSİZ47, İSİMSİZ48, İSİMSİZ49, İSİMSİZ5, İSİMSİZ50, İSİMSİZ52, İSİMSİZ55, İSİMSİZ58, İSİMSİZ59, İSİMSİZ60, İSİMSİZ61, İSİMSİZ63, İSİMSİZ64, İSİMSİZ65, İSİMSİZ66, İSİMSİZ67, İSİMSİZ68, İSİMSİZ69, İSİMSİZ7, İSİMSİZ70, İSİMSİZ8, İSİMSİZ80, İSİMSİZ81, İSİMSİZ82, İSİMSİZ83, İSİMSİZ84, İSİMSİZ87, İSİMSİZ88, İSİMSİZ89, İSİMSİZ9, İSİMSİZ90, İSİMSİZ91, İSİMSİZ94, İSİMSİZ96, İSİMSİZ97, İSİMSİZ98, İSİMSİZ99, İSKELE CD., KARABURUN, KEPEZ CD., KUYUCAK, okul, ORKİDE elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-27 2024-01-27 01:00:00.000-2024-01-27 02:00:00.000 saatleri arasında İSKELE MH.; 102. SK., 103. SK., 104. SK., 105. SK., 2118, 2155, 2175, 2205, 2215. SK., 2216, 2220, 2228, 2233, 2247, 2250. SK., 2252. SK., 2253, 2255. SK., 2256, 2270, 2275/2, 2276, 2280, 2282, 2290, 2296, 2299, ADA, ADA SK., AKASYA SK., ASLANBURNU CD., BAMBU SK., BODRUM, BURGAZ CD., BURGAZ. CD., ÇINAR, ÇINARALTI, DELİKLİTAŞ CD., DENİZ, DENİZ 2. SK., DENİZ SK., DERE SK., EKİNECE SK., FEHİM AYTEKİN CD., FENER SK., FESLEĞEN, GÜL SK., HALİL ALTIN CD., HARMANYERİ 5, HİSARCIK SK., HÜKÜMET CD., IHLAMUR, İNCİ SK., İSMET KIRANT SK., KARAYER CD., KUBİLAY SK., LEYLAK SK., LİMAN CD., MİNE SK., OKUL SK., ORUÇ REİS SK., PAPATYA SK., PELİT, PİRİ REİS SK., RADİKA, SEYRANYÜZÜ, SEYRANYÜZÜ CD., TARİŞBANK SİTESİ, TURGUTREİS SK., YAĞHANE 1 SK., YAĞHANE 2, YASEMİN SK., YAYA YOLU SK., ZAMBAK SK. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-27 2024-01-27 01:00:00.000-2024-01-27 02:00:00.000 saatleri arasında KÖSEDERE; , İSİMSİZ1, İSİMSİZ105, İSİMSİZ2, İSİMSİZ23, İSİMSİZ24, İSİMSİZ25, İSİMSİZ26, İSİMSİZ28, İSİMSİZ3, İSİMSİZ4, İSİMSİZ5, İSİMSİZ6, İSİMSİZ8, KAYAPINAR KÜME EVLER elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-27 2024-01-27 01:00:00.000-2024-01-27 02:00:00.000 saatleri arasında KÖSEDERE MH.; KARABURUN YOLU, YUKARI BOYABAĞ elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-27 2024-01-27 01:00:00.000-2024-01-27 02:00:00.000 saatleri arasında MERKEZ; , 1200, 1202, 1203, 1204, 1215, 1222, 1225, 1226, 1231, 1243, 1262, 1264, 1298, AŞAĞI ÇEŞME, ATATÜRK CD., Başkomutan Atatürk, BÜYÜKKENT SİTESİ YOLU, İSİMSİZ10, İSİMSİZ11, İSİMSİZ113, İSİMSİZ14, İSİMSİZ140, İSİMSİZ15, İSİMSİZ18, İSİMSİZ20, İSİMSİZ21, İSİMSİZ22, İSİMSİZ23, İSİMSİZ26, İSİMSİZ27, İSİMSİZ28, İSİMSİZ30, İSİMSİZ31, İSİMSİZ33, İSİMSİZ36, İSİMSİZ38, İSİMSİZ45, İSİMSİZ46, İSİMSİZ47, İSİMSİZ5, İSİMSİZ51, İSİMSİZ55, İSİMSİZ6, İSİMSİZ60, İSİMSİZ62, İSİMSİZ63, İSİMSİZ65, İSİMSİZ66, İSİMSİZ7, İSİMSİZ70, İSİMSİZ74, İSİMSİZ76, İSİMSİZ82, İSİMSİZ86, İSTİKLAL, İZMİR CD., KARABURUN, KUYUCAK, KUYUCAK CADDESİ, ŞEHİT HAKAN ALGIN CD., ŞEHİT POLİS YUSUF ÇELİK CD. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-27 2024-01-27 01:00:00.000-2024-01-27 02:00:00.000 saatleri arasında MERKEZ MH.; 1200, 1200. SK., 1201. SK., 1203. SK., 1204, 1208, 1222, 1227, 1230, 1233, 1236, 1239, 1240, 1241, 1246, 1250, 1252. SK., 1282, 1290. SK., 1292, 1314, 1316, 1318. SK., AŞAĞI ÇEŞME SK., BAŞKOMUTAN ATATÜRK, CUMHURİYET CD., ÇAYIRİÇİ, ÇİĞDEM SK., DEFNE SK., EMNİYET CD., ESKİ PAZAR YERİ SK., GELİNCİK SK., GÖKÇE DENİZ SİTESİ SK., KARANFİL SK., LALE, LALE SK., LEYLAK SK., MENEKŞE SK., NERGİS SK., ÖZLERKENT SAHİL SİTESİ SK., POYRAZ 1012, SÜMBÜL SK. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-27 2024-01-27 01:00:00.000-2024-01-27 02:00:00.000 saatleri arasında SAİP; , 3103, 3105, 3106, 3107, 3109, 3110, 3112, 3113, 3114, 3115, 3116, 3118, 3120, 3127, 3128, 3129, 3132, 3133. SK., 3136, 3139, 3221, 3235, 3237, 3242, 3261, 3264, 3265, 3267, 3273. sk., İSİMSİZ1, İSİMSİZ10, İSİMSİZ12, İSİMSİZ13, İSİMSİZ14, İSİMSİZ15, İSİMSİZ16, İSİMSİZ17, İSİMSİZ19, İSİMSİZ192, İSİMSİZ2, İSİMSİZ20, İSİMSİZ24, İSİMSİZ25, İSİMSİZ3, İSİMSİZ4, İSİMSİZ5, İSİMSİZ9 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-27 2024-01-27 01:00:00.000-2024-01-27 02:00:00.000 saatleri arasında SAİP MH.; 