27. Oyuncular Birliği Ödülleri Adayları açıklandı
Oyunculuk kategorilerinde Oscar adaylığı alacak isimlerin en önemli göstergesi olan Oyuncular Birliği Ödülleri adayları açıklandı.
SAG Ödülleri olarak da bilinen Oyuncular Birliği Ödülleri adayları açıklandı.
Oyuncular Birliği Ödülleri, bu yıl 27. kez sahiplerini bulacak. Ödüller, 4 Nisan günü gerçekleşecek ödül töreninde dağıtılacak.
Oyuncular Birliği Ödülleri, söz konusu oyunculuk kategorileri olduğunda hem Oscar'ı kimin kazanacağı hem de kimlerin adaylık alacağı konusunda en önemli göstergelerden biri.
Filmloverss'ın aktardığına göre, geçen yıl Oyuncular Birliği Ödülleri'nde En İyi Kadın Oyuncu ve En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu dallarında adaylık alan beş isimden dördü Oscar adaylığı da kazanırken, En İyi Erkek Oyuncu ve En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu adaylarının da üçü Oscar adaylığı elde etti.
Kazananlarda ise Oyuncular Birliği tarafından ödüle değer görülen dört isim de Oscar’ın sahibi oldu.
27. Oyuncular Birliği Ödülleri Adayları
Sinema
En İyi Toplu Oyuncu Performansı
- Da 5 Bloods
- Ma Rainey’s Black Bottom
- Minari
- One Night In Miami
- The Trial of the Chicago 7
En İyi Erkek Oyuncu
- Riz Ahmed – Sound of Metal
- Chadwick Boseman – Ma Rainey’s Black Bottom
- Anthony Hopkins – The Father
- Gary Oldman – Mank
- Steven Yeun – Minari
En İyi Kadın Oyuncu
- Amy Adams – Hillbilly Elegy
- Viola Davis – Ma Rainey’s Black Bottom
- Vanessa Kirby – Pieces of a Woman
- Frances McDormand – Nomadland
- Carey Mulligan – Promising Young Woman
En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu
- Sacha Baron Cohen – The Trial of the Chicago 7
- Chadwick Boseman – Da 5 Bloods
- Daniel Kaluuya – Judas and the Black Messiah
- Jared Leto – The Little Things
- Leslie Odom, Jr. – One Night in Miami
En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu
- Maria Bakalova – Borat Subsequent Moviefilm
- Glenn Close – Hillbilly Elegy
- Olivia Colman – The Father
- Youn Yuh-Jung – Minari
- Helena Zengel – News of the World
En İyi Dublör Kadrosu
- Da 5 Bloods
- Mulan
- News of the World
- The Trial of the Chicago 7
- Wonder Woman 1984
Televizyon
Dram Dizilerinde En İyi Toplu Oyuncu Performansı
- Better Call Saul
- Bridgerton
- The Crown
- Ozark
- Lovecraft Country
Komedi Dizilerinde En İyi Toplu Oyuncu Performansı
- Dead to Me
- The Flight Attendant
- The Great
- Schitt’s Creek
- Ted Lasso
Dram Dizilerinde En İyi Erkek Oyuncu
- Jason Bateman – Ozark
- Sterling K. Brown – This Is Us
- Josh O’Connor – The Crown
- Bob Odenkirk – Better Call Saul
- Rege-Jean Page – Bridgerton
Dram Dizilerinde En İyi Kadın Oyuncu
- Gillian Anderson – The Crown
- Olivia Colman – The Crown
- Emma Corrin – The Crown
- Julia Garner – Ozark
- Laura Linney – Ozark
Komedi Dizilerinde En İyi Erkek Oyuncu
- Nicholas Hoult – The Great
- Dan Levy – Schitt’s Creek
- Eugene Levy – Schitt’s Creek
- Jason Sudeikis – Ted Lasso
- Ramy Youssef – Ramy
Komedi Dizilerinde En İyi Kadın Oyuncu
- Christina Applegate – Dead to Me
- Linda Cardellini – Dead to Me
- Kaley Cuoco – The Flight Attendant
- Annie Murphy – Schitt’s Creek
- Catherine O’Hara – Schitt’s Creek
Televizyon Filmi/Mini Dizilerde En İyi Erkek Oyuncu
- Bill Camp – The Queen’s Gambit
- Daveed Diggs – Hamilton
- Hugh Grant – The Undoing
- Ethan Hawke – The Good Lord Bird
- Mark Ruffalo – I Know This Much Is True
Televizyon Filmi/Mini Dizilerde En İyi Kadın Oyuncu
- Cate Blanchett – Mrs. America
- Michaela Coel – I May Destroy You
- Nicole Kidman – The Undoing
- Anya Taylor-Joy – The Queen’s Gambit
- Kerry Washington – Little Fires Everywhere
Dram veya Komedi Dizilerinde En İyi Dublör Kadrosu
- The Boys
- Cobra Kai
- Lovecraft Country
- The Mandalorian
- Westworld
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