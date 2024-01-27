27 Ocak Cumartesi İZMİR TİRE elektrik kesintisi: TİRE ilçesinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 27.01.2024 - 02:34

Güncelleme: 27.01.2024 - 02:34

İZMİR TİRE ilçesinde 27 Ocak Cumartesi günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında TİRE ilçesi mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte TİRE mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

2024-01-27 2024-01-27 09:00:00.000-2024-01-27 16:00:00.000 saatleri arasında AKKOYUNLU; İSİMSİZ8 elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-27 2024-01-27 09:00:00.000-2024-01-27 16:00:00.000 saatleri arasında ALACALI; , İSİMSİZ13, İSİMSİZ5 elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-27 2024-01-27 09:00:00.000-2024-01-27 16:00:00.000 saatleri arasında ESKİOBA; , İSİMSİZ1, İSİMSİZ23, İSİMSİZ24, İSİMSİZ27, İSİMSİZ28, İSİMSİZ29, İSİMSİZ30, İSİMSİZ32, İSİMSİZ33, İSİMSİZ34, İSİMSİZ36, İSİMSİZ37, İSİMSİZ38 elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-27 2024-01-27 09:00:00.000-2024-01-27 16:00:00.000 saatleri arasında KARATEKE; , İSİMSİZ10, İSİMSİZ11, İSİMSİZ15, İSİMSİZ27, İSİMSİZ32, İSİMSİZ34, İSİMSİZ35, İSİMSİZ39, İSİMSİZ42, İSİMSİZ45, İSİMSİZ51, , İSİMSİZ1, İSİMSİZ4, İSİMSİZ45, İSİMSİZ48, İSİMSİZ49, KARATEKE-ATATÜRK elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-27 2024-01-27 09:00:00.000-2024-01-27 16:00:00.000 saatleri arasında MAHMUTLAR; , İSİMSİZ, İSİMSİZ10, İSİMSİZ11, İSİMSİZ13, İSİMSİZ20, İSİMSİZ22, İSİMSİZ4, İSİMSİZ5, İSİMSİZ7, İSİMSİZ8, İSİMSİZ9, , İSİMSİZ, İSİMSİZ16 elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-27 2024-01-27 09:00:00.000-2024-01-27 16:00:00.000 saatleri arasında TURGUTLU; , İSİMSİZ2, İSİMSİZ3, İSİMSİZ4, İSİMSİZ5 elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-27 2024-01-27 09:00:00.000-2024-01-27 16:00:00.000 saatleri arasında YENİOBA; İSİMSİZ11 elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-27 2024-01-27 09:00:00.000-2024-01-27 16:00:00.000 saatleri arasında TOKİ; elektrik kesintisi yaşancaktır