3105, 3108, 3110, 3111, 3122, 3123, 3126, 3137, 3142, 3181. SK., 3185, 3186. SK., 3192, 3195, 3196, 3197, 3199, 3200, 3220, 3225, 3226, 3228, 3231, 3232, 3236, 3243, 3244, 3247, 3248. SK., 3251, 3252, 3254, 3256, 3257, 3261, 3263, 3268, ESKİ OKUL, FULYA, GARDENYA, HERCAİ, İZMİR CD., KARDELEN, KIZILCIK, MUSTAFA KEMAL ATATÜRK, NERGİS SİTESİ SK., SARDUNYA, ZAKKUM elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-27 2024-01-27 10:00:00.000-2024-01-27 17:00:00.000 saatleri arasında ANBARSEKİ; , İSİMSİZ1, İSİMSİZ10, İSİMSİZ12, İSİMSİZ13, İSİMSİZ14, İSİMSİZ142, İSİMSİZ144, İSİMSİZ15, İSİMSİZ17, İSİMSİZ19, İSİMSİZ2, İSİMSİZ20, İSİMSİZ21, İSİMSİZ22, İSİMSİZ23, İSİMSİZ28, İSİMSİZ29, İSİMSİZ3, İSİMSİZ5, İSİMSİZ6, İSİMSİZ7, İSİMSİZ8, İSİMSİZ9, SASKO elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-27 2024-01-27 10:00:00.000-2024-01-27 17:00:00.000 saatleri arasında ANBARSEKİ MH.; 3178, AMBARSEKİ KÖYÜ İÇ YOLU, AMBARSEKİ YOLU, ANBARSEKİ, ESENDERE, ESENDERE YOLU, KARABURUN elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-27 2024-01-27 10:00:00.000-2024-01-27 17:00:00.000 saatleri arasında EĞLENHOCA; , elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-27 2024-01-27 10:00:00.000-2024-01-27 17:00:00.000 saatleri arasında İNECİK; , İSİMSİZ1, İSİMSİZ10, İSİMSİZ11, İSİMSİZ12, İSİMSİZ13, İSİMSİZ14, İSİMSİZ2, İSİMSİZ25, İSİMSİZ26, İSİMSİZ27, İSİMSİZ3, İSİMSİZ4, İSİMSİZ5, İSİMSİZ6, İSİMSİZ7, İSİMSİZ9, KAYAPINAR KÜME EVLER, KAYNARPINAR KÜME EVLER elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-27 2024-01-27 10:00:00.000-2024-01-27 17:00:00.000 saatleri arasında İNECİK MH.; KARABURUN YOLU, KAYNARPINAR elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-27 2024-01-27 10:00:00.000-2024-01-27 17:00:00.000 saatleri arasında İSKELE; , 2111, 2115, 2148, 2180, 2207, 2214, 2224, 2230, 2235, 2236, 2241, 2247, 2250, 2259, 2266, 2274, 2279, 2292, 2297, 2298, 2298. SK., 2302, AKVARYUM SİTESİ SK., AZMAK CD., BURGAZ, DEĞİRMEN, İSİMSİZ10, İSİMSİZ12, İSİMSİZ13, İSİMSİZ14, İSİMSİZ17, İSİMSİZ19, İSİMSİZ2, İSİMSİZ20, İSİMSİZ22, İSİMSİZ23, İSİMSİZ24, İSİMSİZ26, İSİMSİZ28, İSİMSİZ29, İSİMSİZ3, İSİMSİZ30, İSİMSİZ32, İSİMSİZ34, İSİMSİZ35, İSİMSİZ36, İSİMSİZ38, İSİMSİZ39, İSİMSİZ4, İSİMSİZ40, İSİMSİZ41, İSİMSİZ42, İSİMSİZ43, İSİMSİZ44, İSİMSİZ46, İSİMSİZ47, İSİMSİZ48, İSİMSİZ49, İSİMSİZ5, İSİMSİZ50, İSİMSİZ52, İSİMSİZ55, İSİMSİZ58, İSİMSİZ59, İSİMSİZ60, İSİMSİZ61, İSİMSİZ63, İSİMSİZ64, İSİMSİZ65, İSİMSİZ66, İSİMSİZ67, İSİMSİZ68, İSİMSİZ69, İSİMSİZ7, İSİMSİZ70, İSİMSİZ8, İSİMSİZ80, İSİMSİZ81, İSİMSİZ82, İSİMSİZ83, İSİMSİZ84, İSİMSİZ87, İSİMSİZ88, İSİMSİZ89, İSİMSİZ9, İSİMSİZ90, İSİMSİZ91, İSİMSİZ94, İSİMSİZ96, İSİMSİZ97, İSİMSİZ98, İSİMSİZ99, İSKELE CD., KARABURUN, KEPEZ CD., KUYUCAK, okul, ORKİDE elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-27 2024-01-27 10:00:00.000-2024-01-27 17:00:00.000 saatleri arasında İSKELE MH.; 102. SK., 103. SK., 104. SK., 105. SK., 2118, 2155, 2175, 2205, 2215. SK., 2216, 2220, 2228, 2233, 2247, 2250. SK., 2252. SK., 2253, 2255. SK., 2256, 2270, 2275/2, 2276, 2280, 2282, 2290, 2296, 2299, ADA, ADA SK., AKASYA SK., ASLANBURNU CD., BAMBU SK., BODRUM, BURGAZ CD., BURGAZ. CD., ÇINAR, ÇINARALTI, DELİKLİTAŞ CD., DENİZ, DENİZ 2. SK., DENİZ SK., DERE SK., EKİNECE SK., FEHİM AYTEKİN CD., FENER SK., FESLEĞEN, GÜL SK., HALİL ALTIN CD., HARMANYERİ 5, HİSARCIK SK., HÜKÜMET CD., IHLAMUR, İNCİ SK., İSMET KIRANT SK., KARAYER CD., KUBİLAY SK., LEYLAK SK., LİMAN CD., MİNE SK., OKUL SK., ORUÇ REİS SK., PAPATYA SK., PELİT, PİRİ REİS SK., RADİKA, SEYRANYÜZÜ, SEYRANYÜZÜ CD., TARİŞBANK SİTESİ, TURGUTREİS SK., YAĞHANE 1 SK., YAĞHANE 2, YASEMİN SK., YAYA YOLU SK., ZAMBAK SK. