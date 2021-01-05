276.7 milyon dolar rüşvet alan Çin iş insanı, rüşvet suçundan idama mahkum edildi
Çin'in devlet kontrolündeki dört büyük varlık yönetim şirketinden biri olan Huarong Asset Management Co'nun eski yönetim kurulu başkanı Lai Xiaomin yolsuzluk suçundan dolayı idama mahkum edildi.
Çin'in Huarong varlık yönetim şirketinin eski yönetim kurulu başkanı rüşvet suçundan idama mahkum edildi
Tianjin mahkemesine göre, Lai 2008 ile 2018 yılları arasında Huarong'un başkanlığının yanı sıra bankacılık düzenleme kurulunda üst düzey bir görevli olarak da çalışırken toplamda 1.79 milyar yuan (276.7 milyon dolar) rüşvet almak ya da almaya teşebbüs etmekten dolayı suçlu bulunarak idama mahkum oldu.
Çin'in en büyük yolsuzluk davalarından birinin baş aktörü olan Lai, iktidardaki Çin Komünist Partisi'nden 2018 yılında ihraç edilmişti.
Mahkeme, karar gerekçesinde "Lai Xiaomin, kanunları hiçe sayan ve son derece aç gözlü biriydi. Lai'nin topluma zararı çok fazlaydı ve işlediği suçlar son derece ciddiydi. Yasaya göre, Lai'nin ağır bir şekilde cezalandırılması gerekiyor" diye belirtti.
Mahkeme, söz konusu yasa dışı faaliyetlerin çoğunun 2012'nin sonlarında yapılan 18'inci parti kongresinden sonra gerçekleştiğini açıkladı. O dönemde, bugünkü Çin Devlet Başkanı Xi Jinping başkan olmadan önce geniş kapsamlı yolsuzluk karşıtı bir kampanya başlatmış ve bu yaklaşım Jinping'in başkanlıktaki ilk dönemine damgasını vurmuştu.
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