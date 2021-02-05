27. Oyuncular Birliği Ödülleri Adayları açıklandı

05 Şubat 2021 Cuma, 09:47

SAG Ödülleri olarak da bilinen Oyuncular Birliği Ödülleri adayları açıklandı.

Oyuncular Birliği Ödülleri, bu yıl 27. kez sahiplerini bulacak. Ödüller, 4 Nisan günü gerçekleşecek ödül töreninde dağıtılacak.

Oyuncular Birliği Ödülleri, söz konusu oyunculuk kategorileri olduğunda hem Oscar'ı kimin kazanacağı hem de kimlerin adaylık alacağı konusunda en önemli göstergelerden biri.

Filmloverss'ın aktardığına göre, geçen yıl Oyuncular Birliği Ödülleri'nde En İyi Kadın Oyuncu ve En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu dallarında adaylık alan beş isimden dördü Oscar adaylığı da kazanırken, En İyi Erkek Oyuncu ve En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu adaylarının da üçü Oscar adaylığı elde etti.

Kazananlarda ise Oyuncular Birliği tarafından ödüle değer görülen dört isim de Oscar’ın sahibi oldu.

27. Oyuncular Birliği Ödülleri Adayları

Sinema

En İyi Toplu Oyuncu Performansı

Da 5 Bloods

Ma Rainey’s Black Bottom

Minari

One Night In Miami

The Trial of the Chicago 7

En İyi Erkek Oyuncu

Riz Ahmed – Sound of Metal

Chadwick Boseman – Ma Rainey’s Black Bottom

Anthony Hopkins – The Father

Gary Oldman – Mank

Steven Yeun – Minari

En İyi Kadın Oyuncu

Amy Adams – Hillbilly Elegy

Viola Davis – Ma Rainey’s Black Bottom

Vanessa Kirby – Pieces of a Woman

Frances McDormand – Nomadland

Carey Mulligan – Promising Young Woman

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu

Sacha Baron Cohen – The Trial of the Chicago 7

Chadwick Boseman – Da 5 Bloods

Daniel Kaluuya – Judas and the Black Messiah

Jared Leto – The Little Things

Leslie Odom, Jr. – One Night in Miami

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu

Maria Bakalova – Borat Subsequent Moviefilm

Glenn Close – Hillbilly Elegy

Olivia Colman – The Father

Youn Yuh-Jung – Minari

Helena Zengel – News of the World

En İyi Dublör Kadrosu

Da 5 Bloods

Mulan

News of the World

The Trial of the Chicago 7

Wonder Woman 1984

Televizyon

Dram Dizilerinde En İyi Toplu Oyuncu Performansı

Better Call Saul

Bridgerton

The Crown

Ozark

Lovecraft Country

Komedi Dizilerinde En İyi Toplu Oyuncu Performansı

Dead to Me

The Flight Attendant

The Great

Schitt’s Creek

Ted Lasso

Dram Dizilerinde En İyi Erkek Oyuncu

Jason Bateman – Ozark

Sterling K. Brown – This Is Us

Josh O’Connor – The Crown

Bob Odenkirk – Better Call Saul

Rege-Jean Page – Bridgerton

Dram Dizilerinde En İyi Kadın Oyuncu

Gillian Anderson – The Crown

Olivia Colman – The Crown

Emma Corrin – The Crown

Julia Garner – Ozark

Laura Linney – Ozark

Komedi Dizilerinde En İyi Erkek Oyuncu

Nicholas Hoult – The Great

Dan Levy – Schitt’s Creek

Eugene Levy – Schitt’s Creek

Jason Sudeikis – Ted Lasso

Ramy Youssef – Ramy

Komedi Dizilerinde En İyi Kadın Oyuncu

Christina Applegate – Dead to Me

Linda Cardellini – Dead to Me

Kaley Cuoco – The Flight Attendant

Annie Murphy – Schitt’s Creek

Catherine O’Hara – Schitt’s Creek

Televizyon Filmi/Mini Dizilerde En İyi Erkek Oyuncu

Bill Camp – The Queen’s Gambit

Daveed Diggs – Hamilton

Hugh Grant – The Undoing

Ethan Hawke – The Good Lord Bird

Mark Ruffalo – I Know This Much Is True

Televizyon Filmi/Mini Dizilerde En İyi Kadın Oyuncu

Cate Blanchett – Mrs. America

Michaela Coel – I May Destroy You

Nicole Kidman – The Undoing

Anya Taylor-Joy – The Queen’s Gambit

Kerry Washington – Little Fires Everywhere

Dram veya Komedi Dizilerinde En İyi Dublör Kadrosu