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-27 2024-01-27 10:00:00.000-2024-01-27 17:00:00.000 saatleri arasında KÖSEDERE; , İSİMSİZ1, İSİMSİZ105, İSİMSİZ2, İSİMSİZ23, İSİMSİZ24, İSİMSİZ25, İSİMSİZ26, İSİMSİZ28, İSİMSİZ3, İSİMSİZ4, İSİMSİZ5, İSİMSİZ6, İSİMSİZ8, KAYAPINAR KÜME EVLER elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-27 2024-01-27 10:00:00.000-2024-01-27 17:00:00.000 saatleri arasında KÖSEDERE MH.; KARABURUN YOLU, YUKARI BOYABAĞ elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-27 2024-01-27 10:00:00.000-2024-01-27 17:00:00.000 saatleri arasında MERKEZ; , 1200, 1202, 1203, 1204, 1215, 1222, 1225, 1226, 1231, 1243, 1262, 1264, 1298, AŞAĞI ÇEŞME, ATATÜRK CD., Başkomutan Atatürk, BÜYÜKKENT SİTESİ YOLU, İSİMSİZ10, İSİMSİZ11, İSİMSİZ113, İSİMSİZ14, İSİMSİZ140, İSİMSİZ15, İSİMSİZ18, İSİMSİZ20, İSİMSİZ21, İSİMSİZ22, İSİMSİZ23, İSİMSİZ26, İSİMSİZ27, İSİMSİZ28, İSİMSİZ30, İSİMSİZ31, İSİMSİZ33, İSİMSİZ36, İSİMSİZ38, İSİMSİZ45, İSİMSİZ46, İSİMSİZ47, İSİMSİZ5, İSİMSİZ51, İSİMSİZ55, İSİMSİZ6, İSİMSİZ60, İSİMSİZ62, İSİMSİZ63, İSİMSİZ65, İSİMSİZ66, İSİMSİZ7, İSİMSİZ70, İSİMSİZ74, İSİMSİZ76, İSİMSİZ82, İSİMSİZ86, İSTİKLAL, İZMİR CD., KARABURUN, KUYUCAK, KUYUCAK CADDESİ, ŞEHİT HAKAN ALGIN CD., ŞEHİT POLİS YUSUF ÇELİK CD. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-27 2024-01-27 10:00:00.000-2024-01-27 17:00:00.000 saatleri arasında MERKEZ MH.; 1200, 1200. SK., 1201. SK., 1203. SK., 1204, 1208, 1222, 1227, 1230, 1233, 1236, 1239, 1240, 1241, 1246, 1250, 1252. SK., 1282, 1290. SK., 1292, 1314, 1316, 1318. SK., AŞAĞI ÇEŞME SK., BAŞKOMUTAN ATATÜRK, CUMHURİYET CD., ÇAYIRİÇİ, ÇİĞDEM SK., DEFNE SK., EMNİYET CD., ESKİ PAZAR YERİ SK., GELİNCİK SK., GÖKÇE DENİZ SİTESİ SK., KARANFİL SK., LALE, LALE SK., LEYLAK SK., MENEKŞE SK., NERGİS SK., ÖZLERKENT SAHİL SİTESİ SK., POYRAZ 1012, SÜMBÜL SK. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-27 2024-01-27 10:00:00.000-2024-01-27 17:00:00.000 saatleri arasında SAİP; , 3103, 3105, 3106, 3107, 3109, 3110, 3112, 3113, 3114, 3115, 3116, 3118, 3120, 3127, 3128, 3129, 3132, 3133. SK., 3136, 3139, 3221, 3235, 3237, 3242, 3261, 3264, 3265, 3267, 3273. sk., İSİMSİZ1, İSİMSİZ10, İSİMSİZ12, İSİMSİZ13, İSİMSİZ14, İSİMSİZ15, İSİMSİZ16, İSİMSİZ17, İSİMSİZ19, İSİMSİZ192, İSİMSİZ2, İSİMSİZ20, İSİMSİZ24, İSİMSİZ25, İSİMSİZ3, İSİMSİZ4, İSİMSİZ5, İSİMSİZ9 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-27 2024-01-27 10:00:00.000-2024-01-27 17:00:00.000 saatleri arasında SAİP MH.; 3105, 3108, 3110, 3111, 3122, 3123, 3126, 3137, 3142, 3181. SK., 3185, 3186. SK., 3192, 3195, 3196, 3197, 3199, 3200, 3220, 3225, 3226, 3228, 3231, 3232, 3236, 3243, 3244, 3247, 3248. SK., 3251, 3252, 3254, 3256, 3257, 3261, 3263, 3268, ESKİ OKUL, FULYA, GARDENYA, HERCAİ, İZMİR CD., KARDELEN, KIZILCIK, MUSTAFA KEMAL ATATÜRK, NERGİS SİTESİ SK., SARDUNYA, ZAKKUM elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-27 2024-01-27 10:00:00.000-2024-01-27 17:00:00.000 saatleri arasında YAYLA; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-27 2024-01-27 10:00:00.000-2024-01-27 17:00:00.000 saatleri arasında KÜÇÜKBAHÇE; , İSİMSİZ78, İSİMSİZ79, İSİMSİZ82, İSİMSİZ90, petunya elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-27 2024-01-27 10:00:00.000-2024-01-27 17:00:00.000 saatleri arasında KÜÇÜKBAHÇE MH.; GÜZELKENT SİTESİ YOLU, KARAREİS TATİL SİTESİ İÇİ YOLU, MERCANKOYU SİTESİ İÇİ YOLU, PALMİYE SİTESİ İÇİ YOLU elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR ÖDEMİŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-01-27 2024-01-27 08:30:00.000-2024-01-27 14:30:00.000 saatleri arasında GÖLCÜK MH.; BARBAROS SK., BARIŞ, BAŞÖĞRETMEN ATATÜRK, CUMHURİYET CD., ÇAĞLAYAN SK., ÇAKICI SK., ÇINAR SK., ESENLİK, GONCA SK., GÖLCÜK SK., GÜLERYÜZ SK., GÜRGEN, GÜRSEL SK., HAMAM SK., HAN SK., HAVUZ SK., HÜRRİYET CD., İNCİLİ, KALE SK., KARANFİL SK., KAVURGAN SK., KÖPRÜLÜ CD., KURAN KURSU SK., KÜLTÜR CD., LEVENT SK., MEMBA SK., PINAR SK., SARINÇ ÇK., SARINIÇ SK, TARIKÇI SK., YAYLA SK., YAZ ÇK., YENER, ZAFER SK., ZİNCİRLİ ÇK., 1. GÜL ÇK., 1. HÜRRİYET ÇK., 1. KÖPRÜLÜ ÇK., 2. GÜL ÇK., 2. HÜRRİYET ÇK., 2. KÖPRÜLÜ ÇK., 3. GÜL ÇK., ACET SK., ATİLLA SK., BARBAROS ÇK. