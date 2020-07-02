27 yıldır yanıyoruz, kanıyoruz, utanıyoruz!
PEN Türkiye Yazarlar Derneği 27 yıl önce Sivas’ta katledilen aydınları bir bildiriyle andı.
PEN Türkiye’nin bildirisi şöyle:
"Yaşasalardı ‘klasik’ olacaklardı, yaktınız ‘efsane’ oldular.
Ama siz mazlumsunuz, mağdursunuz, her zaman haksızlığa uğrayansınız.
Ee onlar da ‘salyangoz satmayacaktı!’, milletin değerlerine saygısızlık etmeyecekti!
Siz her zaman doğruyu söylersiniz, söz söyleyen yoktur sözünüz üstüne, baş göz üstüne.
Güzel Anadolumuza gelip, burayı karıştırmayacak, milletin sinirleriyle oynamayacaklardı!
Elhak, eyvallah, nereye gidilecek, ne söylenecek, ne söylenmeyecek hepsini siz bilirsiniz.
Biz bilemedik, 2 Temmuz 1993 Şehitlerimiz de bilemedi, işledik bir kusur işte!
İşledik de bunun karşılığı cinayet miydi, oteli ateşe verip insanları yakmak mıydı?
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,
33,34,35…”Sayılara vurdular bizi haydi kalk!” Hadi uyan, bak 35 canı yaktılar! 2 Temmuz 1993'de, Madımak Oteli’nde, Sivas’ta!
27 yıldır yanıyor hala, kanıyor hala, bir parça merhameti olan utanıyor hala!
Sizi bilmiyoruz ama,
biz yanıyoruz, kanıyoruz, utanıyoruz hala!"
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