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-27 2024-01-27 08:30:00.000-2024-01-27 14:30:00.000 saatleri arasında KÜÇÜKAVULCUK; , İSİMSİZ1, İSİMSİZ133, İSİMSİZ43, İSİMSİZ60, İSİMSİZ64, İSİMSİZ84 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-27 2024-01-27 08:30:00.000-2024-01-27 14:30:00.000 saatleri arasında MURSALLI; , Anacık çeşmesi küme evleri, CELAL BAYAR, İSİMSİZ1, İSİMSİZ2, İSİMSİZ3, İSİMSİZ4 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-27 2024-01-27 08:30:00.000-2024-01-27 14:30:00.000 saatleri arasında MURSALLI MH.; ANACIK ÇEŞMESİ MEVKİİ, MURSALLI KÖYÜ İÇ YOLU elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-27 2024-01-27 08:30:00.000-2024-01-27 14:30:00.000 saatleri arasında OCAKLI; , AHRANDI ALTI VE MEZARLIK, İSİMSİZ21, İSİMSİZ24, İSİMSİZ28, İSİMSİZ3, İSİMSİZ41, İSİMSİZ42, OCAKLI AHRANDI MEVKİİ KÜME EVL, YENİKENT KÜME EVLER elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-27 2024-01-27 08:30:00.000-2024-01-27 14:30:00.000 saatleri arasında OCAKLI MH.; AHRANDI MESİRE ALANI, AHRANDI MEZARLIĞI YOLU, şehit gürol madan cad elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-27 2024-01-27 08:30:00.000-2024-01-27 14:30:00.000 saatleri arasında OĞUZLAR; , İSİMSİZ13, İSİMSİZ14, OĞUZLAR KÜME EVLERİ elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-27 2024-01-27 08:30:00.000-2024-01-27 14:30:00.000 saatleri arasında OĞUZLAR MH.; OĞUZLAR KÖYÜ İÇ YOLU elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-27 2024-01-27 08:30:00.000-2024-01-27 14:30:00.000 saatleri arasında SÜLEYMAN DEMİREL; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-27 2024-01-27 08:30:00.000-2024-01-27 14:30:00.000 saatleri arasında ZAFER; , AHRANDI ALTI VE MEZARLIK, İSİMSİZ10, İSİMSİZ11, İSİMSİZ12, İSİMSİZ14, İSİMSİZ15, İSİMSİZ16, İSİMSİZ17, İSİMSİZ18, İSİMSİZ19, İSİMSİZ20, İSİMSİZ29, İSİMSİZ3, İSİMSİZ8, İSİMSİZ9 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-27 2024-01-27 08:30:00.000-2024-01-27 14:30:00.000 saatleri arasında ZAFER MH.; 1366. SK. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-27 2024-01-27 08:30:00.000-2024-01-27 14:30:00.000 saatleri arasında BAYIRLI; , İSİMSİZ3, İSİMSİZ8, İSİMSİZ9 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-27 2024-01-27 08:30:00.000-2024-01-27 14:30:00.000 saatleri arasında BAYIRLI MH.; BAYIRLI KÖYÜ İÇ YOLU elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-27 2024-01-27 08:30:00.000-2024-01-27 14:30:00.000 saatleri arasında BEYAZITLAR; , İSİMSİZ1, İSİMSİZ10, İSİMSİZ12, İSİMSİZ13, İSİMSİZ14, İSİMSİZ15, İSİMSİZ16, İSİMSİZ17, İSİMSİZ19, İSİMSİZ2, İSİMSİZ20, İSİMSİZ3, İSİMSİZ4, İSİMSİZ6, İSİMSİZ7, İSİMSİZ9, şehit gürol madan cad elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-27 2024-01-27 08:30:00.000-2024-01-27 14:30:00.000 saatleri arasında BEYAZITLAR MH.; KÖY YOLU elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-27 2024-01-27 08:30:00.000-2024-01-27 14:30:00.000 saatleri arasında ÇAĞLAYAN; , 30 AĞUSTOS elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-27 2024-01-27 08:30:00.000-2024-01-27 14:30:00.000 saatleri arasında ÇAĞLAYAN MH.; ÇAĞLAYAN KÖYÜ İÇ YOLU elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-27 2024-01-27 08:30:00.000-2024-01-27 14:30:00.000 saatleri arasında DOLAYLAR; , DOLAYLAR, İSİMSİZ5 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-27 2024-01-27 08:30:00.000-2024-01-27 14:30:00.000 saatleri arasında DOLAYLAR MH.; DOLAYLAR KÖYÜ İÇ YOLU elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-27 2024-01-27 08:30:00.000-2024-01-27 14:30:00.000 saatleri arasında GÖLCÜK; , BARIŞ CD., BAŞ ÖĞRETMEN ATATÜRK, ERTUĞRUL SK., HARBİYE SK., İSİMSİZ10, İSİMSİZ12, İSİMSİZ167, İSİMSİZ168, İSİMSİZ17, İSİMSİZ174, İSİMSİZ175, İSİMSİZ177, İSİMSİZ178, İSİMSİZ181, İSİMSİZ182, İSİMSİZ190, İSİMSİZ7, kınalı 2, MUSTAFA YİYEN SOKAK, TOKİ, ZEYTİNLİ SK., ZEYTİNLİK elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-27 2024-01-27 09:00:00.000-2024-01-27 15:00:00.000 saatleri arasında KONAKLI; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-27 2024-01-27 09:00:00.000-2024-01-27 15:00:00.000 saatleri arasında OVAKENT; , İSİMSİZ259, İSİMSİZ265, İSİMSİZ266 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-27 2024-01-27 09:00:00.000-2024-01-27 15:00:00.000 saatleri arasında OVAKENT MH.; TİRE ÖDEMİŞ YOLU elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-27 2024-01-27 10:00:00.000-2024-01-27 16:00:00.000 saatleri arasında ÇOBANLAR; , ÇOBANLAR, İSİMSİZ158, İSİMSİZ159, İSİMSİZ160, İSİMSİZ161, İSİMSİZ162, İSİMSİZ164, İSİMSİZ167, İSİMSİZ169, İSİMSİZ176, İSİMSİZ178, İSİMSİZ179, İSİMSİZ181, İSİMSİZ183, İSİMSİZ184, İSİMSİZ185, İSİMSİZ187, İSİMSİZ188, İSİMSİZ189, İSİMSİZ190, İSİMSİZ191, İSİMSİZ192, İSİMSİZ208 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR MENEMEN ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-01-27 2024-01-27 08:30:00.000-2024-01-27 15:30:00.000 saatleri arasında HAYKIRAN MH.; 800. CD., 801. SK., 803. SK., 804. SK., 805. SK., 806. SK., 807. SK., 808. SK., 810. SK. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR SELÇUK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-01-27 2024-01-27 09:00:00.000-2024-01-27 16:00:00.000 saatleri arasında ZAFER MH.; 3010. SK., 3011. SK., 3012, 3017, BOZKIR CD. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR KARŞIYAKA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-01-27 2024-01-27 09:00:00.000-2024-01-27 14:00:00.000 saatleri arasında ŞEMİKLER; , 6269/1 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-27 2024-01-27 09:00:00.000-2024-01-27 14:00:00.000 saatleri arasında ŞEMİKLER MH.; 6269. SK., 6270. SK., 6271. SK., 6272. SK., 6275. SK., 6276. SK., 6278. SK., 6279. SK., 6287/3. SK., 6297, ANADOLU CD. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR KİRAZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-01-27 2024-01-27 09:00:00.000-2024-01-27 15:30:00.000 saatleri arasında YAĞLAR; , İSİMSİZ105, İSİMSİZ11, İSİMSİZ13, İSİMSİZ14, İSİMSİZ15, İSİMSİZ16, İSİMSİZ17, YAYLA elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-27 2024-01-27 09:00:00.000-2024-01-27 15:30:00.000 saatleri arasında YAĞLAR MH.; DENİZLİ ÖDEMİŞ YOLU elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR BUCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-01-27 2024-01-27 09:00:00.000-2024-01-27 15:00:00.000 saatleri arasında ZAFER; , , ATATÜRK CD. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-27 2024-01-27 09:00:00.000-2024-01-27 15:00:00.000 saatleri arasında ZAFER MH.; 2313. SK., 2344. SK., 2347. SK., 2348, 2349. SK., 2352. SK., 2353, 2354. SK., 2355. SK., 2357. SK., ÇİFTLİK SK., TURGUT ÖZAL CD. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-27 2024-01-27 10:00:00.000-2024-01-27 16:00:00.000 saatleri arasında KOZAĞAÇ; , 209. SK., GAZETECİ YAZAR İSMAİL SİVRİ BLV. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-27 2024-01-27 10:00:00.000-2024-01-27 16:00:00.000 saatleri arasında KOZAĞAÇ MH.; 213. SK., 215. SK., 217. SK., 220. SK., 226. SK., 228. SK., 228/1. SK., 235. SK., 248. SK., 211/1. SK., 211/2. SK., 211/3. SK., 220. SK., 220/1. SK., 273/1. SK., 273/2. SK. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-27 2024-01-27 10:00:00.000-2024-01-27 16:00:00.000 saatleri arasında ATATÜRK; , 204/2. SK., 206. SK., 206/11. SK., 206/12. SK., 206/8. SK., 206/9. SK., 220. SK., 63/6, HOCA AHMET YESEVİ CD. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-27 2024-01-27 10:00:00.000-2024-01-27 16:00:00.000 saatleri arasında YILDIZ; , HOCA AHMET YESEVİ CD. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-27 2024-01-27 10:00:00.000-2024-01-27 16:00:00.000 saatleri arasında YILDIZ MH.; 206/1. SK., 206/15. SK., 206/16. SK., 206/17. SK., 206/18. SK., 206/19. SK., 206/2. SK., 206/3. SK., 206/5. SK., 206/57 SK., 220/1. SK., 242/21 Sk., HOCA AHMET YESEVİ elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR BORNOVA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-01-27 2024-01-27 09:00:00.000-2024-01-27 17:00:00.000 saatleri arasında KOŞUKAVAK; KAMİL TUNCA BLV. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-27 2024-01-27 09:00:00.000-2024-01-27 17:00:00.000 saatleri arasında KOŞUKAVAK MH.; 4240. SK., 4240/1. SK., 4240/2. SK., ABDİ İPEKÇİ CD. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-27 2024-01-27 09:00:00.000-2024-01-27 17:00:00.000 saatleri arasında YEŞİLOVA; 4139. SK., ABDİ İPEKÇİ CD., KAMİL TUNCA BLV. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-27 2024-01-27 09:00:00.000-2024-01-27 17:00:00.000 saatleri arasında YEŞİLOVA MH.; 4139/2. SK., 4139/3. SK., 4141. SK., KAMİL TUNCA elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-27 2024-01-27 09:00:00.000-2024-01-27 17:00:00.000 saatleri arasında EGEMENLİK MH.; 6096/3. SK., 6133/1. SK., 6133/2 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-27 2024-01-27 09:00:00.000-2024-01-27 13:00:00.000 saatleri arasında ERZENE; , 130. SK. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-27 2024-01-27 09:00:00.000-2024-01-27 13:00:00.000 saatleri arasında ERZENE MH.; 130/5. SK., 130/6. SK. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-27 2024-01-27 14:00:00.000-2024-01-27 17:00:00.000 saatleri arasında KAVAKLIDERE; , ANKARA, EYLÜL, EYLÜL SK., KAVAK SK., KAVAKLIDERE CD. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-27 2024-01-27 14:00:00.000-2024-01-27 17:00:00.000 saatleri arasında KAVAKLIDERE MH.; CEMRE, ÇITAK, ÇITAK SK., DERE SK., DERYA, EYLÜL, KAVAKLIDERE, KEKİK, ÖZEN elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-27 2024-01-27 14:00:00.000-2024-01-27 17:00:00.000 saatleri arasında YEŞİLÇAM; KAVAKLIDERE CD. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-27 2024-01-27 14:00:00.000-2024-01-27 18:00:00.000 saatleri arasında DOĞANLAR; , elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-27 2024-01-27 14:00:00.000-2024-01-27 18:00:00.000 saatleri arasında DOĞANLAR MH.; 1406. SK., 1420/1. SK. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-27 2024-01-27 14:00:00.000-2024-01-27 18:00:00.000 saatleri arasında NALDÖKEN; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-27 2024-01-27 14:00:00.000-2024-01-27 18:00:00.000 saatleri arasında NALDÖKEN MH.; ANKARA CD. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR BERGAMA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-01-27 2024-01-27 09:00:00.000-2024-01-27 15:00:00.000 saatleri arasında SEKLİK; SEKLİK KÖYÜ İÇ YOLU elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR KINIK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-01-27 2024-01-27 09:00:00.000-2024-01-27 15:00:00.000 saatleri arasında FATİH; , İSİMSİZ9, TURAN GÜNEŞ elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-27 2024-01-27 09:00:00.000-2024-01-27 15:00:00.000 saatleri arasında TÜRKCEDİT; , İSİMSİZ14, TURAN GÜNEŞ elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-27 2024-01-27 09:00:00.000-2024-01-27 15:00:00.000 saatleri arasında TÜRKCEDİT MH.; KOCAÇINARLAR elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR BAYINDIR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-01-27 2024-01-27 09:00:00.000-2024-01-27 16:00:00.000 saatleri arasında ELİFLİ; , İSİMSİZ32, İSİMSİZ33, İSİMSİZ34, İSİMSİZ35, İSİMSİZ47, İSİMSİZ48 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-27 2024-01-27 09:00:00.000-2024-01-27 16:00:00.000 saatleri arasında FIRINLI; , İSİMSİZ30, İSİMSİZ37, İSİMSİZ38, İSİMSİZ39, İSİMSİZ48, İSİMSİZ49, İSİMSİZ50, , İSİMSİZ22 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-27 2024-01-27 09:00:00.000-2024-01-27 16:00:00.000 saatleri arasında YEŞİLOVA; , İSİMSİZ19, İSİMSİZ31, İSİMSİZ49 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-27 2024-01-27 09:00:00.000-2024-01-27 16:00:00.000 saatleri arasında YEŞİLOVA MH.; KÖY İÇİ YOL elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-27 2024-01-27 09:00:00.000-2024-01-27 16:00:00.000 saatleri arasında FATİH; , İSİMSİZ114, İSİMSİZ116, İSİMSİZ127, İSİMSİZ19, İSİMSİZ20 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-27 2024-01-27 09:00:00.000-2024-01-27 16:00:00.000 saatleri arasında FATİH MH.; ARAPKİRLİ, OVA YOLU elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-27 2024-01-27 09:00:00.000-2024-01-27 16:00:00.000 saatleri arasında FIRINLI MH.; FURUNLU YOLU elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-27 2024-01-27 09:00:00.000-2024-01-27 16:00:00.000 saatleri arasında SADIKPAŞA; İSİMSİZ6 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-27 2024-01-27 09:00:00.000-2024-01-27 16:00:00.000 saatleri arasında TOKATBAŞI; , İSİMSİZ18, İSİMSİZ21, İSİMSİZ23 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-27 2024-01-27 09:00:00.000-2024-01-27 16:00:00.000 saatleri arasında TOKATBAŞI MH.; OVA YOLU elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-27 2024-01-27 09:00:00.000-2024-01-27 16:00:00.000 saatleri arasında YAKACIK; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-27 2024-01-27 09:00:00.000-2024-01-27 16:00:00.000 saatleri arasında YUSUFLU; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-27 2024-01-27 09:30:00.000-2024-01-27 16:30:00.000 saatleri arasında SÖĞÜTÖREN; , İSİMSİZ14, İSİMSİZ7 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-27 2024-01-27 09:30:00.000-2024-01-27 16:30:00.000 saatleri arasında SÖĞÜTÖREN MH.; SÖĞÜTÖREN KÖYÜ, SÖĞÜTÖREN KÖYÜ İÇ YOLU elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR TİRE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-01-27 2024-01-27 09:00:00.000-2024-01-27 16:00:00.000 saatleri arasında AKKOYUNLU; İSİMSİZ8 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-27 2024-01-27 09:00:00.000-2024-01-27 16:00:00.000 saatleri arasında ALACALI; , İSİMSİZ13, İSİMSİZ5 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-27 2024-01-27 09:00:00.000-2024-01-27 16:00:00.000 saatleri arasında ESKİOBA; , İSİMSİZ1, İSİMSİZ23, İSİMSİZ24, İSİMSİZ27, İSİMSİZ28, İSİMSİZ29, İSİMSİZ30, İSİMSİZ32, İSİMSİZ33, İSİMSİZ34, İSİMSİZ36, İSİMSİZ37, İSİMSİZ38 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-27 2024-01-27 09:00:00.000-2024-01-27 16:00:00.000 saatleri arasında KARATEKE; , İSİMSİZ10, İSİMSİZ11, İSİMSİZ15, İSİMSİZ27, İSİMSİZ32, İSİMSİZ34, İSİMSİZ35, İSİMSİZ39, İSİMSİZ42, İSİMSİZ45, İSİMSİZ51, , İSİMSİZ1, İSİMSİZ4, İSİMSİZ45, İSİMSİZ48, İSİMSİZ49, KARATEKE-ATATÜRK elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-27 2024-01-27 09:00:00.000-2024-01-27 16:00:00.000 saatleri arasında MAHMUTLAR; , İSİMSİZ, İSİMSİZ10, İSİMSİZ11, İSİMSİZ13, İSİMSİZ20, İSİMSİZ22, İSİMSİZ4, İSİMSİZ5, İSİMSİZ7, İSİMSİZ8, İSİMSİZ9, , İSİMSİZ, İSİMSİZ16 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-27 2024-01-27 09:00:00.000-2024-01-27 16:00:00.000 saatleri arasında TURGUTLU; , İSİMSİZ2, İSİMSİZ3, İSİMSİZ4, İSİMSİZ5 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-27 2024-01-27 09:00:00.000-2024-01-27 16:00:00.000 saatleri arasında YENİOBA; İSİMSİZ11 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-27 2024-01-27 09:00:00.000-2024-01-27 16:00:00.000 saatleri arasında TOKİ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR ALİAĞA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-01-27 2024-01-27 09:00:00.000-2024-01-27 15:00:00.000 saatleri arasında GÜZELHİSAR; , GÜZELHİSAR TEPE, 17/30, 17/44, GAVURDERE, İSİMSİZ1, İSİMSİZ2, MESCİT SK. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-27 2024-01-27 09:00:00.000-2024-01-27 15:00:00.000 saatleri arasında GÜZELHİSAR MH.; BALABANPAŞA, BALABANPAŞA SK., ÇAMALTI SK., ÇARŞI SK., ÇAYIR, HAMAM SK., KIBRIS CD., KÖPRÜLÜ 1. SK., KÜLTÜR, KÜLTÜR SK., MERKEZ CD., OLUKLU ÇEŞME SK., SEYHAN SK., TABAKHANE, TABAKHANE SK., TEPE 1. SK. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-27 2024-01-27 09:00:00.000-2024-01-27 15:00:00.000 saatleri arasında KURTULUŞ; , ÇAMLIK, GÜZELHİSAR elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-27 2024-01-27 09:00:00.000-2024-01-27 15:00:00.000 saatleri arasında KURTULUŞ MH.; 683. SK., 726, 726. SK., 729, 730, 731, 736, 740, 742, 743, 744, 745, 746, GÜN, NENEHATUN elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-27 2024-01-27 09:00:00.000-2024-01-27 15:00:00.000 saatleri arasında KÜLTÜR; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-27 2024-01-27 09:00:00.000-2024-01-27 15:00:00.000 saatleri arasında YENİ; , 799, 803, 804, 852. SK., 872, 875. SK., 921, 975, GÜZELHİSAR, İSİMSİZ2, İSİMSİZ3, İSİMSİZ34, KIBRIS CD. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-27 2024-01-27 09:00:00.000-2024-01-27 15:00:00.000 saatleri arasında YENİ MH.; 797. SK., 801. SK., 841, 841. SK., 844. SK., 849. SK., 850, 851, 856. SK., 858, 861, 863. SK., 864, 865, 866, 867, 879, 882, 903, 912/1, 922, 937, NENE HATUN CD. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR URLA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-01-27 2024-01-27 10:00:00.000-2024-01-27 17:00:00.000 saatleri arasında BALIKLIOVA MH.; 13035, 13036, 13037, 13038, 13039, 13040, 13041, 13041/1, 13042, 13043, 13043/1 SK., 13045, 13046, 13047, 13048 SK., 13049 SK., 13051, 13030 SK., 13031, 13032, 13033, 13033/1, 13034 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-27 2024-01-27 10:00:00.000-2024-01-27 17:00:00.000 saatleri arasında BALIKLIOVA; , 13044, İSİMSİZ1, İSİMSİZ10, İSİMSİZ11, İSİMSİZ12, İSİMSİZ13, İSİMSİZ14, İSİMSİZ16, İSİMSİZ17, İSİMSİZ18, İSİMSİZ19, İSİMSİZ2, İSİMSİZ20, İSİMSİZ21, İSİMSİZ22, İSİMSİZ23, İSİMSİZ3, İSİMSİZ30, İSİMSİZ31, İSİMSİZ4, İSİMSİZ5, İSİMSİZ8, İSİMSİZ9 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR ÇEŞME ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-01-27 2024-01-27 10:00:00.000-2024-01-27 17:00:00.000 saatleri arasında ILDIR; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR KARABAĞLAR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-01-27 2024-01-27 10:00:00.000-2024-01-27 16:00:00.000 saatleri arasında YUNUS EMRE; , İSİMSİZ5, , 4951. SK., , SIRRI ATALAY SK., 4302. SK., SIRRI ATALAY SK. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-27 2024-01-27 10:00:00.000-2024-01-27 16:00:00.000 saatleri arasında YUNUS EMRE MH.; 4246. SK., 4248. SK., 4249. SK., 4251. SK., 4255. SK., 4256. SK., 4268. SK., 4269. SK., 4064. SK., 4228. SK., 4229. SK., 4230. SK., 4231. SK., 4232. SK., 4233. SK., 4234. SK., 4236. SK., 4239. SK., 4246. SK., 4246/2. SK., 4187. SK., 4188. SK., 4189. SK., 4190. SK., 4191. SK., 4194. SK., 4194/1. SK., 4195. SK., 4197. SK., 4198. SK., 4199. SK., 4200. SK., 4203. SK., 4205. SK., 4232. SK., 4234. SK., 4211. SK., 4212. SK., 4213. SK., 4214. SK., 4215. SK., 4216. SK., 4217. SK., 4218. SK., 4219. SK., 4220. SK., SIRRI ATALAY, 4012. SK., 4177. SK., 4178. SK., 4179. SK., 4180. SK., 4181. SK., 4182. SK., 4186. SK., 4188. SK., 4195. SK., 4232. SK., 4233. SK., 4234. SK., 4235. SK., 4236. SK., 4237. SK., 4239. SK. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-27 2024-01-27 10:00:00.000-2024-01-27 16:00:00.000 saatleri arasında PEKER; , SIRRI ATALAY elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-27 2024-01-27 10:00:00.000-2024-01-27 16:00:00.000 saatleri arasında PEKER MH.; 5091. SK., 5092. SK., 5096. SK., 5101. SK., 5103. SK., 5104. SK., 5105. SK., 5106. SK., 5107. SK., 5108. SK. elektrik kesintisi yaşanacaktır.